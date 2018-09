Ukazanje Slobodana Miloševića

Opet se nakon svega, nakon svih strahota koje su se odvile, dogodio veliki skup kosovskih Srba, opet je govorio veliki vođa, opet je obećao brigu i obranu vascijelog srpstva, opet se posegnulo u daleku prošlost, sve tamo do Stefana Nemanje.

Progovorio je duh Slobodana Miloševića, ovaj put u tijelu Aleksandra Vučića, koji je, da ne bi bilo nikakve zabune, otklonio sve dvojbe glede vlastitih političkih ciljeva. Za Vučića je Milošević veliki srpski lider koji je imao dobre namjere, samo što je realizacija bila loša. Borili su se Srbi za Knin, Sarajevo i Prištinu, ali, na žalost, nisu uspjeli pa se, eto, u Kninu vije šahovnica, u Sarajevu živi pedeset puta manje Srba, a u Prištini tek nekoliko njih.

Namjere nisu ostvarene jer su se, i tu je Vučić u pravu, Srbi precijenili, jer nisu uvažili međunarodne okolnosti i jer su podcijenili želje i snagu drugih naroda. Ipak, nije srbijanski predsjednik do kraja pravedan prema svom prethodniku i uzoru, zaboravio je spomenuti kako je u BiH stvorena nova srpska država.

Sad će on, Vučić, nastaviti u pravcu Miloševićevih namjera, samo lukavije, pametnije i u promijenjenim okolnostima. Sad će on to uz pomoć svojih prijatelja u svijetu, uz pomoć Putina, Macrona i gospođe Merkel, glumeći pred jednima jedno, pred drugima drugo.

Samo oni koji ne vide pokraj zdravih očiju mogu biti iznenađeni najnovijim nastupom Aleksandra Vučića, koji se u odnosu ne samo na Miloševića, nego i u odnosu na Vojislava Šešelja, nimalo ne razlikuje. A hrvatski će vlastodršci nastaviti po uputama velikog svijeta kao da se ništa nije dogodilo.

I dalje će im Vučić biti drag i uvaženi gost, i dalje će pružati Srbiji bezrezervnu i bezuvjetnu potporu na njezinu putu u EU, i dalje će govoriti o „nekakvim sukobima“ devedesetih, i dalje će u ime mira i prijateljstva prešućivati zločine, i dalje će koalirati s onima koji baš u Vučiću vide svog politčkog mentora.

U svjetlu Vučićeva govora na težini dobiva apel Ivana Penave, vukovarskoga gradonačelnika, koji je progovorio o društvu koje ne poštuje svoje mrtve heroje, te o institucijama koje prešućuju zločine i zločince svih ovih 27 godina, koje ne traži ispriku, priznanje zla i obeštećenje, kazao je, svjestan kako bi zbog svojih riječi mogao imati posljedice, iznad stranačke stege i iznad politike.

Posebnu težinu ima rečenica koja je uglavnom preskočena u središnjim medijima, a koja govori kako „sklapamo saveze“, misleći i na svoju stranku, „s onima koji u svojim redovima kriju krivce“.

Penava nije govorio napamet i bez povoda. Nedavno je, naime, najprije smijenjen pa onda i otpušten iz službe policijski djelatnik Nikola Kajkić zajedno sa svojom suradnicom Jasnom Buhač, jer je kao glavni istražitelj za Ovčaru pozvao na razgovor Đorđa Čurčića, zamjenika župana Vukovarsko-srijemske županije koji dolazi iz redova SDSS-a.