Preokret u slučaju seksualnog zlostavljanja: 15-godišnjak ipak nije silovao 10-godišnju djevojčicu?

Usprkos žalbi koju je Županijsko državno odvjetništvo podnijelo protiv rješenja istražnog suca kojim je pustio na slobodu 15-godišnjaka osumnjičenog za spolnu zloporabu djeteta mlađeg od petnaest godina odnosno silovanje desetogodišnjakinje u kojoj su tražili da ga se zatvori, Izvanraspravno vijeće Županijskog suda u Splitu odlučilo je da nema osnove za pritvaranje dječaka.



No, iako će on ostati na slobodi, Vijeće mu je, za razliku od istražnog suca, odredilo mjere opreza. Dakle, ne smije se približavati oštećenoj djevojčici i njezinoj zakonskoj skrbnici na udaljenost manju od 50 metara te mu je zabranjeno uspostavljati bilo kakav kontakt s djevojčicom i njezinom obitelji. Pridržava li se ove mjere kontrolirat će policijska postaja na otoku, a ako je prekrši, može mu se odrediti istražni zatvor.



Detalji gnjusnog silovanja: 15-godišnjak tražio da 10-godišnjakinja skine odjeću, a kad je odbila silom ju je uhvatio i skinuo te usprkos njenom odgurivanju izvršio spolni odnošaj



Kako smo neslužbeno doznali, čini se da će tijekom istrage doći do obrata što se tiče kvalifikacije djela jer navodno liječnički nalazi ne upućuju na to da je djevojčica silovana odnosno da je uopće došlo do spolnog odnosa. No, o tome će odlučiti ŽDO nakon provedene istrage.



- Nelogično mi je i bilo da mom branjeniku bude određen istražni zatvor zato jer je jasno da on ne može utjecati na oštećenu i njenu zakonsku zastupnicu jer je ona i podnositelj kaznene prijave. Nadalje, teško je očekivati da netko od 15 godina ima takvu mentalnu snagu da može utjecati na oštećenu i ovu drugu osobu. Nemam podatak o liječničkom nalazu zato jer je spis po žalbi bio na rješavanju pa nisam imao uvid u njega te zato to ne mogu komentirati - kazao nam je dječakov odvjetnik Vinko Gulišija.



Podsjetimo, ŽDO je tražilo istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, a zbog sumnje da je 15-godišnjak "27. svibnja 2018. godine oko 21 sat u stambenoj zgradi na jednom srednjodalmatinskom otoku, u nakani zadovoljavanja svoga seksualnog nagona i pohote, počinio navedeno kazneno djelo na štetu djeteta, a koje se u jednom trenutku uspjelo izmaknuti i pobjeći s mjesta događaja".