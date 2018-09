Ministar Pavić: Veliki broj umirovljenika će sljedeće godine imati 600 kuna manju mirovinu

Ministar Marko Pavić uvjeren je da će prijedlog mirovinske reforme dobiti potporu u Saboru. Vlada je, kaže, vrlo odgovorno pristupila toj reformi, a u tijeku su i konzultacije s koalicijskim partnerima. Predloženi model neće povećati javni dug i ugroziti financijsku stabilnost, rekao je u velikom intervjuu objavljenom danas u Globusu.

Nije nepoznanica da postojeći sustav već stvara probleme. Pavić upozorava na recentne slučajeve iz prošle godine, kada je dvadesetak umirovljenika koji su otišli u mirovinu po “dvostupnom sustavu” završilo s manjim mirovinama.

- Procjenjujemo da će takvih slučajeva do 2020. biti više od 3000, a većinom je riječ o ženama s mirovinama manjim od sadašnjih umirovljenika. Svake sljedeće godine taj broj će rasti - rekao je Pavić.

Upravo to i jest razlog za novu reformu sustava. Novu zato što stara, koju je započela Vlada Ivice Račana, nikada nije dovršena.

- Svjesni smo problema s kojima ćemo se suočiti već sljedeće godine, kada će veliki broj umirovljenika imati, u prosjeku, 600 kuna manju mirovinu od sadašnjih umirovljenika - kaže Pavić.

Najvećim problemom mirovinskog sustava Pavić smatra sukob triju generacija: sadašnjih umirovljenika koji žele veće mirovine, koje se mogu osigurati jedino sredstvima iz proračuna, zatim umirovljenika koji odlaze u mirovinu u idućih petnaest godina i pripadaju generacijama rođenih između 1962. i 1980., a koji će po sadašnjem zakonu imati u prosjeku oko 600 kuna manju mirovinu nego sadašnji umirovljenici, i generacije rođene 1980. i kasnije, koje uz povećanje izdvajanja u drugi stup imaju mogućnost zaraditi veće mirovine od onih kakve imaju sadašnji umirovljenici.

- Nama danas godišnje manjka 17 milijardi kuna za mirovine, što je dovoljno za pet Peljeških mostova - ilustrira ministar. A taj minus svake će godine biti veći. S druge strane, hrvatski umirovljenici imaju u prosjeku 30 godina radnog staža, što je osam godina manje nego umirovljenici u Njemačkoj, s kojom se volimo uspoređivati. Sve to utječe na održivost sustava.

Dodatno zaduživanje, koje neki predlažu, kako bi se pokrili postojeći troškove za ovu Vladu, kaže ministar Pavić, jednostavno ne dolazi u obzir.

Svjesni činjenice da su mirovine sadašnjih umirovljenika u prosjeku niske, u Vladi su odlučili da će, u okviru mogućnosti, predložiti povećanje najnižih mirovina za 3 posto. Mirovine su ove godine već uvećane za 3,64 posto, a prošle godine povećanje je iznosilo 2,75 posto.

Mirovinski sustav suočava se s još jednim velikim problemom, a to je status 300.000 građana rođenih nakon 1962. koji su zarađivali minimalnu plaću ili do 75 posto prosječne plaće i koji bi i s dodatkom od 27 posto imali manje od najniže mirovine.

- Upravo iz tog razloga želimo i na njih proširiti pravo koje imaju generacije od 1952. do 1961., a to je pravo izbora hoće li mirovinu primati iz prvog i drugog stupa ili će na dan kada odlaze u mirovinu sredstva iz drugog stupa prenijeti u prvi uz dodatak od 27 posto - kaže Pavić. Najvažnije je da se izjednače prava svih umirovljenika, rekao je Pavić, jer sada je sustav nepravedan prema nekim generacijama. - To želimo ispraviti i dati pravo izbora (kako žele primati svoju mirovinu) generacijama budućih umirovljenika, rođenih nakon 1962. godine - ističe ministar.

Pavić oštro naglašava kako Vlada nikome ne otima sredstva iz drugog stupa i ne ukida drugi stup te da nema nikakve nacionalizacije drugoga stupa, nego se umirovljenicima koji će imati problem manje mirovine daje pravo izbora koje već imaju umirovljenici rođeni između 1952. i 1961.

Kao jedan od ciljeva reforme Pavić je predstavio jačanje drugog stupa za njegovu generaciju (1979.) i one mlađe. Uplaćivanje u drugi stup ostaje obavezno za sve zaposlenike, u planu je njegovo jačanje.

- Osim kroz povećanje stope izdvajanja do 2022. godine na 6 posto, a idućih godina i na više, obaveznim mirovinskim fondovima otvaramo mogućnost lakšeg ulaganja, čime očekujemo njihove veće prinose koji bi trebali rezultirati većim mirovinama za buduće generacije - rekao ja Pavić Globusu.