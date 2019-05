Fani Čapalija i Gianna Apostolski neutješne zbog smrti bivšeg splitskog ugostitelja i pjevača: Sad mu se više nikad neću moći javiti...

U splitskoj bolnici je preminuo Karlo Jurčević, nekadašnji splitski pjevač i ugostitelj, koji se proslavio u 90-ima hitom "Daj mi vina".

Vijest o smrti u razgovoru za portal 100posto potvrdila je njegova prijateljica, bivša voditeljica i pjevačica Gianna Apostolski.

"U šoku sam cijeli dan. Bio je dobar čovjek i veliki talent, ali otišao je krivim putem. Nije uspio u onome što je htio. Cijelo vrijeme bio je sam, a prije dvije umrla mu je sestra. Zatvorio se u sebe i odao se alkoholu.



Sad mi je žao što sam mu se rijetko javljala. On bi uvijek nazvao i pitao kako sam, kako su svi, a danas svi tako užurbano živimo, uvijek bih rekla da ću mu se javiti. I sad mu se više nikad nećemo moći javiti" - kroz suze je ispričala Gianna.

S pjesmom "Daj mi vina", koju je snimio s grupom Dar Mar, Karlo Jurčević je doživio instant uspjeh, imao je i hit "Lomi me tugo".

"Nisam se nikada drogira niti sam takav nastupa, više sam volija popit, naravno da je bilo faza kad se pilo intenzivnije i manje intenzivno.

To sve ovisi, živiš sam, imaš sredstva i onda ti to prijeđe u naviku" - priznao je Karlo prije nekoliko godina. Nije išao na liječenje od ovisnosti, nego se pokušao sam boriti, ali to mu nije uspjelo. Navodno je preminuo od ciroze jetre, piše 100 posto.

Navode i kako je prije četiri godine bio u vezi s Fani Čapalijom, prije toga bili su prijatelji, a u dobrim su odnosima ostali i nakon prekida.