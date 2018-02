Protiv pomoćnika načelnika za temeljnu policiju PP Makarska Stipe Žige stigla je i druga predstavka. Nezadovoljni policajci poslali je svim relevantnim institucijama, od Ravnateljstva policije do Ministarstva unutarnjih poslova, te civilnih udruga koje se bave zaštitom ljudskih prava.



Osim popratnog teksta poslana je i kratka audiosnimka na kojoj se čuje navodni glas Stipe Žige gdje je (kako stoji u predstavci) na krajnje nekulturan i bezobrazan način povrijedio dostojanstvo svoje kolegice i bivšeg visokog rukovoditelja te postaje.



Naime, početkom mjeseca studenog 2017. godine Žigo je - sudeći prema navodno njegovu glasu na snimci - ispred više policijskih službenika u Operativnom dežurstvu policijske postaje Makarska ogovarao spomenutih dvoje kolega na vulgaran način, riječima kojima zbog zaštite dostojanstva i obiteljskih prilika tih dvoje ljudi ne možemo spomenuti imenom i prezimenom te funkcijom koju i sada obnašaju u službi u PP Makarska.

Uglavnom, Žigo na snimci govori: "Ta i ta policajka je pušila k.... tome i tome dok je bio njen pretpostavljeni da bi je stavio na radno misto na koju ju je i stavio."



Naravno, u predstavci se eksplicitno navode imena i prezime policajke i policajca koje je Žigo spomenuo, a to se i čuje na kratkoj audiosnimci. Znači netko od prisutnih policajaca je snimio (najvjerojatnije mobitelom) ovaj navodni Žigin istup te ga je, osim nadležnim instiucijama, uputio i medijima jer se - kako u predstavci stoji - "boje da je u ovakvom muškom društvu vrlo vjerojatno da bi ovaj gospodin s ovim šovinističkim izjavama mogao biti zaštićen od svojih pretpostavljenih uz parolu - ujeo vuk magare".



Zbog prve predstavke protiv Žige, koja je isplivala oko 20. siječnja, već je u makarsku policiju dolazila Unutarnja kontrola MUP-a i ispitivala navode Žiginih spornih rasporeda rada koji nisu na tjednoj, nego na dnevoj bazi i u kojima policajci nikada ne znaju unaprijed kada će i koliko raditi te zbog toga ne mogu imati privatni život.

Budale i kreteni

Unutarnja kontrola je ispitivala navode iz prve predstavke, da je jedan službenik radio tri smjene zaredom po 12 sati te je u tjednu radeći dvije smjene po dvanaest i četiri po osam sati skupio 56 radnih sati, što je po njima kršenje pravila kolektivnog ugovora.



Ispitivali su navode i da je jedna makarska policajka prema Žiginu rasporedu odradila četiri noćne smjene, a nijednu dnevnu, čime nije ostvarila pravo na plaćeni turnus i 24-satni odmor, nego se odmorila samo 12 sati i ponovno otišla raditi novu noćnu smjenu, kao i navod da je jedan policijski službenik u četiri dana odradio čak 44 sata bez dana slobodnog.



Mjerodavnima su policajci uz predstavku dostavili i tablicu rasporeda rada koju je izradio Žigo, a ispitivali su i navodni njegov neprofesionalni odnos prema kolegama prilikom otpreme službe, kada je Žigo navodno na njih galamio riječima: "Budale, kreteni, idioti, vidjet ćete kako ćete raditi, nećete imati slobodno vrijeme kad vi hoćete!", a dosta ovih Žiginih uvreda zabilježili su kao i u ovom drugom slučaju, i u audiozapisima.



No, iz službenog odgovora upućenog na naš upit iz Kabineta ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića stoji sljedeći odgovor:



"Izvješćujemo vas kako do sada provedenim provjerama nisu potvrđeni navodi iz ranijeg anonimnog podneska vezano uz kršenje odredbi kolektivnog ugovora od strane rukovoditelja PP Makarska, kao niti navodi o mobingu i nedoličnom ponašanju od strane pomoćnika načelnika navedene postaje. Imajući u vidu da je zaprimljen novi anonimni podnesak uz koji je priložena audiosnimka o navodnom nedoličnom ponašanju, izvješćujemo vas da je postupak provjere s tim u vezi još u tijeku", stoji u kraktom odgovoru MUP-a.



Žigu očigledno njegovi podčinjeni u zadnjih par mjeseci snimaju više nego Mišu Kovača u jeku njegove glazbene karijere, a cilj im je ovim predstavkama da Žigo ili sam ode iz službe u mirovinu ili da ga nadređeni kazne ili smijene, u najblažem slučaju da ga maknu iz PP Makarska.

Unutarnja kontrola

No, kako dokazati je li ova snimka protiv Žige autentična i je li uopće legalna? O tome smo porazgovarali s konzultantom za poslovnu i javnu sigurnost, magistrom kriminalistike Željkom Cvrtilom, koji je i sam bio visokopozicionirani djelatnik MUP-a: od ravnatelja Unutarnje kontrole do načelnika Uprave krim-policije RH.



- Koliko znam iz MUP-ove prakse, za disciplinski postupak neće se provjeravati ni je li snimka napravljena ilegalno niti će se vještačiti glas sa snimke. Ovdje će se tražiti izjave svjedoka koji su to čuli, oštećenih osoba i same osobe koja je to govorila. Ako i ne bude tih njihovih izjava, disciplinski postupak se može provesti bez problema, pogotovo kada uz predstavku postoji i audiozapis.

Ako je ovo sa snimke točno, to je teža povreda službene dužnosti. Ovdje je riječ o kaznenom djelu koje se ne progoni po službenoj dužnosti, ali ako bi oštećene osobe sa snimke tužile ovoga koji to govori, riječ je o privatnom progonu i oni će o svom trošku morati platiti vještvo koje će potvrditi je li glas autentičan. A ako išta bude sporno i u disciplinskom postupku, MUP-ov Centar za vještačenje "Ivan Vučetić" je u stanju nakon tridesetak minuta utvrditi autentičnost ove snimke.

Jednostavno se osobi sa snimke koja izgovara ove inkriminirane riječi dade pročitati neki drugi tekst i onda se napravi vještvo. To ide brže nego što je bilo s putovanjem ove predstavke i snimke do nadležnih u ovom slučaju - rekao je Cvrtila.