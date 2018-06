Zabrinjavajući trend među ovisnicima o opijatima: kombiniraju droge da ih bolje 'pukne', a s kokaina se 'spuštaju' heroinom; Nevjerojatan 'koktel' u krvi imao je i Miho Munja u trenucima divljačkog napada

Gotovo 70 posto ovisnika o narkoticima kombinira više vrsta opojnih droga, ali glavno sredstvo ovisnosti je i dalje heroin. Više sredstava se uzima radi pojačanog djelovanja ili radi suzbijanja efekta neke ilegalne tvari, a uzimaju se najčešće po dvije vrste droge istodobno.



Višestruke kombinacije, primjerice, kokaina s morfinskim opijatima, antidepresivima i marihuanom, koje su otkrivene kod pojedinih počinitelja nasilnih kaznenih djela nisu uobičajene.



Riječ je o koktelu koji uzimaju redoviti konzumenti kako bi umanjili neželjene nuspojave uzimanja kokaina: nespavanje, pretjerana euforija i lupanje srca.



U pravilu se radi o osobama s podebljim policijskim dosjeima i više osuđujućih presuda, koje upravo zbog konzumacije ilegalnog stimulansa teško kontroliraju svoje reakcije i prag tolerancije im je nizak ili doslovno ne postoji.



Stigli nalazi krvi i urina Mihe Munje i njegovog kompanjona koji su pokušali ubiti veterana Četvrte brigade: prije suludog napada uzimali su gotovo sve moguće droge, čak i lijekove za životinje!?



Kombinirane ovisnosti javljaju se kod miješanja više vrsta droga i kod miješanja droga s alkoholom. Jedan od načina na koji dolazi do kombiniranja droga jest prelazak s lakših na teže droge i miješanje "stare" s "novom" radi pojačanja efekta.



Drugi razlog pojave kombinirane ovisnosti je liječenje ovisnosti o jednom sredstvu uzimanjem drugog sredstva.

Alkohol i heroin

Primjerice, umanjivanje simptoma apstinencijske krize od ovisnosti heroinom uzimanjem kokaina ili lijekova koji sadrže diazepam, tvar za liječenje anksioznosti, a nalazimo je u tabletama Normabela, Apaurina, Valiuma, Relaniuma, Diazepama i Desitina.



Osim miješanja više vrsta droga, opijati se miješaju i s alkoholom. Konzumiranje heroina zajedno s alkoholom javlja se u prvoj fazi, kada se još ne pojavi ovisnost. Kako se razvija ovisnost, smanjuje se pijenje alkohola, ali se ponovno povećava kod nedostatka heroina kao zamjena za njega.



Kozumenti kokaina piju alkohol kako bi produljili euforiju, zatim kako bi umanjili neugodne nuspojave prilikom prestanka djelovanja droge koje je kratko, najviše 30 minuta, te kod apstinencije u nedostatku kokaina da ublaže depresiju.



Kod supstitucijskih programa, kada ovisnici o heroinu dobiju metadon radi liječenja, nerijetko posežu za alkoholom radi pojačanog djelovanja metadonskih opijata. Kod liječenja od ovisnosti o heroinu bez liječničkog nadzora i supstitucijske terapije, narkomanima je opijanje zamjena za uzimanje droge.



S druge strane, ovisnici o alkoholu također prilikom pokušaja liječenja posežu za anksiolitikom benzodiazepanom kojeg ima u Lekasaurinu, Leksiliumu, Lorazepanu i Ksanaxu. Njime liječe problem uznemirenosti i nesanice.



– U cijeloj Europi, pa tako i u našoj zemlji, kanabis je glavna i najzastupljenija ilegalna droga. Na drugom mjestu, odmah iza kanabisa su amfetamini. No, u sustavu liječenja od ovisnosti još uvijek su više zastupljeni heroinski ovisnici.



Bez obzira što gotovo svi ovisnici o psihoaktivnim drogama uzimaju više sredstava istodobno, kao sredstvo ovisnosti bilježi se ono koje je najjače djelovalo i zbog kojeg je ta osoba došla na liječenje, a to su pretežno problemi vezani uz heroin.



Od ukupnog broja osoba liječenih od ovisnosti, samo jedno sredstvo uzimalo je 36,5 posto njih, dok svi ostali kombiniraju više sredstava – kazala nam je dr. sc. Jadranka Ivandić Zimić, savjetnica u Vladi i Uredu za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske.

Smanjuje se broj onih koji se liječe

U 2016. u zdravstvenom sustavu ukupno je bilo 7106 osoba, što je u odnosu na 2015. godinu, kada se liječilo 7533 ljudi, smanjenje za 427 osoba. Od ukupno liječenih, 83,8 posto ih je uzimalo opijate, a od njih je najviše osoba uzimalo heroin, ukupno 77,9 posto. Od ostalih opijata najviše ih je uzimalo buprenorfin, zatim metadon te ostale opijate.



Zbog uzimanja i ovisnosti o drugim psihoaktivnim tvarima, liječilo se 16,2 posto osoba. Od ostalih droga, najviše osoba uzimalo je kanabis (736 osobe), zatim kokain (105), amfetamine (99), benzodiazepine (99), ecstasy (39) i sintetske kanabinoide (osam osoba), a ostale su droge manje zastupljene.



Broj novih osoba u sustavu liječenja stagnira i dalje se smanjuje. Zanimljivo je kako se broj redovitih konzumenata marihuane malo smanjio. Od onih kojima je marihuana glavno sredstvo zlouporabe, i konzumiraju je dva do šest dana u tjednu, evidentirano je 18 posto osoba.



Prema podacima o glavnom sredstvu ovisnosti te načinu njegova uzimanja u Hrvatskoj nije došlo do značajnijih promjena. Premda se nastavlja trend pada broja intravenoznog uzimanja droga, to je ipak i dalje dominantan način uzimanja droga u više od 59 posto slučajeva. Slijedi ušmrkavanje (18 posto), pušenje (14,1 posto) te oralno uzimanje (7,4 posto).



Heroin se obično injektira intravenozno, ali neki ljudi ga ubrizgavaju potkožno, puše ili ušmrkavaju. Analiza kod nas liječenih osoba pokazuje da se heroin najčešće uzima intravenozno. Uočeno je i kako je populacija heroinskih ovisnika sve starija te da, usprkos namjeri "skidanja", ušmrkavanje postupno zamjenjuju intravenoznim uzimanjem. Dominantan način uzimanja amfetamina je, kao i prijašnjih godina, ušmrkavanje.





Uobičajene kombinacije:



– alkohol i marihuana

– alkohol i heroin

– alkohol i benzodiazepini

– alkohol i kokain

– kokain i heroin

– kokain i benzodiazepini

– kokain i antidepresivi

– kokain i marihuana

– heroin i marihuana