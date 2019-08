Mještani se guše od smrada i kupaju u - fekalijama: odvratna praksa na otoku se nastavlja, crne jame prazne se u more pa čak i po privatnim parcelama, a načelnik nije nimalo iznenađen...

Bez kanalizacije je još 60 posto otoka, a u općini Ugljan na crnim jamama je oko 70 posto mjestaIspuštanje velikih količina fekalija u kanalizacijski sustav treba ići relativno polagano, nekih 15-ak minuta, ali njima se žuri pa ih ispuste naglo. To zna dovesti do zastoja u radu kanalizacije pa se mjestom počne širiti neugodan miris. A žuri im se zato da bi dnevno iscrpili 30, a ne 10 - 15 crnih jama. Odnosno da bi više zaradili

Problem crpljenja crnih jama i ovog ljeta muči mještane otoka Ugljana. Ne muči ih samo pražnjenje, koje inače obavljaju dvije koncesionirane tvrtke, nego činjenica da iscrpljene fekalije neke cisterne, umjesto u kanalizacijski sustav, ispuštaju u more, tvrde naši sugovornici iz mjesta Ugljana.

– Na obalnom području koje pripada Psihijatrijskoj bolnici Ugljan cijelo ovo ljeto plivaju fekalije koje ispuštaju cisterne. Umjesto u kanalizacijski kolektor, sadržaj crnih jama završava u moru, a nerijetko i na privatnim parcelama. Takva praksa je nehigijenska i opasna, a ponavlja se svakog ljeta, poglavito tijekom srpnja i kolovoza.

Podsjećam vas da su prije dvije godine na Pašmanu sadržaje crnih jama cisterne ispuštale u prirodne jame koje su povezane s podzemnim vodama, odnosno bunarima pitke vode, a nalaze se na području u vlasništvu Hrvatskih šuma. Sada se slične stvari događaju na Ugljanu – upozoravaju nas Ugljanci.

Potvrđena praksa

Kako je moguće da netko u 21. stoljeću sadržaj crnih jama izlijeva u more ili negdje po zemljištu na otoku, a ne u kanalizacijski sustav, pokušali smo doznati od načelnika općine Ugljan Jure Brižića, koji nam je, na naše čuđenje, potvrdio takvu praksu.

– Nažalost, još uvijek imamo takvih slučajeva, ali svake godine sve manje. Prijašnjih su godina vlasnici cisterni sadržaje crnih jama izlijevali po privatnim parcelama na otoku, a sada bi to trebali raditi na predviđenim lokacijama i iscrpljeni sadržaj izravno ispuštati u kanalizacijski sustav.

No oni to ne rade uvijek kako bi trebalo. Ispuštanje velikih količina fekalija u kanalizacijski sustav treba ići relativno polagano, nekih 15-ak minuta, ali njima se žuri pa ih ispuste naglo. To zna dovesti do zastoja u radu kanalizacije pa se mjestom počne širiti neugodan miris.

A žuri im se zato da bi dnevno iscrpili 30, a ne 10 – 15 crnih jama. Odnosno da bi više zaradili.

Što se tiče ispuštanja sadržaja crnih jama iz cisterni izravno u more, ovog ljeta nismo imali takvih prijava – govori načelnik Brižić. Usput demantira informacije da vlasnici cisterni svako pražnjenje u kanalizacijski sustav moraju platiti 50 kuna.

– Pražnjenje se ne plaća, ali plaćaju godišnju koncesiju za crpljenje jama. Za našu općinu, Kukljicu, Preko, Kali i Pašman, koncesije imaju obrti u vlasništvu Nena Dešpoje i Mirze Nezirovića.

U našoj su općini određena dva-tri mjesta gdje mogu ispuštati sadržaje cisterni, ali se zna dogoditi da to rade u neprimjereno vrijeme. Idealno bi to bilo prazniti rano ujutro ili kasno navečer, ali oni to nerijetko obavljaju po danu, u prijepodnevnim satima, i to na lokacijama koje za to nisu predviđene. Još kad to rade naglo, ljudi negoduju zbog smrada. Baš jutros smo zbog toga imali jednu intervenciju komunalnih redara – govori Brižić.

Kaže ipak da je svake godine sve manje takvih problema, iako je još 60 posto otoka bez kanalizacije, a u općini Ugljan na crnim jamama je oko 70 posto mjesta. Brižić naglašava da im nije cilj kažnjavati koncesionare za svaki prijestup, nego probleme pokušavaju riješiti dijalogom. Jer ako se uđe u rat s koncesionarima, boji se da bi mogli nastati još veći problemi.

Ravnatelj Psihijatrijske bolnice Ugljan dr. sc. Mladen Mavar također je upoznat s praksom "deponiranja" sadržaja crnih jama po privatnim parcelama Ugljana, ali mu nije poznato da neki sadržaj crnih jama ispuštaju u more navodno koristeći staru infrastrukturu bolnice. Naime, upravo na tom dijelu obale ispred bolnice ovog su ljeta u nekoliko navrata mještani primijetili neprirodno zagađenje.

Nemaju dopuštenje bolnice

– Ako to netko i radi, za to nema naše dopuštenje, niti ja za to znam. Nažalost, kanalizacija naše bolnice izravno završava u moru. Ovo je stari sustav, građen prije 60 i više godina, i tada se nisu radili pročišćivači. Ispust je na nekih sto metara od obale, navodno na dubini iz koje sadržaji ne mogu izići na površinu.

A što se tiče pražnjenja crnih jama, siguran sam da to ne rade iz kruga bolnice, jer ih portir na ulazu neće pustiti. Ali do bolnice postoji nova cesta koja vodi na pet metara od mora. Ako netko hoće, može crijevom lako sve ispustiti u more – kaže ravnatelj bolnice Mladen Mavar.