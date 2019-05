Ako želite smršavjeti, prestanite grickati ove 'zdrave' međuobroke: puni su kalorija i ostavljaju vas gladnima, na listi je i mnogima omiljeni snack

Ljudi koji su u procesu mršavljenja jako dobro znaju da obroci koje su si zacrtali za doručak, ručak i večeru ponekad jednostavno nisu dovoljni. U pomoć tu uskaču grickalice, koje se ne bi tako smjele ni nazivati, budući da je riječ o zdravim međuobrocima koji pomažu da ostanete na putu gubljenja kilograma, a i da se malo "napunite".

No krije li se upravo u tim "zdravim" snackovima krivac za vašu nepromijenjenu kilažu? Problem, kao i obično, nastaje u trenutku kada ljudi prestanu čitati mala slova.

Pa poistovijete zdravo s niskokaloričnim, a one namirnice koje su uistinu zdrave, ali prezentirane uz tonu soli i šećera, uzmu kao savršeni primjer ukusnog međuobroka. Ako želite smršavjeti, ove biste girckalice trebali odmah izbaciti iz života i plana prehrane:

1. Zasoljeni oraščići

Bademi, pistacije, indijski oraščići, pa čak i kikiriki (spada u grahorice) mogu vas opskrbiti vitaminima, vlaknima, magnezijem i ostalim prijeko potrebnim mikronutrijentima, a ako ih konzumirate u manjim količinama, mogu vam pomoći i u mršavljenju - iznimno su zasitni, pa je i mala doza dovoljna.

No oni unaprijed upakirani često čine više štete nego koristi. Uz to, puni su sastojaka koji se ne bi trebali nalaziti u vrećici. Ne samo da su puni masti, prženi u ulju te obilno zasoljeni, već sadrže i tragove trans masti, brašna i umjetnih okusa, piše IndiaTimes.

2. Sušeno voće

Sušeno voće možda je zdravo u umjerenim količinama, ali količina šećera koju sadrži nikome tko drži dijetu nije preporučljiva. Pripazite s količinom voća u globalu - najbolje je ograničiti se na jednu do dvije voćke u jutarnjim satima dok ne stignete do željene kilaže.

3. Krekeri od raznih žitarica

Krekeri koji su upakirani u pakete pokojima su ispisani "gluten free" i "multigrain"parole, često budu toliko puni kalorija, da ste mogli umjesto jednoga komada komotno pojesti krišku kruha. Žitarice i sjemenke obiluju kalorijama, no problem nastaje kadase dodaju trans masti, kojima je ova hrana krcata.

4. Energetske pločice

Nadamo se da već i vrapci na grani znaju da jedna energetska pločica ima kalorija kao jedna čokoladica Snickers, a uz to nije mnogo ni zdravija. Većina njih proizvodi se uz pomoć palmina ulja i procesiranih kemikalija - 200 kalorija i 20 grama šećera doza je koja je negdje u prosjeku onoga što dobijete u "pločici", prenosi Reader's Diagest.

Čitajte deklaracije na omotu - što je manje sastojaka, to je pločica zdravija, no to ne znači da je nužno i niskokalorična, dapače.

5. Rižini krekeri

Okrugli krekeri, popularno zvani "stiropor", glavni su "snack" dijetašima, ali njihov sastav signalizira da nisu baš najpoželjniji kao stalni član jelovnika. Iako imaju vrlo malo kalorija, 80% njih dolazi iz ugljikohidrata, a uz to znaju obilovati solju.

Ukratko, njihov kalorijski prikaz upućuje da ne sadrže gotovo ništa ljudskome organizmu potrebno, poput vlakana, a s druge strane, obiluju "praznim" kalorijama, ugljikohidratima i solju.