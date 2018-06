Ekskluzivno doznajemo: poljski fond kupio 'Studenac'!; Otkrivamo planove Josipa Milavića i Enterprise Investorsa koji na velika vrata ulazi u Hrvatsku

Tvtrtka "Studenac", dalmatinski trgovački div s više od 2700 zaposlenih, prodan je, kako ekskluzivno doznaje Makarska kronika, poljskom private equity fondu Enterprise Fund VII kojim upravlja Enterprise Investors.



Svečano potpisivanje ugovora i javna prezentacija trebali bi biti obavljeni ovoga tjedna, kada će biti obznanjeni i detalji vlasničkog preuzimanja kao moguće i najvećeg ovogodišnjeg stranog ulaganja u Hrvatsku.



Iako se govorilo, kada su pregovori s Poljacima tek bili počeli, da će vlasnik "Studenca" zadržati određeni udjel u tvrtki, saznajemo kako je Josip Milavić svoj portfelj odlučio u potpunosti prepustiti Enterprise Investorsu. Točnije, Poljacima će prepustiti poslovanje "Studenca", dok će sve tvrtkine nekretnine, pa tako i one u kojima se nalaze trgovine, i dalje ostati u vlasništvu Milavićeve obitelji.



Poljski fond preuzima 'Studenac'



Omiški "Studenac" drugi je po veličini dalmatinski trgovački lanac, iza splitskog "Tommyja", te je osmi po veličini maloprodajni lanac u Hrvatskoj, a njegov osnivač i dojučerašnji vlasnik pokretač je i NTL-a, Nacionalnog trgovačkog lanca, koji će sada izgubiti znatan dio na tržištu koje očito, poglavito kad se u obzir uzme još neraščišćena pozicija "Konzuma", čekaju zanimljivi dani.



Enterprise Investors prije dva mjeseca sklopio je ugovor i o stjecanju 65 posto udjela u tvrtki "Pan Pek", što im je do 100-postotnog preuzimanja "Studenca" bila i prva investicija u Hrvatskoj. A na ovome, saznajemo, ne namjeravaju stati. Zapravo, "Pan Pek", a riječ je o privatnom pekarskom poduzeću s više od 700 zaposlenih, i "Studenac" samo su početak.



Sad je pak trenutak da se s velike nacionalne priče prebacimo na ništa manju lokalnu, odnosno da pokušamo odgovoriti na pitanje što će ovo preuzimanje značiti za stotinjak zaposlenih koji u "Studenčevim" trgovinama, a ima ih dvadesetak, rade diljem Rivijere i Zabiokovolja. Precizne informacije nema, ono što je prema našim saznanjima sigurno jest da će svi zaposlenici s ugovorima na neodređeno vrijeme zadržati postojeći status do 31. prosinca ove godine. A nakon toga...



A nakon toga se ništa posebno ne bi smjelo dogoditi. Tako nam barem kažu u Sindikatu trgovine čiji povjerenici ovih dana intenzivno obilaze trgovine "Studenca" i savjetuju radnike da bez njihove pravne pomoći ne potpisuju nikakve dokumente ni moguće nove ugovore.

S obzirom na to da je plan Poljaka jačanje kompanije i povećanje njezine vrijednosti, valja očekivati kako će velika većina trgovina preživjeti, one rentabilne kroz cijelu godinu nesumnjivo, no što će biti s onima koje tek u ljetnim mjesecima "prorade", koje žive dva, tri mjeseca, dok ostataka godine životare, teško je predvidjeti.



Enterprise Investors specijaliziran je za osiguravanje financiranja ekspanzije tvrtkama s visokim rastom u različitim sektorima. Njihovih devet fondova upravlja kapitalom višim od 2,5 milijardi eura, od čega su 1,8 milijardi eura uložili u 139 tvrtki. Među ostalim, preuzeli su i Intersport, tvrtku koju im je nakon preuzimanja Mercatora prodao negdašnji vlasnik Agrokora Ivica Todorić.



Kada su kupovali "Pan-Pek", njihov predstavnik, Michal Kedzia, kratko je i jasno kazao kako vjeruje da će ta firma u pet godina znatno proširiti maloprodajno poslovanje, što je svakako dobar znak i za zabrinute "Studenčeve" djelatnike.



Više od dva mjeseca menadžeri fonda snimali su proizvodne procese "Studenca" da bi se u konačnici odlučili na kupnju. Cilj im je, što uopće ne skrivaju, da u kratkom roku, pet godina su zacrtali, tvrtku ojačaju i preprodaju novom kupcu. I da, naravno, na toj transakciji dobro zarade. Širenje tržišta bit će im primaran zadatak, "Studenca" planiraju "izvesti" izvan granica Dalmacije, pri čemu će im Istra biti glavna meta.



Maloprodajni lanac "Studenac" 2016. godinu završio je s više od 360 marketa i supermarketa, te uz prihod od 1,5 milijardi kuna, što je bio rast od 80-ak milijuna u odnosu na prethodnu godinu. Lani im je promet još više porastao, no ti podaci još uvijek nisu službeno dostupni.



Enterprise Investors jedno je od najvećih društava za upravljanje fondovima u srednjoj i istočnoj Europi, osnovano je 1990. godine, a u svom vlasništvu, primjerice, imaju i češku Kofolu, koja je pak vlasnik Radenske, a ova je vlasnik naše mineralne vode Studenac.



U omiškoj tvrtki službeno nitko nije želio pred novinarski diktafon, tek nam je potvrđeno da su pregovori s Poljacima pri kraju i da bi objava zgotovljenog posla trebala uslijediti idućih dana na zajedničkoj press konferenciji.



Neslužbeno, međutim, saznajemo da je Milavić zadovoljan postignutim, dobit će novac, zapravo gomilu novca s kojim će se u potpunosti moći posvetiti hotelijerstvu (zasad ima dva otvorena hotela, jedan u Ruskamenu, drugi u Omišu, dok treći uskoro otvara u Dućama, a završava i obnovu naselja u svojim rodnim Smolonjama, dok su tu još i na tisuće zasad netaknutih i skupo plaćenih kvadrata), a ostaju mu brojne nekretnine u kojima se trenutačno nalaze trgovine "Studenca" i na koje će ubuduće od Poljaka dobivati nemali mjesečni najam.