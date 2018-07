Hrvatski izum prodao se u 60 zemalja, a pokazao je da se Hrvatska u stranim medijima spomenula milijun puta, dok se jedna Hrvatica 'guglala' puno više i od reprezentacije

Tomislav Grubišić, suvlasnik tvrtke "Mediatoolkit", ovih dana je privukao pažnju i stranih i domaćih medija navevši da su se pojmovi vezani uz Hrvatsku tijekom Svjetskog nogometnog prvenstva tražili kao nikad prije, a konkretno je naveo i koliko se puta Hrvatska spomenula u tisućama internetskih izdanja stranih medija. No, ono što je najzanimljivije jest da je taj alat za pretraživanje i analizu hrvatskih ruku djelo, prodao se diljem svijeta, a podatke je koristio i utjecajni britanski list Guardian. Sasvim dovoljno za razgovor s Grubišićem.



Što je "Mediatoolkit"?

– "Mediatoolkit" je alat koji prati koliko se neka riječ spominje na internetu. On svakih pet minuta "pročita" sve što je napisano na više od 100 milijuna portala i društvenih mreža. Ako se neki pojam spomenuo, pošalje obavijest korisniku i radi analize. Može se pratiti svaka tema: za minutu znamo ako portal iz Senegala objavi nešto o Hajduku. Razvili smo ga da pomognemo PR-ovcima i marketinškim stručnjacima. Ako je nešto loše, stignu reagirati. Ako je dobro, možda mogu nadograditi na tu popularnost. Mogu mjeriti koliki efekt imaju poruke koje su poslali.



Je li taj alat izvorni hrvatski proizvod?

– Da, napravljen je u Zagrebu, gdje nam je i glavni ured, a zaposlenici su iz raznih dijelova Hrvatske, od Slavonaca do Dalmatinaca. Prosjek godina je 26. Nama je cilj da uspijemo iz Hrvatske. Otvoreni smo, naravno, i prema strancima, ali želimo pružiti priliku što više mladih ljudi ovdje. Trenutačno nas je dvadeset u tvrtki i, evo, iskoristio bih priliku da pozovem mlade koji ovo čitaju da nam pošalju svoj životopis.



Što je taj alat pokazao tijekom ovog prvenstva?

– Pokazao je da nikad ništa u povijesti Hrvatske nije donijelo toliko popularnosti našoj državi kao uspjeh naše reprezentacije na Svjetskom prvenstvu. Pratimo teme za klijente iz više od 60 zemalja i nikad nismo vidjeli ništa slično. Pratimo i brendove koji su službeni sponzori prvenstva, koji su u sponzorstvo uložili više nego što Hrvatska turistička zajednica ima godišnjeg budžeta. Za usporedbu: oni su imali oko 70 tisuća spominjanja, a Hrvatska milijun.



Koliko su ljudi često pretraživali pojam "Croatia" i druge vezane uz našu zemlju?

– To je teško izmjeriti budući da se svaka pretraga računa zasebno u Googleu, za različite jezike i države. Jedino što mogu reći jest da je definitivno taj broj u svakoj zemlji veći nego ikad prije.



Kad je ta pretraga bila na vrhuncu?

– Nakon finala je definitivno bilo najviše pretraga o Hrvatskoj. No ima jedna zanimljivost vezana uz pretraživanje nakon polufinala: u Engleskoj se dan nakon društvenim mrežama počela širiti vijest da će Hrvatska biti diskvalificirana s prvenstva, što je rezultiralo golemim brojem pretraga engleskih navijača (više od 100 tisuća pretraga) na tu temu i to je taj dan bila jedna od top-pretraga u Velikoj Britaniji. Eto kako se brzo dogode lažne vijesti.



Jesu li pretraživani naši igrači?

– Itekako!



Tko je na internetu, po tim pretragama, bio i najpopularniji od naših reprezentativaca?

– Najviše je pretraga, naravno, bilo za Luku Modrića, zatim za Marija Mandžukića, a najveći skok u odnosu na inače ostvario je Ante Rebić. Slična je situacija i s brojem objava – najpopularniji je Modrić (34% svih objava o igračima), a u vodećih pet nalaze se još Rakitić (12%), Mandžukić (12%), Perišić (6%) i Lovren (6%).



Jesu li pretrage vezane samo uz sport, ili se, recimo, interesiraju i o našoj zemlji?

– Dosta pretraga jest o sportu, ali ljude zanima općenito sve o Hrvatskoj – gdje se nalazimo, na kojem kontinentu, hrvatski otoci, odakle nam takav grb, zašto smo tako dobri u sportu... Stvarno svašta pretražuju: od predsjednice do toga je li voda u Hrvatskoj pogodna za piće. Mali broj ljudi je "guglao" i u kojoj se državi nalazi Hrvatska. Čak se raspituju zašto Hrvatska nije momčad u FIFA 18, Playstation igri koju igra 42 milijuna nogometnih fanova u svijetu. Htjeli bi igrati kao naša reprezentacija, ali, nažalost, zasad ne mogu. Nakon ovog uspjeha vjerujem da će se i to promijeniti.



Znate li iz kojih se zemalja najviše "guglalo" Hrvatsku?

– To je zanimljiv podatak. Najviše su nas pretraživali iz zemalja s kojima smo igrali utakmice i Europljani, što je očekivano – oni svi znaju za Hrvatsku, a prvenstvo im je ponovno na nju skrenulo pozornost. No, puno veći porast u broju pretraga bio je u zemljama u kojima slabije znaju za nas: Kenija, Zimbabve, Singapur, Ujedinjeni Arapski Emirati i zemlje Južne Amerike. Zapravo vrlo pozitivna vijest: napravili smo brend tamo gdje nemamo novca za poslovnu promidžbu. Treba i na to gledati uz turizam. Recimo, Singapur je nama važno tržište, a dosta IT tvrtki iz Hrvatske posluje s Afrikom i Azijom.



Koliko su svjetski mediji do sada spomenuli Hrvatsku?

– Do sada više od milijun puta od početka prvenstva. Nikad veći skok, za koji mislim da ga nećemo tako brzo premašiti. Inače se Hrvatska možda spomene oko 100 puta dnevno, čime je ovaj broj još i značajniji. Više se članaka objavilo na internetu u zadnjih mjesec dana nego ikad u povijesti Hrvatske!



Imate li neki podatak o tome do koliko je ljudi preko medija došla informacija o Hrvatskoj?

– Imamo procjenu koliko puta su ljudi pročitali neku rečenicu u kojoj se spominje Hrvatska i taj broj je trenutačno 57 milijardi! Na svijetu ima 7,6 milijardi ljudi, očito puno manje, ali to je zato što su neki sigurno čitali o Hrvatskoj i po dvadeset puta, dok drugi nisu nijednom. Ono što možemo reći sa sigurnošću jest da je milijardu ljudi gledalo finalnu utakmicu i da svi ti ljudi znaju za Hrvatsku.



Može li se to pretraživanje i veliko zanimanje za Hrvatsku pretočiti i u neke konkretne brojke: veći broj turista i sl.?

– Što se tiče turizma, nije da ćemo mi sad pohrliti na Jamajku samo zato što je Usain Bolt osvojio zlatnu medalju, pa tako neće ni milijuni u Hrvatsku odmah. Ali kad budu razmišljali o godišnjem, sjetit će se Hrvatske, naići na neki prospekt ili oglas i imat će sliku o nama u glavi. Recimo, Madagaskar nema puno turista, a prekrasna je zemlja – ali kad ste zadnji put pomislili na Madagaskar? A da Madagaskar dođe u finale Svjetskog prvenstva, pa naravno da bi se zainteresirala Hrvatska i mediji tko su ti borbeni ljudi, što jedu, kako izgleda mjesto gdje su odrasli. Pročitali bi svaki članak o Madagaskaru koji netko napiše.

Nogometaši pjevaju da nije u šoldima sve i tu se slažem. Možete vi platiti milijardu eura lijepih spotova, ali nije to isto ljudima kao kad gledaju Hrvatsku kako 90 minuta gine na terenu.



Je li predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović zaista bila popularnija od same reprezentacije u pretragama i medijskim objavama?

– Kratko vrijeme nakon utakmice stvarno je bila popularnija u medijskim objavama, no u međuvremenu ju je Luka Modrić nadmašio. Što se pretraga tiče, tu je popularnija, naročito nakon završne ceremonije. Uz samu momčad kao cjelinu, predsjednica se najviše pretražuje, a tek potom individualni igrači.





Tko ga je sve kupio? Kupci su nam više od 1500 tvrtki dosad, među kojima su od poznatijih Red Bull, Vichy, Lufthansa, Span, Luštica Bay. Osim popularnih brendova, tu je i više od 100 međunarodnih javnih institucija i jedinica lokalne samouprave, poput recimo Vlade Komora - male afričke otočne države sa svega 800.000 stanovnika. Profil klijenata nam je širok jer je to usluga koja treba svima koje se spominje na internetu.

Imamo klijente iz 60 zemalja, a počeli smo s inozemnom prodajom tek 2016. godine. Alat je popularan i brzo napredujemo, svake godine najmanje udvostručimo prihode. Većinom su nam klijenti iz Europe, ali popularni smo i u Južnoj Americi. Brzo se širimo jer prodajemo računalni program za koji ne treba instalacija, nego je sve preko interneta – nema troškova pakiranja, carine, distribucije... Može ga isprobati doslovno svatko tko dođe na našu web-stranicu (mediatoolkit.com) i ako je zadovoljan, plati karticom.

Što 'Mediatoolkit' analizira?​



– Monitoring i analiza više od 100 milijuna online izvora.

– Šalje obavijest čim vas netko spomene bilo gdje u svijetu.

– Prati sve: od portala, blogova i foruma do društvenih mreža poput Facebooka, Instagrama ili Twittera.

– Podaci o dosegu objava.

– Broj komentara i dijeljenja na društvenim mrežama.



Koliko godina ste razvijali alat?



– Četiri godine, a počeli smo ga prodavati 2015. Prvo u Hrvatskoj i regiji, a zadnjih dvije godine i u inozemstvu. No to vam je takav tip alata koji se uvijek razvija, recimo kad smo tek počeli, još nije bilo Instagrama ni pola portala koje danas pratimo, a danas svi mladi međusobno koriste baš te kanale.