Priča se da je preko njega Seve upoznala Milana, da ga je Udba pratila zbog hašiša, Ranko Boban komentira ćakule, ljubav s poznatom Splićankom, hercegovačku himnu

O skladatelju, tekstopiscu, starom rokeru Ranku Bobanu, autoru hercegovačke pučke himne "Hercegovina u srcu", nagađa se previše, a znade gotovo pa ništa. Priča se kako bi ga zlatom obasule vodeće srpske pjevačice samo da im napiše hit, i kako je bio hrvatska veza preko koje je Severina upoznala Milana Popovića.



Kažu i kako je sudjelovao u stvaranju rocka bivše Juge. I da ga je Udba dugo nadzirala zbog konzumiranja hašiša i marihuane. U istom društvu u kojemu je zatvorsku kaznu zbog posjedovanja nekoliko kilograma lake droge odgulio legendarni bubnjar Bijelog dugmeta Goran Ipe Ivandić.



Kuloari vele i kako bi knjigu mogao napisati o groupie djevojkama koje su vrebale Čolu, Vajtu, Bregu. Ranko na to sve samo džentlmenski šuti i smješka se. Intervjui koje je dao u nekoliko desetljeća, na prste se mogu nabrojiti. No, odlučio je progovoriti za Slobodnu Dalmaciju.



Povod je dobar: svoju hercegovačku himnu budnicu osobno će ispjevati na humanitarnom koncertnom spektaklu "To je moja zemlja", 9. lipnja na splitskom Poljudu. Ranko voli reći kako mu je Hercegovina u srcu, a Bosna u duši. Ali pitamo ga za pikantne ćakule koje žive s njim.

Otrov za žene

– A što bolan na to reći, osim se nasmijati. Raja uvijek puno priča i zbija šale. A ja sam društvo, druženja, pjesmu, tu našu dobru generaciju uvijek volio, pa su se šale lako zbijale. Ali idemo mi od hercegovačke himne.



Jest, 200 tisuća njih će reći da je to himna i budnica nas Ercegovaca. Ali nije, to je samo jedna moja prigodna pjesma koja je kroz život postala sastavni dio hercegovačkih pogreba i rađanja, pireva i okupljanja. Napisao sam je za Vajtu, moga starog druga kojemu sam u nekoliko godina napravio devet albuma, s njim prodao pet milijuna ploča.



Ma znaš li da sam mu prvi album radio kod Pipa u splitskom studiju "Tetrapak"? E, nego kako. U Splitu živi i moja obitelj, supruga Ivanka i kćerka Darina, koja lijepo pjeva na mater, ali isto studira glumu u Sarajevu – veli Ranko.



Znamo pouzdano da je bio otrov za žene, ali i da ne voli baš pjevati za publiku. Ali eto, Vajta je u Njemačkoj, uživa, kaže Ranko, u penziji. Smije se kada mu kažemo kako su ih dugo nazivali sijamskim blizancima. Napisao mu je najveće hitove – "Lejlu", "Zlatnu ribicu", "Bulbuli".



Odveo ga je svojom pjesmom i na Euroviziju, gdje su Vajti kao prateći vokali nastupile cure iz sarajevske ekipe, Neda Ukraden, Jadranka Stojaković i Ismeta Krvavac. Tri ikone tadašnje scene.



Ali evo kurioziteta, do toga je došlo potpuno slučajno. Ranko je bio član splitske kultne grupe Metak. A onda je, kako kaže, ne svojom voljom, morao splitskom druženju reći ćao.



– Viša sila je presudila. Bijelo dugme. A razlog je bila luda glava, rokerski život, uživanje u zabranjenom voću. Ljudi vole sve šta je zabranjeno. A sve šta valja je zabranjeno. Pukla je velika afera, najveća u Jugi, u kojoj su zbog navodnog posjedovanja marihuane uhitili nas nekoliko prijatelja.



Među njima je bio i moj drug Ipe, legenda, čudo od čovjeka. Mene su pustili, on je otišao na služenje kazne. A što reći, lude godine, rokerski život, balkanski Mick Jaggeri, mladost-ludost. Ali uvijek sam govorio i uvijek ću govoriti, Ipe je bio nesretna žrtva okolnosti, slučaja, i nije mi nikako drago oko srca kada ga se po tome sjetim. Bili smo veliki prijatelji.



Bio je žrtva razdoblja, gruba poruka države u vremenu u kojem su se velike stvari počele rađati. I bio je nevin. Nije bio čovjek koji se bavio drogom. Sve je to bila jedna velika laž – kaže akter toga velikog skandala.

Čoli napisao 'Glavo luda'

E, ali ima još nešto zanimljivo, pouzdano doznajemo kako je na Ranka oko bio bacio i pokojni Zdenko Runjić, i to mnogo prije nego što se splitskom glazbenom genijalcu dogodio Oliver. Prepoznao je u njemu potencijal, pa je Ranka u nekoliko navrata zvao na večere nastojeći ga vrbovati za kućnog pjevača. Uboli smo u srž, Boban potvrđuje kako je to živa istina, no i da je Runjićevu ponudu glatko odbio.



– Uopće se nisam mislio. Runjića sam jako volio i cijenio, ali, bolan, nisam ja čovjek koji će pjevati tuđe pjesme. Ako ću pjevati pred narodom, a i to nije nešto u čemu uživam, onda ću pjevati samo ono što sam ja sam napisao. I tako sam ja Zdenku morao reći "ne".



Ali imao sam ja drugi put, uz Vajtu, na kojeg su mi ukazali i rekli kako taj mali ima nešto u sebi, pisao sam ja pjesme i za brojne druge glazbenike. Čoli, kojeg su žene i tada i sada obožavale, dao sam pjesmu "Glavo luda". Nastala je 70-ih godina, kao filozofska rasprava, koja je i dandanas aktualna.



Da, bio sam jako ponosan kada mi je Čola, moj veliki prijatelj, na Marakani, pred sto tisuća ljudi, zahvalio na našoj suradnji. Viđam se s njim, i s ostalima iz tog vremena, kada svratim u moje drago Sarajevo, kada dođem u Beograd, kada ti ljudi dođu u Zagreb, posjete me u mojoj Čapljini. U kontaktu smo, pratimo se, pazimo – veli Ranko.



Šali se kako je nekada od lijenosti pisao samo deset pjesama godišnje. Danas najviše dvije, ako i toliko. Aranžira, organizira, veseli se životu, smije se na spomen starih vremena.



Ne poriče kako su najveće zvijezde imale svoje ženske pratiteljice, groupie djevojke, koje su ih pratile na koncertima, čekale pred garderobama, skupljale se pred hotelima, u atrijima. I vrebale pozivnicu za druženje.



Nećemo se lagati, nije tu bilo samo milogleda, tu su se događale, e pa potvrdio nam je i Ranko, puno vatrenije stvari.

Prvi vlasnik farme koza

– A svašta je bilo. I uvijek su to nekako bile iste djevojke. Znale su da dolazimo, one bi se skupile pred hotelom. Čekale su druženje s pjevačima, išlo bi se na piće, večeru. E što je bilo poslije, ja vam ništa ne znam. To su bila davna stara vremena.



Čuj, imali smo veliku ekipu, svi smo se družili, Brega, Pola, Kemal Monteno, Indexi, Teška industrija, beogradski pjevači. Sve je to bila raja. Svima sam njima pisao pjesme. To je bila dobra zabava. Drugačija vremena, koja su nestala. Tada smo brojili astronomske tiraže u prodaji.



Taman su u modu došli kazetofoni u autima, tada je to svatko morao imati. A onda si kao frajer morao svaki mjesec i kupiti nekoliko najnovijih kazeta. Zato su se ostvarivali tako veliki tiraži. Danas je druga priča. Danas su u modi reperi. A po meni su to samo moderne verzije gange, rere, ojkalice i bećarca – veli.



Ranko i dandanas sklada, ali podosta se bavi i organizacijom glazbenih događanja. On je potpisivao i festival filmske glazbe u Trogiru, brojne koncerte u Međugorju, gdje je doveo i svjetske kalibre kao što su Bocelli i Carreras. Svestran je i razigran, i zapravo nikada ne znaš u kojem će se trenutku nečemu novom okrenuti.



A ako ne vjerujete, evo primjera: Boban je bio prvi hercegovački vlasnik farme koza, pasmine francuska alpina. Otvorio ju je pred sam rat, 1985. godine, i dobro je poslovala.



– Na svojoj sam farmi bio prvak svijeta u mužnji. Šampion. Imao sam proizvodnju sira, to je bio fenomenalni projekt. Ali hebeš ga, dođe rat, koze pobjegoše, ode sve unepovrat. Nije mi se više dalo, ko će naći dobrog pastira. Neće niko da čuva. Ostario sam i ja, taj rock'n'roll me polako prošo – veli Ranko Boban.

Radio pod pseudonimom Ranko Boban, koji je u bivšoj Jugi, kaže, pobijedio na svim festivalima, nije bio samo uhićen zbog problema s marihuanom. Tadašnja državna vlast mu je za kaznu i zabranila pisanje pjesama, te puštanje njegovih skladbi na radiopostajama.



Tijekom tih godinu i pol dana Ranko je ipak poskrivećki radio, ali pod imenom Ivan Dropulić, sve dok ga vlast nije otkrila i opet mu zabranila posao. Ubrzo nakon toga pale su sve zabrane.