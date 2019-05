Ime televizijskog i radijskog voditelja Duška Ćurlića vjerojatno je jedna od prvih asocijacija na Hrvatsku radioteleviziju. Ćurlić se, naime, zahvaljujući urođenom voditeljskom talentu i ugodnom glasu prometnuo u jedno od omiljenih lica s malih ekrana.

Naviknuli smo ga gledati u gotovo svim većim projektima pa je tako nedavno, zajedno s Barbarom Kolar, ponovno preuzeo i voditeljsku palicu showa "Zvijezde pjevaju", koji se na male ekrane vratio nakon punih pet godina pauze. U utorak je vodio i program proslave blagdana svetog Duje u Splitu. Trenutačno se priprema za odlazak u Tel Aviv, gdje će se održati ovogodišnje izdanje Eurosonga, a Ćurlića ćemo pratiti u ulozi komentatora.

Finale showa "Zvijezde pjevaju" već je iza nas, ali možete li se osvrnuti na ovu "povratničku" sezonu? Kako je bilo opet preuzeti ovaj angažman?

- Ne biste vjerovali, ali nekako potpuno prirodno i normalno. Iskreno, jedva sam čekao ponovno stati na scenu sa svojom kolegicom i upoznati parove ove sezone. Upoznali smo neke nove ljude, razbili neke predrasude, zabavljali se... Za mene su oni svi pobjednici jer imaju hrabrosti ući u natjecanje s mentorima, a publika je odlučila da su pobjednici Tara i Dino. Mladi, vrijedni i talentirani, vjerujem da je pred njima dobra karijera što god budu radili i gdje god budu bili.

Barbara Kolar i vi imate jako prirodan odnos pred kamerama. U čemu je vaš recept za uspjeh? Družite li se i u privatno vrijeme?

- Često nas to pitaju, ali nažalost ne družimo se koliko bismo trebali. Jednostavno, tempo je i Barbari i meni sulud, još uvijek smo freelanceri i jednostavno moramo tako. Stalna jurnjava... Nas dvoje se jako dobro poznajemo, znamo i dobre i loše dane onog drugog, a dovoljno se poštujemo i vjerujemo da je posao na sceni za nas gušt. Drago mi je da i gledatelji to prepoznaju.

Je li vam žao što se više neće emitirati "A-strana", koja je u kratkom roku osvojila publiku?

- Koliko mi je poznato, još nitko nije službeno rekao da "A-strane" nema, dopustite da vas možda i iznenadimo. Radi se o zbilja posebnoj emisiji i posebnim emocijama koje su donijeli naši gosti, naši mladi pjevači i prije svega autori pjesama koje smo izvodili. Vratili smo sjećanja i potaknuli emocije, možda malo zaboravljene, ali bitno da su tu... U tri sezone izvedeno je više od sedamsto pjesama. Zbilja je poseban gušt raditi takvu emisiju.

Hoćete li preuzeti voditeljsku ulogu i na ovogodišnjem Splitskom festivalu? Koje uspomene pamtite sa svojih "zadataka" u Splitu?

- Nadam se da hoćemo, mislim da mi je ovo četrnaesto vođenje i nekako mi je ušlo pod kožu. Ta publika, te Prokurative, glazba koja je davnih dana ušla u taj kamen. Velika mi je čast da me i splitska publika uvijek lijepo i toplo dočeka. Znate, to više niti ne doživljavam kao posao, više kao susret sa starim prijateljima na početku ljeta. Tamo sam dobio i posebnu nagradu - "Galeba" za dugogodišnje vođenje Festivala. Posebno mi je draga baš ta nagrada.

Uskoro odlazite u Tel Aviv na Eurosong. Kako se pripremate? Hoćete li imati vremena i za turistički obilazak Izraela?

- Obično gradove domaćine vidim iz auta kojim me voze na komentatorske brifinge, probe i izravne prijenose, tako da od nekog turističkog dijela puta nema ništa. Ne zaboravite da prenosim uživo dva polufinala i finale, da moram biti i na tri generalne probe, uz to se treba i pripremiti na licu mjesta. Izazovan i lijep posao, spoj radija i televizije, meni posebno uzbudljiv i često nepredvidljiv.

Ovo je trinaesta godina da pratite natjecanje za pjesmu Europe. Koje vam je izdanje ostalo u posebnom sjećanju?

- Uhhh, pamtim veliku tremu svog prvog komentiranja u Kijevu tamo 2005. godine, pamtim Moskvu koja se stvarno potrudila fascinirati nas show programima u sve tri večeri, nevjerojatnu energiju Šveđana koji zaista obožavaju Eurosong. Do sada sam odradio više od trideset prijenosa, ako računamo i polufinala. Zaista je bilo sjajnih stvari, ali bilo je i stvari koje je bolje zaboraviti. Kao i na svakom velikom natjecanju, a Eurosong je, htjeli mi to priznati ili ne, upravo to.

Kakva očekivanja imate od našeg predstavnika Roka Blaževića i tko vam je, uz njega, favorit?

- Favorite ne smijem ovako javno spominjati, ali naravno da ih imam, ovdje u ovom našem mediteranskom krugu, he he he. A Roko me "kupio" na prvu kao vrhunski vokal, pristojan mladi čovjek i zaista mu od srca želim da prođe polufinale, a onda je u finalnoj večeri sve moguće. To je apsolutno zaslužio ovaj talentirani mladić.

U jednom ste intervjuu kazali da se možda čini da ste dugo na malim ekranima, ali da ste i vi imali teške trenutke, tj. čekali ste svoju šansu. Što je to označilo prekretnicu u vašoj karijeri?

- Strpljenje i želja da zaista radim ovaj posao koji volim. Nekad je bilo frustrirajuće gledati kako neki preskaču stepenice, postaneš frustriran, ali nekako ipak to dođe na svoje. Imao sam sreću, dobio povjerenje i šansu i bio sam spreman na to. Nije me sram priznati da i danas učim, da i danas osjetim one "leptiriće" prije početka neke emisije ili prijenosa. U tome možda i jest čar ovog ludog posla.

Što rade vaše kćeri, bi li 20-godišnja Karla i 16-godišnja Ela krenule vašim putom?

- Naše cure biraju svoj put, mi smo tu samo da im budemo podrška i da ih pokušamo razumjeti. Volio bih samo da budu zdrave i sretne i dobre osobe, a što će raditi jednoga dana to nitko ne zna. Potpuno su drukčija vremena nego kad smo mi odrastali.

Otkrijte nam, gledate li samog sebe na malim ekranima ili to ipak izbjegavate?

- Ponekad u reprizama ili vratim snimku pa pogledam onako na brzinu. Naravno da vidim uglavnom mane, he he he, kao i većina. Malo gledam televiziju, valjda zbog zasićenja. Volim čitati i dok čitam snimati svoje filmove u glavi…

Tri ljubavi

- Novinarstvo sam završio, ali njime se ne bavim. Odlučio sam krenuti putem voditeljstva i pokušati se održati na tom nesigurnom i često vrlo stresnom poslu. Nije mi žao, spojio sam u jedno tri svoje mladenačke ljubavi - glumu, radio i televiziju.