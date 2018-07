Mostarski biskup poslao poruku koja će razbjesniti Međugorje: Nijedno ukazanje Gospe nije vjerodostojno!

Mostarsko-duvanjski biskup Ratko Perić poručio je apostolskom vizitatoru za Međugorje, poljskom nadbiskupu Henryku Hoseru kako drži da su ukazanja Gospe u Međugorju "nevjerodostojna", objavila je u ponedjeljak biskupija.



"Mjesni ordinarij....na temelju brojnih ispitivanja ne drži vjerodostojnim nijedno 'ukazanje', nijednu poruku, nijednu tajnu, nijednu pergamenu", stoji u priopćenju.



"U ta nevjerodostojna ukazanja 'međugorskoga fenomena' uključena su i ona navodna u prvih sedam ili deset dana 1981.", dodaje Mostarsko-duvanjska biskupija.



Hoser je ranije rekao kako je on imenovan isključivo za pastoralno djelovanje u Međugorju i da njegova zadaća služi učvršćenju jedinstva Crkve.



Umirovljeni nadbiskup Varšave i Praga u nedjelju je službeno stupio na dužnost na koju ga je imenovao papa Franjo.

U propovijedi na misi u tome poznatom marijanskom svetištu istaknuo je kako hodočasnici dolaze u Međugorje "kako bi susreli Boga, Isusa Krista i njegovu majku koja se u Međugorju naziva Kraljicom mira".



On je medijima ranije govorio kako bi Sveta Stolica mogla proglasiti vjerodostojnim ukazanja Gospe tijekom prvih sedam dana 1981. U središtu međugorskog fenomena su ukazanja Blažene Djevice Marije pred šest osoba, o kojima Vatikan još nije zauzeo službeno stajalište.



Prema tvrdnjama tada šestero djece, Gospa im se prvi put ukazala 24. lipnja 1981. u mjestu Podbrdu kod Međugorja. Nekima ukazanja traju do danas.



Sveta Stolica imenovala je 2011. posebno povjerenstvo koje je istraživalo vjerodostojnost Gospinih ukazanja u Međugorju.

Izvještaj povjerenstva poslan je Kongregaciji za nauk vjere, a zatim papi Franji koji o tome treba dati konačni sud.