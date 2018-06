Piloti i stjuardese mogli bi u štrajk u špici sezone: kriza trese nacionalnu aviokompaniju, sindikati traže vraćanje ukinutih radničkih prava

U ponedjeljak poslijepodne prekinuti su pregovori o novom Kolektivnom ugovoru između Uprave Croatia Airlinesa i sindikata okupljenih u Organizaciji radnika Croatia Airlinesa (ORCA-u) koji su trajali cijeli prošli mjesec te se otvara mogućnost za štrajk u toj kompaniji uslijed turističke sezone.. Zastoj u pregovorima potvrdili su za Jutarnji list u ponedjeljak navečeri u sindikatu i u Upravi nacionalne avio kompanije.



- Uprava Croatia Airlinesa inicirala je nastavak pregovora, sindikati su ustrajali u svojim zahtjevima, no došlo je do zastoja u pregovorima i najavili su postupak mirenja. Ako postupak završi neuspješno, postoji zakonski temelj za pokretanje štrajka. No, naglašavamo da kompanija o najavljenom postupku mirenja nije zaprimila nikakvu službenu obavijest - rekao je glasnogovornik aviokompanije Davor Janušić.



Kako Jutarnji list neslužbeno doznaje, predstavnici sindikata od Uprave traže vraćanje materijalnih i nematerijalnih prava koja su im sustavno smanjivana i ukidana od 2013. godine. Kako bi to nadoknadili sada traže sektorski dodatak te humanija radna vremena jer su posade premorene.



S druge strane, Uprava inzistira na prijedlogu iz prosinca prošle godine kada su ponudili određeno povećanje materijalnih prava, međutim sindikati time nisu zadovoljni.



Sindikati će ovih dana pokrenuti proces mirenja koji traje mjesec dana i prema dosadašnjim iskustvima nikad nije urodio plodom. Ukoliko proces propadne, sindikati imaju zakonski temelj za pokretanje štrajka. Nadaju se kako će Vlada uskoro postaviti novu, stručnu i prihvatljivu Upravu u punom mandatu, što je ministar prometa Oleg Butković u razgovoru za Jutarnji list i najavio, s kojom bi mogli približiti stavove. Tvrde kako je uzajamno povjerenje sa sadašnjom Upravom trajno izgubljeno. Kolektivni ugovor u Croatiji Airlines istekao je prije 17 mjeseci, ali su njegove odredbe i dalje na snazi.