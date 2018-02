Poznati splitski jedriličar 70-godišnji Lukša Cicarelli (JK Labud), smrtno je stradao u utorak poslijepodne pri povratku sa treninga.



Kormilar klase finn, koji se spremao za veteransko svjetsko prvenstvo ovog svibnja u Španjolskoj, nakon sat i pol jedrenja po jugu jačine oko 20 čvorova, vraćao se u matičnu luku, u Uvalu baluni. No pred sam ulaz u valu, ispred benzinske postaje, Cicarelli se prevrnuo sa svojom jedrilicom, koju je brzo i ispravio te nastavio jedriti prema pontonu i hangaru matičnog kluba Labud.



No oko 14.45 sati, mladi laseraš Dominik Perković i njegov trener Marko de Micheli Vitturi, primjetili su kako se Lukšin finn nekontrolirao vrti ispred prvog "Navinog" mula. Zatekli su Cicarellija u jedrilici okrvavljene glave, te su mu odmah pružili i pomoć, izvadili ga na ponton, pozvali prvu pomoć no ni svi napori oživljavanja, nisu nažalost urodili plodom.



Mrtvozorniku je samo preostalo u 15.30 sati proglasiti – smrt.