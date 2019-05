Gradu je darovao veliki Oliverov portet, a oslikava i vrtiće: mladi umjetnik iz Trogira otkrio nam je koju bi splitsku legendu ima tajnu želju upoznati i zašto

Ima samo dvadeset i dvije godine, a već je promijenio vizure grada, i to nabolje. Riječ je o Dinu Vejnoviću, mladom Trogiraninu i predstavniku urbane scene grada-bisera, jednog od najstarijih i najljepših na Jadranu.

Dakle, Dino je umjetnik nove generacije; ne slika freske, ali je zato autor brojnih murala u tehnici spreja, njegova medija umjetničkog izražavanja, a sebe u polušali naziva "kreativni uličar". Toliko ga je – sprej, je li – zavolio da je čak odustao od studija kiparstva na Umjetničkoj akademiji u Splitu, gdje se po inerciji upisao nakon završene srednje škole istoga smjera.

Njegov, dakle, razvoj nije akademski kanaliziran, ali je već sad društveno značajan; uostalom, ni svestrani genije i slavni likovnjak Leonardo da Vinci, koji je rođen ovih dana prije petsto godina, nije imao formalno završenu akademiju...

Dakako, usporediti Leonarda da Vincija i "Dina da Tragurium" je pretenciozno, no dodirnih točaka bez sumnje ima.

Dino je mladić koji je, poput drugih darovitih pripadnika svoje generacije, na derutnim javnim zgradama u Trogiru ispisivao natpise sprejevima. To je, priznaje, bila ilegalna rabota, pa je tako smislio kodno ime za rečene art-intervencije, nazvao se "Horus" trenutno nadahnut egipatskom mitologijom. No, larpurlartističko potpisivanje, odnosno crtanje manjih likova iz igrica, nije zadovoljavalo njegovu mladu umjetničku glad, pa se odlučio za iskorak...

– Etički kodeks nama "grafiterima" uvijek je nalagao sljedeće: ne crtaj po privatnim kućama i staroj gradskoj jezgri! Tako su nama, osebujnim umjetnicima, preostale samo javne zgrade, ali nisam htio ići na neke veće kompozicije bez dopuštenja. A onda se u ožujku 2017. godine otvorilo preuređeno igralište pokraj sportske dvorane "Vinko Kandija" u Ulici Franje Tuđmana u Trogiru, nedaleko od Osnovne škole "Majstor Radovan". Organiziran je i turnir, ljudi su se uključili sa svojim doprinosima, pa sam i ja volonterski ponudio izradu velikog murala na zidu dvorane koji "gleda" na igralište...

– Moj je prijedlog prihvaćen, i ja sam u suradnji s umjetnikom čiji je "nick-name" Nelone, kolegom, tri dana radio na ocrtavanju. Potrošilo se šezdesetak sprejeva, ali smatram da se isplatilo. To me "probilo" prema van, uslijedile su narudžbe, pa sam morao priču staviti u pravne okvire i otvoriti obrt. Istodobno sam, na drugoj godini, odustao i od školovanja – sažima Dino svoj dosadašnji životni put.

Od tada je uljepšao uistinu mnoge zidove, a Trogiru dodao urbani "touch"; prije profesionalne faze svojem je gradu, moramo reći, darovao i veliki portret neprežaljenog pjevača Olivera Dragojevića, i to na istočnom zidu iste sportske dvorane.

– Crtao sam murale na objektima i u Splitu, konkretno na vrtićima "Bosiljak" i "Lavanda", zatim na (trogirskom) vrtiću "Maslačak" – navodi Vejnović, koji je na Osnovnoj školi "Majstor Radovan" također ostavio trag, a u suradnji s ravnateljicom Zoranom Brodarić nastavit će uređenje; nadalje "opcrtao" je i vanjsko igralište za manju djecu u Planom kod Trogira... K tomu, nacrtao je za nogometni klub "Val" iz Kaštel Staroga portrete devet poginulih branitelja iz Domovinskog rata i prikaz vodotornja u Vukovaru, a "dao" je ruke na projektima crtanja u Okrugu (manji portret Olivera u režiji Torcide), te u Seget Vranjici, i tako dalje.

Zanimljivo je da Dino, koji dane provodi u mirisu spreja, u Osnovnoj školi Petra Berislavića na rivi, koju je pohađao, uopće nije volio likovni odgoj kao predmet.

– Nisam podnosio kao dijete tu ukalupljenost u školski program i inzistiranje na zadanim temama/motivima, to mi je zatiralo kreativnost – s osmijehom se prisjeća mladić.

Danas se, međutim, bez problema prilagođava traženju naručitelja, no ipak uvijek uspije provući malo svog "ludila" i nekakav autorski "touch".

Vejnović, koji je lani sudjelovao na splitskom festivalu urbane kulture "xSTatic", a ovo ljeto će peti put biti sudionik također revijalne manifestacije "Grafiti na gradele" u Bolu na Braču, međutim, sanja o koraku dalje od spreja i zidova.

– Dakle, sprej je moćan; što je zid, odnosno predložak veći, može se slika izvesti raskošnije i realističnije, a već sam "doktorirao" i na instrumentariju poput kapica kojim se regulira mlaz i debljina, krep-trakama i šablonima... No, mene vuku – igrice. Pripadam generaciji odrasloj uz playstation, to mi je bilo kao nekome starijemu od mene autići ili "franje". Zato su me uvijek privlačile vizualizacije likova iz igrica, lubanja, morbidnih čudovišta i slično. No, ono što me najviše intrigira je kreiranje vizualnog identiteta tih igrica, izmišljanje svjetova, imaginacije. To bih volio raditi – sramežljivo priznaje mladi likovnjak iz Trogira, pa nam povjerava još jednu svoju potajnu želju.

– Puno sam slušao o umjetniku grafiteru, legendarnom Raketi iz Splita, ali ga još nisam upoznao. E, to bih volio, i da možda nešto zajedno nacrtamo – poručio je Dino Vejnović, 22-godišnji trogirski "umjetnik spreja".