Imotski konačno dobio gastronomsku oazu koja odudara od svega na što su navikli, kužina je 'materina', a interijer svjetski: dizajnera nisu angažirali, sve su sami birali

Bez obzira na nevjerojatni turistički uzlet - velikom povećanju broja noćenja, posebno stranih gostiju, kao i povećanju broja kuća za odmor, Imotskom još uvijek nedostaje solidna turistička infrastruktura. I to ne svaka, već ona koja itekako plijeni pozornost gostiju.



Riječ je o gastronomskoj ponudi. Imotski ima mali broj restorana i konoba s autohtonim jelima. Tek dva restorana u hotelima, i to nešto dislociranih izvan samog središta grada, te još dva s dnevnim jelima, premalo su, posebno u turističkoj sezoni.



I eto, konačno, prije nekoliko dana u središtu grada otvorena je "Euphoria". Restoran zanimljiva imena. Ime koje asocira na razdraganost, oduševljenje, veselje. Zavirili smo u "Euphoriju" vidjeti odgovara li ime i njegovu interijeru, ponudi, konačno i što kažu gosti.



Sam ulazak u "Euphoriju" ostavio nas je na trenutak u nedoumici. Jesmo li mi to u Imotskom ili nekom većem gradu? Je li to Imotski konačno dobio ugostiteljski objekt gdje se možete zaista ugodno osjećati i dobro pojesti? Čini se da jest.



- Radili smo i osmišljavali ovu unutrašnjost koja ima 200 metara kvadratnih punih pet mjeseci. Prvo ću kazati da i ja i cijela obitelj želimo nastaviti posao mojih roditelja, koji su se punih 50 godina bavili ugostiteljstvom u našem gradu.



Cilj je gosta zadržati receptima ostavljenim od moje majke s jedne, te ga oduševiti interijerom s druge strane - govori nam vlasnik Milan Rudež.



- Tata je dobro rekao, a ja bih htio naglasiti kako smo došli na ideju urediti ga ovako - nadoveza se na razgovor Milanov sin Ivan, koji je od oca već preuzeo posao.

Bez dizajnera

- Cijelu unutrašnjost osmislila je obitelj, otac, majka, ja, brat, dvije sestre. Usuglasili smo se u jednom: da bude moderni izričaj. Odstupili smo od tradicionalnih uređenja gdje dominiraju naš kamen i drvo. Uputili smo se u Zagreb i, ne konzultirajući nikakvog dizajnera, kupili moderni namještaj u živim bojama.



Kamena ima, ali je kupljen preko kataloga u Zagrebu. Stolice su modernog dizajna, šank je također kameni, ali stilski kamen. Želja nam je bila da gost, momak ili cura od osamnaest, dvadeset godina i onaj barba ili teta od šezdeset ili sedamdeset godina mogu sjesti i osjećati se ugodno.



Otvorili smo "Euphoriju" nema ni mjesec dana, a recenzije upravo tih populacija su zaista iznenađujuće. Imoćani kao poznati tradicionalisti dali su svoj pozitivan komentar na uređenje. Imam situacija kada stariji i ozbiljniji moji sumještani nakon marende ili ručka ostanu još dugo jer im odgovara ambijent - veli nam Ivan Rudež.



U "Euphoriji" obitelji Rudež stolice su u tri boje: crvena, siva i bijela, stolovi modernog izričaja. Fotelje uz same zidove su istih boja kao i sjedalice. Također, dizajn visokih barskih stolica je futuristički. Prevladava po zidovima siva podloga, i to se posebno vidi na diskretnim zavjesama, mozaiku od kamena, dok lusteri, osim dobre osvijetljenosti samoga stola zadržavaju diskreciju gosta.



Posebno se ističu i slike na zidovima, koje također stilski i tematski odudaraju od tradicionalnog imotskog. Nema prirodnih ljepota poput Modrog i Crvenog jezera, ali to u niti u jednom detalju ne umanjuje estetiku interijera. Pod "Euphorije" u drugoj je boji.



Kamene ploče su boje bijele kave i kakao boje, što na prvi pogled malo odudara od spomenutog sivog izričaja zidova i namještaja. No, kada se duže boravi u restoranu, očito da se to jednostavno izgubi u cijelom uistinu lijepom ambijentu.



- Kada smo radili jelovnik, prilagodili smo ga različitoj populaciji. Gost može ukusno pojesti i marendu od 60 ili dobar ručak za 160 kuna, a da bude itekako zadovoljan. Od ponedjeljka do petka obvezno je u marendi pečena teletina i prilog po receptu moje majke, vinski gulaši na imotski način, da ne govorim o bogatoj lepezi drugih jela.



Ako krene i nastavi se ovako s pohvalama gostiju imamo i plan B, a to je otvaranje još jednog sličnog restorana u užem središtu moga Imotskog - veli nam gazda Milan.

Diskretni kutak

- Mogu kao mladi ugostitelj, koji je prošao kroz mnoge restorane s pravom tvrditi da nismo pogriješili s ovakvim dizajnom. Ovo je neki novi đir u Imotskom i ako se otac odluči na otvaranje još jednoga, bit će sličan ovome sa modernim živim bojama i modernim namještajem.



Dakako, za kraj pitali smo i goste kako im se čini prostor "Euphorije".



- Iznenađujuće lijepo. Istina, očekivala sam kao starija Imoćanka neke sadržaje bliske našem podneblju, recimo slike jezera ili nekog drugog našeg prirodnog ambijenta. Recimo sam namještaj me toliko ne okupira, no urednost i čistoća, pa konačno i ovaj mozaički kameni šank, dijelovi zidova su me oduševili - veli nam jedna gošća.



- Meni se naprotiv sviđa i sam razmještaj namještaja. Imate i prostor koji se samo zamahom zavjese pretvori u diskretni kutak, a s druge strane imate i širinu ako želite društvo i onaj pravi restoranski štih. Ovaj moderni izričaj mi se čini punim pogotkom. Konačno nešto lijepo u Imotskom - odgovor je jednog mladoga gosta.



Očito, Rudeži su pogodili s "Euphorijom".