Dvostruki ubojica na sud došao izbrijane glave i staklenog pogleda, djed i baka odlučili da neće dolaziti na ročišta: Izgubili smo kćer i unuka, ali je umro i dio nas...

Žut u licu, izbrijane glave i staklenog pogleda Tin Šunjerga je provirio kroz vrata sudnice Županijskog suda u Zadru. Pogledom je radoznalo šarao po publici nakon čega je zakoračio u sudnicu u pratnji pravosudnih policajaca. Nezainteresirano držanje ničim nije dalo naslutiti činjenicu da je tom 19-godišnjaku iz Čiste velike u srijedu na Županijskom sudu u Zadru počelo suđenje za svirepo ubojstvo svojih roditelja Marina (45) i Silvane (46).



Smaknuo ih je 25. ožujka prošle godine hicima u potiljak iz očevog pištolja jer su mu prigovarali zbog loših ocjena u školi, konzumiranja raznih vrsta droge, te nametali zabrane. Na optuženičkoj klupi sjedio je opušteno u sportskoj odjeći, a za to vrijeme nije ni pogledao vidno ustrašenog 20-godišnjeg prijatelja pred kojim je u automobilu ubio majku Silvanu, piše Zadarski.hr.



- Jesam. Slažem se – rekao je staloženo nakon što ga je sutkinja Sandra Radanović, predsjednica Sudskog vijeća i Vijeća za mladež, pitala jeli razumio i slaže li se s prijedlogom njegovog odvjetnika Karla Surića da se suđenja isključi javnost. Isto je ponovio i njegov prijatelj, drugoptuženi I.Š. koji je pobjegao iz automobila kad je vidio kako ovaj ubija majku.



Sutkinja Sandra Radanović prethodno je, naime, prihvatila zahtjev Josipa Tolića, odvjetnika Željka i Kristine Šunjerge, kao i Marka Mijata, odvjetnika Nevenke i Mirka Storića, koji su tražili isključenje javnosti zbog teške duševne boli i emocionalne patnje čiji progres ne bi mogli zaustaviti kada bi o suđenju čitali u medijima. U podnesku kojeg je sutkinja Radanović pročitala na početku suđenja roditelji ubijene Silvane, Nevenka i Mirko Storić izjavili su kako neće dolaziti na suđenje, te da nemaju imovinskih zahtjeva.

- Želimo zaštitu od emocionalnih patnji i daljnjih boli. Izgubili smo kćer i unuka, ali je umro i dio nas – stajalo je u njihovom podnesku kojeg su sudu uputili preko odvjetnika Marka Mijata. Isto su tražili i zamjenik županijskog državnog odvjetnika iz Šibenika Branko Čvrljak, branitelj Šunjerge Karlo Surić, odvjetnik drugooptuženog mlađeg punoljetnika I.Š. Miro Juras, te odvjetnik Željka i Kristine Šunjerga Josip Tolić.



- Oni su izgubili sina i nevjestu. Javnost će dodatno pogoršati njihovo zdravlje koje je već dosad ozbiljno narušeno zbog raznih neistina i poluistinama iznesenim u medijima i na društvenim mrežama. Rijeć je o ljudima iz manje sredine koji nemaju mogućnosti ni snage tražiti demantije za paušalne informacije po medijima. Želja im je da se utvrdi materijalna istina, te da se sukladno tome donese i odgovarajuću odluka. Prisustvo javnosti neće pomoći u utvrđivanu materijalne istine, a konačna odluka neće ostati nepoznata - rekao je Tolić, odvjetnik roditelja ubijene Silvane.



S tim se složio odvjetnik Tina Šunjerge Karlo Surić naglasivši kako je o ovom kaznenom postupku javnost i više nego dovoljno informirana.

- Nažalost, u javnost je procurila informacija iz istrage kakvu su obranu kod tužitelja iznijeli optuženici, premda nam je svima jasno da je faza istrage postupak koji mora biti tajan. Još gore od toga u javnosti je izašao i sadržaj psihijatrijskog vještačenja iz Vrapča - naglasio je Surić.



Odlukom suda Šunjergi će se suditi prema Zakonu o sudovima za mladež koji predviđa maksimalnu kaznu od deset godina zatvora, no to ne znači da će se ta kazna i primijeniti jer u slučaju ovakvih kaznenih djela, kako navode pravni stručnjaci, postoji otklon, te ne mora značiti da će se ta kazna i primijeniti.



Šunjerga se tereti da je 25. ožujka 2017.godine usmrtio roditelje pištoljem "Crvena zastava" zbog učestalog prigovaranja na njegovo ponašanje. Uzeo je pištolj iz obiteljskog sefa, a zatim s prijateljem otišao do polja gdje je bila njegova majka, koju je usmrtio za zadnjeg sjedišta automobila.



Prijatelj je pobjegao iz automobila, a Šunjerga se nakon toga vratio u obiteljsku kuću i još jednim hicem usmrtio i vlastitog oca. Kako bi mu nečujno prišao s leđa i repetirao pištolj, okrivljenika se tereti da je u susjednoj prostoriji pustio vodu iz slavine. Šunjerginog 20-godišnjeg prijatelja Županijsko državno odvjetništvo tereti zbog neprijavljivanja tog teškog kaznenog djela.



U četvrtak su na sudu svjedočili Šunjergin stric Renato Storić, Branko Šunjerga, Ante Škarić, te Danijel Storić, piše Zadarski.hr.