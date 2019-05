'Udala sam jednu od najbogatijih žena na svijetu, ali zadnjih godina na vjenčanjima se traži samo jedno...': organizatorica svadbi u Dalmaciji otkriva što je u trendu

Ne cvjećarnica, već umjetnički studio u cvijeću - tako bi se mogli nazvati radni prostori u kojima Dubrovkinja Kristina Skvrce Kike radi svoje cvjetne instalacije, osmišljava dekoracije interijera, organizira maštovita vjenčanja.

Vjerojatno nema Dubrovčanina kojemu Kike nije cvijećem uljepšala neki važan životni događaj, a veliki je broj i stranaca kojima je organizirala najvažniji dan u životu. Sve to radi Kristina Skvrce, šireći oko sebe pozitivnu energiju i originalnu estetiku. Diplomirala je primijenjenu umjetnost, školovala se za aranžera i dekoratera interijera, ali ratnih godina, kada je stekla svoju diplomu, u Dubrovniku nije bilo posla za dekoratere pa se najprije počela baviti cvijećem.

Prvu cvjećarnicu otvorila je u dubrovačkoj povijesnoj jezgri, kasnije je svoj cvjetni studio selila, no lani je nakon dugo godina ponovno otvorila cvjećarnicu u Gradu. U dubrovačkim zidinama zbog ogromnih cijena najmova poslovnih prostora gotovo da nema mjesta za ništa osim restorana i suvenirnica, pa je njezina cvjećarnica, koju je oblikovala zajedno s prijateljicom akademskom kiparicom Dubravkom Lošić, jedno od mjesta koje svjedoči kako u Gradu još ima pravog života, da još uvijek nije resort.

Moj dug gradu

- Grad je osobna priča, a ja sam tu cvjećarnicu shvatila kao moj dug gradu. Dubrovnik mi je omogućio sve što sam postigla u poslovnom smislu bez obzira i na talent i trud i mislim da takvu butigu ja svom Gradu dugujem. Cvjećarnica u Gradu radi za nula kuna, pravi posao radim drugdje, ali ja tamo imam svoj izlog, a volim svoj grad i željela bih da u ulici Od puča bude i drugih koji bi svoj biznis mogli imati u zidinama - objašnjava Kristina Skvrce, koja se sada, nakon dva desetljeća rada s cvijećem i desetak godina u organizaciji vjenčanja, ponovno bavi i uređenjem interijera i prostora.

- U aranžiranju cvijeća zaista mogu napraviti presjek tih 20 godina jer su bile zanimljive i različite. Rasla sam zajedno s Dubrovnikom kao turističkim odredištem. Kada sam počinjala prije 20 godina, to je sve skupa bilo nekako stidljivo, ali ipak se naziralo da će doći do turističkog buma. Tada, kada sam krenula s malom cvjećarnicom u zidinama, bili su sasvim drukčiji tržišni uvjeti. Najamnine su bile manje, visoke cijene poslovanja u Dubrovniku nisu ni izbliza bile kao što su danas. I bavila sam se više aranžiranjem cvijeća na način da mi je to bio gušt.

Bilo je nekako manje komercijalno, ali bilo je i manje posla. U jednom trenutku kada se dogodila kriza, a cvijeće postalo luksuz koji je svakome zadnji potreban, počela sam razmišljati na koji bih način mogla dovesti klijente u svoju cvjećarnicu pa sam napravila web stranicu za organizaciju vjenčanja u Dubrovniku za strance, jer sam shvatila da su to moji potencijalni klijenti. Kada radite nekome vjenčanje, sigurno radite i cvijeće.

Tako sam negdje 2009. otvorila agenciju za organizaciju vjenčanja. To je potpuno preokrenulo moj biznis s cvijećem i na kraju je cvijeće postalo hobi, a organizacija vjenčanja posao. Dubrovnik je u međuvremenu postao vrlo popularno odredište za organizaciju vjenčanja i bili smo, a i danas smo, u dobroj poslovnoj niši uspoređujući se s Francuskom i Italijom - govori Kike.

Posao s organizacijom vjenčanja u Dubrovniku cvjetao je zajedno s hrvatskim turizmom, uvelike potpomognut padom turističkog tržišta u konkurentnim zemljama na Sredozemlju. Nažalost, kaže Kike, u ovom trenutku stvari se ponovno mijenjaju i Dubrovnik postaje prekomercijalan, prenapučen turistima, a organizacije vjenčanja ne trpe tu masovnost.

- Nismo u krizi, ali definitivno se može reći da sve stagnira u odnosu na godine 2010. - 2012., kada smo imali više od 300-400 stranih vjenčanja u Dubrovniku. Sada smo se doveli u situaciju da zbog neplaniranja turizma imamo masovni turizam, a u međuvremenu su se otvorila atraktivna tržišta koja su jeftinija od nas - pojašnjava Skvrce.

Ugovori o privatnosti

Dubrovnik je unatrag desetak godina zaista bio mjesto spektakularnih vjenčanja nekih od najbogatijih ljudi sa svih strana svijeta, koja su znala potrajati danima pa su posla imale sve dubrovačke agencije, a ne samo ona Kikina. Među najrazvikanijima bilo je četverodnevno svadbeno slavlje milijunašice Fabiole Beracasa i investicijskog bankara Jasona Beckmana. O vjenčanju je izvještavao i američki Vogue, a među uzvanicima su bili pripadnici newyorške društvene kreme.

- Koliko se mogu sjetiti, najmanje sam desetak puta potpisivala ugovore o privatnosti kada sam organizirala vjenčanje. To su sve bile poznate face, a vjerujem da bi takvih bilo i više da nismo omasovili turizam - govori Kristina Skvrce.

- Znači li to da nećemo uskoro vidjeti vjenčanje poput Fabiolina?

- Teško ćemo ponovno vidjeti takvu svadbu. U organizaciji vjenčanja sada imam posla s urbanim srednjim slojem klijenata, ali u sadašnjoj situaciji ne za onakva vjenčanja kao Fabiolina. Imam klijente koji su sedam dana u "Excelsioru", a u tih sedam dana ne mogu im preporučiti kada je najbolje vrijeme za obilazak Dubrovnika bez gužve. Pitaju hoćemo li se ustati u 5 da možemo u miru obići grad. Ali tada su kamioni i dostave, a onda dolaze turisti s kruzera, poslije su stalne gužve i vruće je... Moram ih odgovarati pa im organiziram izlete brodom na vinske ture u okolicu. Tako se dogodi da u sedam dana ti gosti nisu uspjeli obići zidine jer jednostavno nisu našli vrijeme bez gužve, nego molim prijatelje da ih puste tri minute prije zatvaranja zidina da se ne guraju u masi - dodaje Kike.

U istoj je situaciji i svaki dubrovački domaćin, jer u ljetnoj sezoni kad je Grad pun k'o šipak teško je naći vrijeme kada se gradska jezgra može obići bez guranja u gužvi. A onaj tko je platio najskuplju vilu ne očekuje da zapne u masi na vratima od Pila.

- Fabiola je bila izvrstan klijent. Ona je htjela impresionirati svoje goste. Ona je sasvim slučajno otkrila Dubrovnik jer je često ljetovala po Francuskoj, Italiji, cijelom Mediteranu. Ipak je pozvala svoje goste da dođu u Dubrovnik. To je bila promocija kakva se ne može ni sa čim mjeriti. To je za Dubrovnik bilo zaista genijalno. Jednako tako je genijalnu promociju Dubrovniku donio serijal "Game of Trones". Moji se klijenti vjenčavaju na Lokrumu jer se žele vjenčati u istom samostanu gdje se snimala ta produkcija. Već ovu sezonu imam posla za desetak vjenčanja na lokacijama "Game of Trones" - govori Kike, koja ključne lokacije gdje se produkcija snimala dekorira za vjenčanja prepoznatljivom scenografijom iz serije, velikim drvenim stolovima, svijećnjacima, stratama, printaju se kartice za stolove s mjestima iz serije ili prema likovima...

Prekrasne lokacije

Naravno, Dubrovnik i okolica obiluju prekrasnim lokacijama za vjenčanja, s divnim pogledima na zalaske sunca i more, kao što su Orsula, zidine, Lokrum, koji mi domaći često niti ne primjećujemo. Mladenci koji organiziraju vjenčanje pozvali su svoje goste na Mediteran sa željom da njihova vjenčana priča bude mediteranska, govori Kike, pa je tako danas u trendu opušteni mediteranski stil i u cvijeću i cijeloj dekoraciji vjenčanja.

Ruže i orhideje su 'out' - Zadnjih nekoliko godina u trendu više nisu ogromni grmovi cvijeća, klasici ruža i hrpe orhideja. Postaje pomalo degutantno imati takve aranžmane. Klijenti su mi urbani mladi ljudi koji uživaju u ovom našem lijepom okruženju pa se traži puno ruzmarina, puno masline, lokalnog cvijeća, hortenzija, lavande... - kaže Kike. Internet je i u njezinu poslu učinio svoje. Kada je počinjala, imala je, govori nam, knjigu s fotografijama aranžmana, pa su klijenti morali fizički doći u cvjećarnicu birati aranžman iz te knjige koju sada čuva kao raritet. Sada je klijenti bombardiraju fotografijama aranžmana, pa za vjenčanje koje se planira i godinu unaprijed, s mladencima izmijeni i više od 150 e-mailova, a vidi ih tek dva dana prije vjenčanja.