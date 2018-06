Stravičan slučaj u malom dalmatinskom mjestu: oženjeni otac dvoje djece preko Facebooka namamio 12- godišnju djevojčicu, počeli se tajno sastajati pa je silovao u svom automobilu; Presuda je skandalozna!

Tražili smo izmjenu Kaznenoga zakona s ciljem pooštravanja sankcija za počinjenje seksualnih delikata nad djecom - kaže Helenca Pirnat Dragičević

Ivan je prvi poslao Ani zahtjev za prijateljstvo preko Facebooka.



Ana ga je prihvatila iako je znala da je profil lažan i da mu to nije pravo ime. Iza lažnog imena bio je zapravo njezin prvi susjed, kuća do kuće, s čijom se malodobnom djecom često znala igrati u dvorištu. Komunicirali su tako neko vrijeme, bez da je itko znao da su u vezi.



Onda su odlučili početi sastajati se tajno. Kasno navečer, kad bi Ivanu završio posao, Ana bi se iskrala kroz prozor kuće i odjurila na dogovoreno mjesto. Ivan bi je tamo pokupio svojim automobilom i odvezao na neko usamljeno mjesto. Usput bi razgovarali, zapalili cigaretu, Ana bi govorila o školi, a on o svom poslu, ona bi ga pitala za obitelj, suprugu, a on nju za školske predmete...



Jedne takve noći, oko tri sata poslije ponoći, Ivan i Ana sjedili su u njegovu automobilu i razgovarali. Ivan je bio umoran i zamolio je Anu da mu izmasira leđa. Ana ga je poslušala i izmasirala mu leđa, a Ivan ju je povukao prema sebi, zadigao haljinu i stupio s njom u spolni odnos...

Noćne more

Sve je trajalo pet minuta. Ivan ju je zatim odvezao kući i putem joj rekao da o tome što se između njih dogodilo nitko ne smije ništa znati. Ana se nakon toga osjećala ružno. Nije mogla više normalno spavati, imala je noćne more, nekoliko puta došlo joj je slabo.



Nakon dva-tri dana roditelji su primijetili da se nešto s njihovom Anom događa. U početku im ništa nije htjela reći, ali oni nisu imali mira. Pregledali su joj mobitel i shvatili da im kći već neko vrijeme razmjenjuje poruke s njima nepoznatom osobom. Opet su razgovarali s kćeri i Ana im je sve ispričala...



Ivan i Ana su stvarne osobe, ali smo im za potrebe ovog teksta izmislili imena. Opisani događaj odigrao se prije tri godine, u srpnju 2015., u jednom mjestu pokraj Zadra, kada je oženjeni Ivan, otac dvoje malodobne djece, imao 25 godina, a Ana, koje je tek bila završila šesti razred osnovne škole, 12 godina i devet mjeseci.



Šokirani Anini roditelji prijavili su Ivana policiji, on je odveden u istražni zatvor, gdje je proveo tri tjedna i onda je pušten da se brani sa slobode uz optužbu za kazneno djelo spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, odnosno za spolnu zlouporabu djeteta mlađeg od 15 godina, opisanu i kažnjivu po članku 158. stavak 1. Kaznenog zakona. Za to kazneno djelo zapriječena je zatvorska kazna od jedne do deset godina zatvora.



Na suđenju održanom na Općinskom sudu u Zadru, koje je zbog zaštite identiteta oštećenice bilo zatvoreno za javnost, Ivan se branio da između njega i Ane nije bilo spolnog odnosa, ali da su bili u njegovu automobilu i da su se dirali po intimnim dijelovima tijela.



Vještačenja su ga međutim demantirala, sutkinja Ivana Parać Krišto nije mu previše vjerovala, u potpunosti je prihvatila navode iz optužnice Općinskog državnog odvjetništva i krajem svibnja ove godine, na javnom čitanju osude, danas 28-godišnjaku iz mjesta u zadarskom zaleđu dosudila – uvjetnu zatvorsku kaznu od jedne godine s rokom kušnje od tri godine!



Pritom je, kao olakotnu okolnost, uzela činjenicu da je Ivan, koji je očito svjesno namamio, zaveo i seksualno zloupotrijebio svoju prvu susjedu, djevojčicu od 12 godina i devet mjeseci, prethodno bio neosuđivan i da je otac dvoje malodobne djece.



Iako prvostupanjska, presuda sutkinje Parać Krišto skandalizirala je zadarske pravosudne krugove. Suci, odvjetnici i pravnici s kojima smo razgovarali zgražaju se nad sramotno malom sankcijom koju je sutkinja izrekla Ivanu za spolnu zlouporabu djeteta mlađeg od 15 godina.



Smatraju da uvjetnom osudom počinitelj zapravo nije kažnjen za dokazano djelo, nego da mu je izrečena "mjera upozorenja". Odnosno da je počinitelj gnusnog zločina, s uvjetnom zatvorskom kaznom od jedne godine na rok od tri godine, prošao praktički bez kazne.



– Presudu ne želim i ne mogu komentirati, kao ni sam sudski postupak jer je bio tajan. No, Općinsko državno odvjetništvo nezadovoljno je presudom i određenom sankcijom i mi ćemo, čim dobijemo pisani otpravak presude, uložiti žalbu – kratko nam je izjavio vršitelj dužnosti predsjednika ODO-a u Zadru Ivica Škara.



– Presuda je za nas katastrofalna – kaže Ive Brkić, odvjetnik oštećenice.

Trebali bi u zatvor

– Ne mogu se s njom složiti ni po pravnom ni po stvarnom kriteriju. To je strašno neočekivano blaga kazna za počinjenje teškog kaznenog djela. I ja i ODO očekivali smo neuvjetnu zatvorsku kaznu. Osobno smatram da svi oni koji na bilo koji način spolno zlostavljaju djecu zaslužuju da iznutra vide kako izgleda zatvor – komentirao je odvjetnik Brkić.



Pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević nije htjela komentirati konkretni zadarski slučaj, ali ističe da njezin ured već dugi niz godina upozorava na niz slabosti u sustavu zaštite djece od spolnoga zlostavljanja i iskorištavanja, kao što su, primjerice, neopravdano dugo trajanje sudskih postupaka i preblage kazne, te je u više navrata predlagao promjene.



– Ovaj je Ured lani uputio inicijativu Ministarstvu pravosuđa za izmjenu Kaznenoga zakona s ciljem pooštravanja sankcija za počinjenje seksualnih delikata nad djecom i preporuku za poboljšanje zaštite djece od seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja.



Povod za to bile su relativno blage sankcije koje se u Hrvatskoj izriču za počinjenje seksualnih delikata na štetu djece. Slučajevi u kojima je počiniteljima seksualnih delikata nad djecom kazna zatvora zamijenjena radom za opće dobro ili je izrečena uvjetna kazna, nedvojbeno upućuju na propuste u sadašnjoj pravnoj regulativi – naglašava pravobraniteljica za djecu.