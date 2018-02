Splitski profesor u srednjoj školi optužen za bludne radnje nad 16-godišnjom učenicom suspendiran je do daljnjega, doznajemo od ravnatelja te obrazovne ustanove.



Tijekom idućeg razdoblja profesor će dobivati dvije trećine plaće, a suspenzija može trajati do obustave kaznenog postupka ili do pravomoćnosti presude. Profesor nije bio na svojem radnom mjestu od veljače prošle godine, kada je učenica drugog razreda jedne srednje škole Splitsko-dalmatinske županije prijavila kako ju je neprimjereno dirao.



Protiv njega je nakon provedene kriminalističke obrade podnesena kaznena prijava, a ubrzo je i otvorena istraga, te su izrečene mjere opreza zabrane rada, zabrane uznemiravanja i približavanja učenici te obveza javljanja policiji jednom tjedno.



Nakon takve odluke suda profesor je otišao na bolovanje. U međuvremenu je istraga okončana i Općinsko državno odvjetništvo podignulo je optužnicu protiv njega.



Terete ga da je učenici otvorio patent na koljenu na nogavici hlača i uvukao ruku do pola bedra dodirujući joj golu kožu.



U međuvremenu su do prosinca prošle godine ukinute jedna po jedna mjera opreza, pa je profesor imao mogućnost vratiti se na radno mjesto unatoč tome što jedini predaje taj predmet u školi te je susret s učenicom bio neizbježan.



Svoje pravo namjeravao je ostvariti početkom veljače ove godine, nakon što iskoristi godišnji odmor koji je otvorio nakon što je okončao bolovanje. Uprava škole nije mu mogla zabraniti povratak na posao jer je početkom siječnja donio potvrdu kako se protiv njega ne vodi kazneni postupak, što je moguće dobiti dokle god optužni akt nije pravomoćan.



Kako je u međuvremenu Optužno vijeće Općinskog suda u Splitu krajem prošlog mjeseca potvrdilo optužnicu, situacija je poprimila novi tijek.



– Dobio sam rješenje o pravomoćnosti optužnice te sam donio odluku o udaljenju od obavljanja poslova za navedenog profesora. Njegov će predmet predavati profesor na zamjeni – doznali smo u ponedjeljak od ravnatelja škole.



Ravnateljeva odluka donesena je sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, a u slučaju pravomoćne osuđujuće presude osoba više ne može raditi na mjestu profesora. Sudski spis će ovih dana biti raspodijeljen sucu za mladež koji će voditi glavnu raspravu na splitskom sudu.