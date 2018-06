Novi slučaj seksualnog zlostavljanja djece na hrvatskom otoku: dvojica radnika iz BiH bludničila nad djevojčicama koje su upoznali na plaži

Dvojica mladih muškaraca iz BiH smještena su jučer poslijepodne u riječki zatvor pod sumnjom da su seksualno iskoristili i bludničili s dvjema 14-godišnjim djevojčicama. Jedan 37-godišnjak i jedan 26-godišnjak, obojica iz Doboja, osumnjičena su za po dva kaznena djela 'spolne zlouporabe djeteta mlađeg od 15 godina', javlja Jutarnji.



Inkriminirana događanja zbila su se tijekom posljednjih desetak dana svibnja u jednom mjestu na otoku Cresu, gdje su dvojica iz BiH radila. Prema dosadašnjoj rekonstrukciji slučaja, sve se dogodilo nakon što su dvojica radnika iz BiH na jednoj plaži upoznali dvije djevojčice, od kojih je jedna napunila 14 godina, a druga nije.



Šokantan slučaj seksualnog zlostavljanja djeteta: splitska policija zbog gnjusnog čina privela 15-godišnjaka, sumnjiči ga se da je silovao 10-godišnju djevojčicu



Poslije je došlo do intimnog druženja dvaju parova što je na kraju – s obzirom na to da su djevojčice mlađe od 15 godina – pretočeno u kaznenu prijavu protiv dvojice iz Doboja, zbog seksualnog iskorištavanja. Obojicu se tereti da su delikte počinili svjesni nedopuštenosti svog postupanja i činjenice da maloljetnice nemaju navršenih 15 godina života.



Inkriminacije protiv 37-godišnjaka su teže nego protiv njegovog sugrađanina, njega se tereti da je intimno druženje s jednom djevojčicom iskoristio i za čin koji naš kazneni zakon izjednačava sa spolnim odnosom.



Mlađeg muškarca se pak sumnjiči da je naveo drugu djevojčicu da se ljube, na intimne dodire, odnosno bludne radnje. Jedno od mjesta na kojem su se dogodili inkriminirani slučajevi jest napuštena kamp kućica.



Koliko se može saznati, prijava policiji o ovim slučajevima nije stigla od djevojčica, nego od treće osobe. Nakon okončanog policijskog kriminalističkog istraživanja ocijenjeno je da su sumnje u kaznena djela osnovana i Dobojlije su uhićene.



Nakon ispitivanja u tužiteljstvu jučer poslijepodne su dvojica predvedena pred suca istrage Županijskog suda u Rijeci Vladu Bosnera koji im je odredio istražni zatvor zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi mogli utjecati na svjedoke. Obojica su dosad neosuđivana.



Branitelji dvojice osumnjičenih, odvjetnici Harun Bašagić i Marko Kuvač, najavili su žalbu na rješenje o istražnom zatvoru.



Dokažu li se na kraju teške sumnje, 37-godišnjaku prijeti kazna od jedne do deset godina zatvora, a 26-godišnjaku od šest mjeseci do pet godina zatvora.