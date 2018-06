Gdje će Zdravko Mamić dočekati presudu u prvom od nekoliko postupaka koji se protiv njega vode, izgleda da je to još jedina preostala nepoznanica u postupku.



Već sama histerična konferencija za novinare koju je Mamić održao u ponedjeljak navečer pokazala je da i on sam ostavlja malo nade da bi na Županijskom sudu u Osijeku, na kojem je izricanje presude zakazano za srijedu u podne, mogao biti oslobođen u postupku u kojem je optužen za izvlačenje 116 milijuna kuna iz Dinama te poreznu prijevaru tešku 12,2 milijuna kuna. Osim njega, optuženi su još i njegov brat Zoran Mamić, Damir Vrbanović i poreznik Milan Pernar.



Suđenje je rezultiralo i s još dva postupka za lažna svjedočenja. Zbog promjene iskaza u posebnim su postupcima optuženi Luka Modrić i Dejan Lovren. Ove je postupke dodatno "zasolio" sam Zdravko Mamić kada je sudu, zajedno s dokumentacijom kojom dokazuje svoju nevinost, dostavio i zabilješke pripremljene za Lovrena o tome kako bi trebao odgovarati na pitanja, a koju je bilješku sud uvrstio u dokazni materijal.



Difamiranje vještaka



Osim što je novinarima predočio, na prvi pogled prilično neuvjerljivo sastavljene, navodne SMS poruke između bivšega glavnog državnog odvjetnika Dinka Cvitana i jednog od članova Sudskog vijeća, ne precizirajući kojeg, a koje bi trebale dokazati pritisak na sud, Mamić je na konferenciji za novinare pokazao i papir koji bi trebao dokazati kako sudski vještak Zrinko Ručević nezakonito vrši vještačenja.



– Da bi se uvjerili kako sam ja zaista sudski vještak, dovoljno je pogledati internetske stranice Sudačke mreže – kratko je prokomentirao Ručević kada smo ga pitali za komentar Mamićeva papira.



Na stranicama Sudačke mreže, naravno, Ručević je naveden kao sudski vještak za knjigovodstvo, financije i računovodstvo. Riječ je o vještaku koji je vršio analize u nizu poznatih predmeta, poput procesa protiv Ive Sanadera u aferi "Fimi Media".

Konferencija za novinare Zdravka Mamića tako se više pretvorila u nastup očajnika, nego u uvjerljivi medijski nastup. Osim što je postupak pokušao osporiti prezentiranjem navodno originalnih SMS-ova i pokušajem difamiranja vještaka, Mamić se fokusirao na tezu i da ako nema štete, nema ni počinjena kaznenog djela. Poziva se na izjavu samog kluba, no zaboravio je pritom da o pitanju je li nastala šteta ili nije odlučuje sud, a ne Uprava kluba koju je postavio upravo okrivljenik.



Daleko je kraj



Ono što se iza istupa Mamića nazire vjerojatno pokazuje daljnju strategiju njegove obrane. Riječ je o fokusiranju na procesne razloge obaranja presude, poput pitanja je li zastupnik Uskoka ispunio formalne uvjete da bi vodio postupak, kao i spomenuta pitanja sudskog vještaka. Pravna bitka u ovom predmetu, kao i u ostalim postupcima, ionako će se voditi pred višim sudom, odnosno pred Vrhovnim sudom u Zagrebu, te eventualno kasnije pred Ustavnim sudom. U stvarnosti, ako Mamić i ostali budu osuđeni na Županijskom sudu u Osijeku, do pravomoćne presude proći će još godine, da se i ne spominju ostali postupci koji ga čekaju, bilo da su u fazi istrage ili su već podignute optužnice.



Osim toga, Vrhovni sud bi sve skupa mogao vratiti na ponovno suđenje, a to znači još dodatnog vremena za konačni rasplet. Odnosno, otprilike scenarij kakvom svjedočimo u postupcima protiv Ive Sanadera.



Jedina prava neugodnost za Zdravka Mamića, kada je u pitanju presuda u Osijeku, krije se u činjenici da će u slučaju osuđujuće presude biti osuđen na pet ili više godina zatvora. U tom slučaju se automatski određuje i pritvor. Želi li izbjeći ponovni odlazak u Remetinec, a tada bi proveo prilično vremena iza rešetaka čekajući na pravomoćnu presudu, Mamić će se morati negdje skloniti. Kako je rodom iz BiH, ima državljanstvo Bosne i Hercegovine, pa je susjedna država, u slučaju bijega, prvi i najlogičniji izbor. No, u susjednoj državi su već pucali na njega. Iznenađenja su dakle moguća, pa tako i da Zdravko Mamić odsluša presudu u sudnici u Osijeku.

Postupci u tijeku

1. Optužnica za neosnovano prisvajanje novca od transfera Luke Modrića i Dejana Lovrena putem antedatiranih aneksa ugovora. Po ovim aneksima, novac koji je trebao pripasti Dinamu, pripada Luki Modriću koji ga odmah po preuzimanju uplaćuje na Mamićev račun. Isto se dogodilo i u Lovrenovu slučaju: igrač novce koje mu je uplatio klub temeljem aneksa ugovora o podjeli transfera uplaćuje Zoranu Mamiću, a onda on tim novcem vraća klubu prethodno uzete pozajmice.



2. Drugi postupak u fazi optužnice za Zdravka Mamića još je opasniji, iako obuhvaća manju nanesenu štetu, jer obuhvaća i optužbu za udruživanje u zločinačku organizaciju. Optuženi su Zdravko Mamić, Damir Vrbanović, Mario Mamić, Igor Krot i Sandro Stipančić, i to da su sklapali fiktivne govore između Dinama i offshore tvrtki o preuzimanju nepostojećih dugovanja GNK Dinamo prema igračima, te za nepostojeće usluge posredovanja prilikom transfera igrača, koje su u ime GNK Dinamo potpisivali Mamić i Vrbanović. Tvrtke su osnovane preko Krota i Stipančića. Šteta nanesena Dinamu iznosi oko deset milijuna eura. Sporni su transferi Luke Modrića, Marija Mandžukića, Eduarda da Silve, Dejana Lovrena, Mathiasa Chaga, Davora Vugrinca, Andersona Coste, Georga Kocha i drugih.



3. U fazi istrage je i postupak u kojem je Zdravko Mamić optužen za neovlašteno podizanje 2,5 milijuna eura s računa kluba u Austriji između 2004. i 2007. godine, a tereti se da je ta sredstva neovlašteno prebacio na svoj i bratov bankovni račun.