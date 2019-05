'Iz Hrvatske stiže negativa, a u Tel Avivu nam plješću, produkcija Eurosonga nas obožava!': Jacques vjeruje u Splićanina, pogledajte kako su dočekani na partyju

U Izraelu je sve u znaku 64. natjecanja za najbolju pjesmu Europe, a svečanom ceremonijom u nedjelju navečer, kad su narančastim tepihom prošetali izvođači iz 41 zemlje, koliko ih ove godine sudjeluje na Eurosongu, najgledaniji glazbeni festival na svijetu i službeno je započeo.



Naš Roko nastupa deseti druge polufinalne večeri u četvrtak, do kada će još odraditi nekoliko proba kako bi pred milijunskim auditorijem zasjao u punom sjaju i pokušao izboriti svoje mjesto u velikom finalu.



U Tel Aviv su mu upravo stigli roditelji i mlađi brat, što maturanta splitske IV. gimnazije Marka Marulića iznimno veseli jer upravo u njima ima veliku podršku.



Razgovarali smo s njime nakon što je u kompleksu Expo centra, gdje se održava ovogodišnja Eurovizija, završio još jednu u nizu probi svoga nastupa života. Priznaje nam da uopće nema tremu, štoviše, jedva čeka trenutak da stane na pozornicu i pokaže što je posljednjih mjeseci pripremao zajedno sa svojim timom.



– Kad sam prvi put stao na eurovizijsku pozornicu, osjećao sam se uistinu fantastično jer je to energija koju imaš priliku osjetiti samo jednom u životu. Očekivao sam da će pozornica biti velika, uz produkciju na visokom nivou.



Sigurni u sebe

Svi smo uzbuđeni, opušteni i sigurni u sebe. Vjerujem da ćemo dati sve od sebe. Nadamo se što boljem plasmanu, no pobjeda bi svakako bila ostvarenje sna. A mi se usuđujemo sanjati! – govori nam Roko, koji će početi svoj nastup ležeći na podu glumeći palog anđela.



Potom će se na sceni s krilima na leđima pojaviti plesači Endi i Diego, čija je misija pomoći Roku da se uzdigne na nebo i dobije svoja zlatna krila.

Ona su ideja čitavog tima, a izradila ih je ista osoba koja je radila i bijela krila, Vesna Mitelec.



– Osjećam se moćno s njima i kao da uistinu mogu bilo što, možda čak i poletjeti. Nisu teška, taman toliko da me malo izravnaju – smije se Splićanin, kojemu su profesori nakon uspješno položenih svih predmeta prije odlaska u Svetu zemlju poželjeli svu sreću i ujedno mu poručili da uživa i da samo najbolje od sebe, kao što to svakodnevno radi u školi.



Njegov mentor Jacques Houdek također će se pojaviti na pozornici u ulozi back vokala, no Gospodina Glasa, koji je osvojio visoko 13. mjesto na Eurosongu s pjesmom "My friend", ipak nećemo vidjeti u kadru.

Moj je i zaslužuje punu podršku!



– Ovaj put ostat ću iza scene i držat ću Roku leđa, kako vokalnom podrškom, tako i energetski. Nikada u životu nisam nikome na sceni pjevao prateći vokal uživo. Ali on je moj i zaslužuje moju punu podršku! A i sam je rekao da mu to puno znači.



Rokov san ili "The Dream" nosi veliku simboliku jer sanja o boljem svijetu u kojemu mržnju, netrpeljivost i zlo zamjenjuju ljubav, tolerancija, empatija i mir. Najveću ulogu u tom scenskom prikazu imaju upravo anđeoska krila, koja svim nacijama znače jedno te isto.



Sjetite se djetinjstva i onog trenutka, a svi smo ga imali, kad smo poželjeli imati krila i letjeti… Roko želi poručiti svim sanjarima da se u životu ne boje letjeti. Nije nam bilo teško osmisliti nastup jer on dolazi iskonski iz srži i pojavi se kao jasna vizija, koju, kad imaš pravi kreativni tim ljudi oko sebe, uz predan rad možeš lako oživiti – kaže Jacques.



U realizaciji vizije pridonio je čitav autorski tim te tim HRT-a, a deseteročlanu delegaciju predvodi Elizabeth Homsi.



– Iznimno sam ponosna na sve što smo kao delegacija do sada ostvarili. Posebno na uloženi trud da "The Dream" na eurovizijskoj pozornici poprimi novu TV dimenziju te čvrsti dramaturški koncept koji vizualno prati poruku pjesme. Vjerujem da će i publika i žiri prepoznati strateški osmišljenu cjelinu i nagraditi Hrvatsku ulaskom u finale – poručuje Homsi.



Uz prijenos obiju polufinalnih večeri na HTV-u 1, te finala, HRT kontinuirano prati Roka i hrvatsku delegaciju u programu i na društvenim mrežama kako bi naši gledatelji i pratitelji mogli biti uz njegovu "The Dream" avanturu. Iako kladionice ni nakon proba nisu pretjerano naklonjene pjesmi, Jacquesa to nimalo ne zabrinjava i uvjeren je da će Roko ostvariti uspjeh.

Može li bolje od toga?



– Već sam nekoliko puta ponovio da kladionice doista ne znače ništa, a to je i povijest pokazala. Jer najčešće ne pogode ni pobjednika. Vrlo je teško na prvoj probi zablistati na način da budete najbolji. Normalno je da je izvođač koji ima tek 19 godina samim stupanjem na eurovizijsku pozornicu preuzbuđen.



Siguran sam da će sa svakom novom probom sve više osvajati eurovizijske glasove. Akreditirani novinari koji u press-centru prate probe nakon Rokove su izvedbe simultano ustali i gromoglasno zapljeskali. Produkcija Eurosonga obožava našu pjesmu, Rokov glas i koncept nastupa. Može li bolje od toga?



Sa svih strana uglavnom pristižu pozitivni komentari, a najviše negativnih, nažalost, stiže iz Lijepe naše. To nas žalosti, jer predstavljamo Hrvatsku i puno bi nam značila podrška iz vlastite zemlje. Ne bih volio nagađati, ali reći ću da smo mi spremni na sve! I na pobjedu i na, nazovimo ga tako, poraz.



Svjesni smo da na Eurosongu ne igraju samo pjesma ili izvođač, puno je prisutno politike i zakulisnih igara, a mi smo jako mala zemlja. No, ipak, u srcu čvrsto vjerujemo u visoki plasman, zašto ne i najbolji u hrvatskoj povijesti, dakle, čak i pobjedu. Mi smo spremni i Eurosong u Zagrebu 2020. – zaključio je Jacques.



Velika završnica Eurovizije na rasporedu je u subotu, a hoćemo li u njoj gledati Roka Blaževića, ostaje nam vidjeti već ovoga četvrtka, kad će 10 zemalja u drugom polufinalu izboriti svoje mjesto u finalu.