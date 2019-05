'U procesu sam učenja hrvatskog jezika. Malo-pomalo... Učenje novog jezika je poput učenja nove glazbe – najprije morate pronaći ritam, pa melodiju i ponavljati toliko dugo dok vam ne postane poput druge prirode. 'Sjeda mi', polako, ali sigurno' smije se Esther

- Volim pjevati. Glazba je moja prva strast još otkako sam kao djevojčica pjevala u crkvenom zboru. Kad sam se preselila u Hrvatsku, pjevanje mi je uistinu počelo puno nedostajati, htjela sam nešto više.

Vidjela sam poziv na audiciju za “Zvijezde – ljetni hit” i pomislila kako bi bilo zabavno pokušati – priča nam Esther Marie Canata (43) iz Okruga Gornjeg, nakon što je oduševila žiri RTL-ova glazbenog showa izvedbom pjesme Pat Benatar “Hit Me With Your Best Shot”.



Trudna Amerikanka talijanskih korijena, koja se zbog supruga Roberta Biluša i sedmogodišnjeg sina Tygera Ante prije dvije godine iz Los Angelesa preselila na Čiovo, u želji da njezin sin upozna korijene, odrasla je u New Jerseyu i živjela u Hollywoodu, gradeći glazbenu i glumačku karijeru.



Svestrana Esther (bavi se i slikarstvom) završila je Glumačku akademiju “William Esper Studio” u New Yorku, a prije majčinstva aktivno je glumila i skladala glazbu, najviše za filmove.

PR trogirskog hotela



U to je vrijeme surađivala sa zvijezdama poput Nicholasa Cagea (“Dying of the light”), a danas pak radi kao voditeljica Odjela za odnose s javnošću jednog trogirskog hotela.



Iako je u Hrvatskoj počela živjeti povučenijim životom, njezin joj nemiran duh nije dopustio da se odupre novom izazovu – debiju u natjecateljskom TV showu, koji će joj, vjeruje, odškrinuti vrata glazbene scene u Hrvatskoj.



- Osjećam se kao da sam bila na odmoru od duše, pokušavala sam naći nove načine izražavanja, želeći podijeliti svoj glas s novom zemljom. Bila bih počašćena podijeliti svoju strast prema glazbi s Hrvatima, naravno ako me prihvate.



Voljela bih naučiti pjevati na hrvatskom – priželjkuje ljubiteljica rocka, zapravo "bilo koje vrste glazbe sa srcem i dušom". U showu je izrazila želju otpjevati duet s Petrom Grašom, čiju interpretaciju obožava.



- Njegov je glas poput svile. Ima strast i emociju, senzualnost i boju, svakim tonom priča priču. Jako volim Grašine pjesme, najdraže su mi “Voli me” i ”Ako te pitaju” - otkriva Esther, ističući da u aktualnom vokalnom nadmetanju uživa neizmjernu podršku bližnjih i prijatelja.



Njezin 7-godišnji sin je i inače voli slušati dok pjeva, a ne nedostaje joj ni podrške s druge strane Atlantika, obitelji i prijatelja, koji su sretni što i u Hrvatskoj ima priliku raditi ono što voli.

Suprug je jako ponosan



- Suprug je jako ponosan na mene i moj je najveći navijač. Uvijek će mi reći istinu (smijeh). I kad sam dobra i kad nisam, a to uistinu cijenim. Potiče me i hrabri... Podržavamo jedno drugo u snovima i željama i čuvamo si leđa. To je dobro partnerstvo – s ljubavlju će Esther o suprugu Robertu.



Strastvena američka ljubiteljica glazbe s adresom u Okrugu Gornjem usprkos trudnoći još odlazi na hotelski posao, a u svoj je gusti raspored sa zadovoljstvom "ugurala" i snimanje RTL-ova showa u Beogradu. Kad si u nečemu strastven, veli, onda ništa nije teško i lako se da "uvući" u svakodnevan život.



- To samo obogaćuje sve ostalo, poput obitelji i posla. Osnažuje. Ne vjerujem da čovjek treba odustati od snova i ljubavi jer mu se u životu ili poslu nešto promijenilo. Uvijek se nađe vremena ako se vodite srcem.



Potrebna je disciplina, ponekad i ja znam biti umorna, ali to je slatki umor. Osjećam se inspirativno i produktivno, ali sam istodobno pažljiva i kao majka i kao supruga. Stvar je u pronalaženju ravnoteže – rezonira obožavateljica svega što je hrvatsko – "prirodnih ljepota, odličnih ljudi, čudesne kulture, hrane i glazbe".



Hrvatska je za Esther, u dvije riječi – izvanredna zemlja.