Giovanni Rosso: Mirta Šurjak mi je prva čestitala na pobjedi, trzavice su iza nas. Splićani su razapeli Blanku, smeta me i što su napravili Hajduku...

Iako je prošle godine trijumfirao u izraelskoj inačici popularnog showa "Survivor", koji je tek nedavno emitiran na tamošnjim malim ekranima, bivši hrvatski reprezentativac Giovanni Rosso još uvijek nije dobio nagradu od 250 tisuća eura.

Kada mu se od nje oduzme porez, na bankovni će mu račun sjesti čak sto tisuća eura manje, no Splićanin se time ne zamara i priznaje nam kako mu je to što je pobijedio najvažnije od svega.

'Moja supruga Maya je oduševila Kolindu, nasamo su pričale...': splitski nogometaš Giovanni Rosso bio je zvijezda predsjedničkog susreta u Izraelu, otkriva nam detalje

– Novac ću dobiti za mjesec-dva, nisam razočaran što mi još nije uplaćen iako je sada već prošlo godinu dana od snimanja. Nisu mi prioritet novci. Moja najveća nagrada je pobjeda. Planiram u nešto pametno uložiti, a s obzirom da mi je potreban jedan dobar odmor, dio će otići i na putovanje.



Za početak ću u rujnu doći na svoj rodni Hvar, u Stari Grad, gdje planiram ostati barem tjedan dana. Plan je unajmiti jedan brodić i samo sedam dana biti na moru. I naravno sa svojom djecom, mojom Chiaricom i Vitom. Žao mi je jer Roi neće moći doći, budući da ga u Izraelu čekaju školske obveze.

Upravo njih troje su mi bili najveća motivacija u najtežim trenucima "Survivora". Svojim primjerom želio sam im pokazati kako se trudom može postići puno toga. Kad nešto čvrsto odlučite i vjerujete u sebe, onda sve možete napraviti i postići svoj cilj.

'Ako Hajduk izgubi, ne smijem ga zvati!'

Dolazim iz obitelji u kojoj je bilo petero braće i dvije sestre. Ja sam treći brat po redu. Mater je htjela kćer, tad nije bilo ultrazvuka pa su svi bili razočarani kad je došao još jedan sin. Majka Mira umrla je 18. kolovoza prije dvije godine. Otac Ivan je živ, veliki je hajdukovac i ako Hajduk izgubi, ne smijem ga zvati – smije se 46-godišnji bivši sportaš, odnedavno tehnički direktor izraelskog prvoligaša Maccabija.

Nakon što je i do Hrvatske stigla vijest kako je pobijedio u "Survivoru", prva koja mu je čestitala bila je njegova bivša partnerica, sportska novinarka HRT-a Mirta Šurjak, s kojom ima sedmogodišnju kćer Chiaru.

'Nisam ni sumnjala u tebe'

– Nazvala me je i rekla: "Nisam ni sumnjala u tebe." U korektnim smo odnosima. Iako ne dijelimo istu sobu, to ne znači da moramo biti u svađi, prvenstveno radi zajedničkog djeteta. Sve te neke trzavice koje smo imali sada su iza nas.

Normalno da čovjeku nije lako kad iziđe iz veze ili se razvede od partnerice. Ali život ide i mora se nastaviti dalje. Drago mi je što sam s Mirtom izgradio odnos kakav danas imamo. Nije lako biti samohrana majka, ali trudim se maksimalno joj pomoći u svemu.

Kad god mogu, pratim njezin rad, volim je pogledati na televiziji i poslušati na radiju. Strastvena je obožavateljica svega što ima veze sa sportom i odlično obavlja svoj posao. Na njezinu žalost, rodila se u krivoj državi. Vjerujte mi, da se kojim slučajem nalazi u Americi ili čak Izraelu, bila bi međunarodna zvijezda. Atraktivna je i to joj je veliki plus.

Neki misle kako joj je majka puno pomogla da se dokaže u novinarskom svijetu, no Nada joj je bila samo uteg i zapravo joj je više odmogla – iskreno će Rosso, čiji je sin iz prvog braka, 16-godišnji Vito, inače kadetski reprezentativac u boksu, skakao od veselja kad je čuo da mu je otac pobjednik "Survivora".

– Chiara i on se obožavaju, oboje žive u Splitu pa se često vide. Drago mi je to. Uskoro će doći u Izrael i upoznati Roija, živim za taj trenutak da svu svoju djecu vidim na okupu – govori nam Giovanni. Sa sadašnjom suprugom Mayom, izraelskom menadžericom s poljskim korijenima, kojoj je dobar dio obitelji nastradao u Auschwitzu, vjenčao se u gradskoj vijećnici u Haifi prije dvije godine.

Vjenčao ih i fratar i rabin

– Privukla me svojom iskrenošću i time što joj je obitelj na prvom mjestu, a onda sve ostalo. Možda sam pomalo staromodan tip, ali meni je to vrlo važno. Bio je to intimni obred na kojem su prisustvovali i fratar i rabin. Kad sam se tek doselio u Izrael i dobio njihovo državljanstvo, bilo je to 2000. godine, iz Ministarstva su me pitali želim li postati Židov i prijeći na judaizam.

Odgovorio sam im: "Tko sam ja da mijenjam svoju vjeru ako mi je dana od Boga." Bili su oduševljeni mojim odgovorom. Nisam došao tamo da tražim vjeru. Smatram se katolikom koliko mogu biti, no isto tako nemam problema s tim da idem u sinagogu ili džamiju.

Jedva svladao hebrejski

Pitamo ga i je li mu bilo teško svladati hebrejski jezik.

– Uf, trebalo mi je pune četiri godine za to. Klub mi je čak unajmio jednu profesoricu, ali kako su sati uglavnom bili ujutro od osam, ubrzo sam od svega odustao i počeo učiti sam. Bilo je smiješnih situacija. Inače, ne bojim se biti u Izraelu jer je to najsigurnije mjesto na svijetu.

Kad sam bio u Barceloni, na ulici sam stalno viđao vojnike s puškama. Ponosan sam što sam tu. Prekrasna je to država, jest da je skupa, no nemoguće je da ćete ikoga tu vidjeti da nema posla – govori bivši nogometaš, koji je u Svetoj zemlji uistinu velika zvijezda, pa vas tako granični policajci na aerodromu Ben Gurion znaju veselo pozdraviti kad vide da ste iz Hrvatske i reći: "Rosso, Rosso...".

Smatraju ga i najseksepilnijim muškarcem Izraela, na Instagramu ga prati više od 73.000 ljudi, a komplimenti mu, kaže nam, itekako gode. O povratku u Hrvatsku razmišlja, iako kad vidi kakvo je trenutačno stanje ovdje, želja mu brzo splasne.

– Imam osjećaj da nam je Bog dao prekrasnu zemlju, ne i pamet. Toliko toga možemo napraviti, a naši se političari samo naslikavaju. Rekao sam nedavno to i predsjednici Kolindi u Izraelu. Kad dođem u Split, nakon nekoliko dana jedva se čekam vratiti natrag. Nije to onaj grad kakav poznajem, ljudi su sve manje nasmijani.

Ima ona jedna pisma od Graše koja kaže: "Čudni ljudi žive tu, sve šta vole razapnu." Pa pogledajte samo na primjeru Blanke Vlašić. Kako su je razapeli oko onog statusa s apartmanom. Pa nije ništa ukrala. A da i ne govorim da je osuđuju jer se okrenula vjeri.

Curi koja je naš ponos, koliko je samo puta ispromovirala Hrvatsku u svijetu... Stvarno brzo osuđujemo i napadamo ljude. Smeta mi i ovo što su napravili Hajduku. Puno baba, kilavo dite... – zaključuje Rosso, kojem iz Hrvatske najviše nedostaju igranje balota, briškule i trešete, ali i dobra klapska pisma.