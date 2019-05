Redoviti seks zaista povećava dojke, minus je jedino što je rezultat privremen, no vođenje ljubavi utječe trajno na drugu stavku u dekolteu, i nije uopće zanemariva 

Seksualni čin je mnogo više od vođenja ljubavi. Mnogo je promjena koje se tijekom seksualnog odnosa događaju unutar organizma, a kojeg mnogi nisu svjesni. Jedna od takvih promjena je i ona na dojkama.

Vjerovali ili ne, ono što slijedi znanstveno je dokazana istina.



Seks mijenja naše tijelo u kratkoročnom i dugoročnom razdoblju. Prva kratkotrajna promjena odnosi se na veličinu dojki.

Tijekom vođenja ljubavi, naime, oblik i veličina dojki prolaze kroz promjenu zbog pojačane cirkulaciji krvi. Vene oko ženskih grudi postaju izraženije, te dojke izgledaju punije i glatkije. Dojke se mogu povećati u rasponu od 15 do 25 posto, što je impresivan rezultat. I sve se to događa kada doživite orgazam, a znanost može objasniti i zašto.



Kada žene doživljavaju vrhunac, prolaze kroz mnoštvo promjena. Srce kuca brže, oslobađaju se endorfini, podiže se razina dopamina, razina estrogena i progesterona doseže svoj vrhunac, što je sve zajedno odgovorno za stimulaciju tkiva dojke i rezultira povećanjem u trenutku orgazma.



To se također događa i u vrijeme kada žene ovuliraju. Povećava im se libido, a isti hormoni stimuliraju i privremeno povećavaju veličinu dojke. Stručnjaci također ističu da tijekom seksa, a osobito u trenutku orgazma, postoje i šanse da vaše dojke izgledaju drugačije, uključujući očitu promjenu boje bradavica i veličine.

Tijekom spolnog odnosa i predigre i stimulacije, oslobađa se oksitocin što ih čini napetijima.



Nažalost, ipak, redoviti seks ne donosi dugotrajnu promjenu veličine dojki. No nije zanemarivo da utječe na njihovu čvrstoću.

Predigra, spolni odnos i orgazam imaju veliki utjecaj na živčani sustav. Pojačava se cirkulacija i koža oko dojki postaje napetija.