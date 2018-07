Iz Croatia Airlinesa objavili neugodne podatke: evo koliko novca su prosječno isplatili nezadovoljnim putnicima zbog kašnjenja ili otkazivanja letova

Vrijeme je novac, posebno kad je u pitanju strogo regulirani zrakoplovni prijevoz kod kojeg putnici, zbog kašnjenja aviona ili neregularnosti s letovima, prema europskim pravilima imaju pravo na svu silu obeštećenja, piše Jutarnji list.



Posebno su to pravo, doznaje Jutarnji list, u 2017. godini koristili putnici na linijama jedinog domaćeg nacionalnog operatera Croatia Airlinesa koji je prvi put u svojoj dugoj povijesti javnosti otkrio iznose naknada isplaćenih nezadovoljnim putnicima.

A oni su prilično visoki.



Samo tijekom 2017. godine, stoji u odgovoru te zrakoplovne kompanije, Croatia Airlines je putnicima isplatio 1,3 milijuna eura, odnosno 9,6 milijuna kuna po osnovi uskraćenih ukrcaja, zahtjeva po zrakoplovnim kartama ili neregularnosti s letovima koji, između ostalog, obuhvaćaju kašnjenje ili otkazivanje letova.



Izdašni je iznos, potvrdili su iz Croatia Airlinesa, isplaćen na temelju 5461 zaprimljenog zahtjeva putnika za povrat novca, povratni let ili naknadu zbog kašnjenja, otkazivanja ili prebukiranog leta za koje su se putnici na vrijeme pojavili na check-inu, ali koji u konačnici nisu svi riješeni u korist klijenata.



Pravo na naknadu u 2017. godini, pojašnjavaju iz te domaće kompanije, ostvareno je u 64 posto predanih zahtjeva, odnosno njih 3513 koji su riješeni u korist klijenata, a koji su nerijetko uključivali i više od jednog putnika.



U prosjeku, po svakom prihvaćenom zahtjevu tako je zapravo isplaćeno 370 eura odnosno 2738 kuna, a među zahtjevima riješenima u korist putnika prednjače oni koji se odnose na neregularnosti s letovima.



Samo po toj osnovi, naime, u 2017. godini Croatia Airlines putnicima je isplatio 1,2 milijuna eura, odnosno 8,8 milijuna kuna (92 posto ukupnog iznosa naknada), dok se na zahtjeve po zrakoplovnim kartama odnosi 1673 eura, a na uskraćeni ukrcaj 141 tisuća eura.



Iznosi se čine prilično visoki, posebno kad ih usporedimo s podacima i novcem isplaćenim putnicima u prethodnoj godini.

Tijekom 2016. godine, naime, Croatia Airlines zabilježila je ukupno 2933 zahtjeva putnika zbog neregularnosti letova, uskraćenog ukrcaja i povrata dijela ili cijele karte, što znači da je broj zahtjeva u godini poslije narastao za nevjerojatnih 86 posto, a time je onda znatno narastao i iznos koji je Croatia Airlines bio dužan isplatiti.



U 2016. godini tako je po tim osnovama isplaćeno “samo” 654 tisuće eura, odnosno 4,8 milijuna kuna, a kako je od 2933 zahtjeva u korist putnika riješeno njih 1891, proizlazi da je po pojedinom zahtjevu u prosjeku isplaćeno 2559 kuna.

U 2017. godini dakle, osim apsolutnog iznosa isplaćenog kupcima, narastao je i iznos prosječnog zahtjeva, ali iz Croatia Airlinesa ne pojašnjavaju što je razlog tako velikom povećanja broja prijavljenih neregularnosti s letovima.



Uzrok se, između ostaloga, može potražiti u statističkim podacima o kašnjenjima aviona Croatia Airlinesa koje je u travnju ove godine objavio javni servis Hina.



Rezultati za 2017. godinu, naime, pokazali su kako su troškovi poremećaja u prometu narasli za 38 posto, a kompanija je zabilježila 307 tisuća minuta kašnjenja, što u odnosu na godinu prije predstavlja porast od čak 29 posto.



Djelić krivnje zbog pojačanog kašnjenja aviona kompanije tada je prebačen i na novu zračnu luku čiji je terminal oko šest puta veći od starog, a Croatia Airlines na njemu obavlja 60 posto svih svojih operacija, što je dodatno otežalo cijelu situaciju.

Pravo na povrat novca putnicima regulirano je Zakonom o obaveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu, ali i Europskom regulativom 261/2004/EC koja se primjenjuje na putnike unutar zračnih luka EU.



Ipak, da bi putnik ostvario pravo, primjerice, na naknadu u slučaju otkazivanja ili kašnjenja leta, prethodno mora imati potvrđenu rezervaciju za let, na ukrcaju se mora pojaviti minimalno 45 minuta prije objavljenog vremena polijetanja te imati kartu koja nije besplatna.



Putnici u slučaju uskraćenog ukrcaja, na primjer zbog prebukiranog leta, imaju pravo na naknadu od 250 do 600 eura ovisno o duljini leta, a ona se može umanjiti za 50 posto u slučajevima u kojima kompanija ponudi neki alternativni let.



Putnici pravo na naknadu imaju i u slučajevima otkazivanja leta, osim kad je let otkazan zbog izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle izbjeći, ali i kod kašnjenja prilikom kojeg su na točku odredišta stigli s više od tri sata zakašnjenja.



Osim toga, u takvim situacijama aviokompanija je putnicima dužna osigurati skrb - besplatne obroke i piće te hotelski smještaj prema potrebi, a u slučajevima kašnjenja duljeg od pet sati čekanja putnici imaju pravo i na povrat neiskorištenog djela karte, piše Jutarnji list.