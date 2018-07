Kakav jadnik: 34-godišnjak iz Slavonskog Broda na porno stranicama objavio slike bivše djevojke iz Zadra

Nikad ne znaš, nemoj mu to slati", komentirala je mlada Zadranka delikatne fotografije koje je njezina prijateljica slala mobitelom svojem partneru.



"Ma nema šanse da bi on to iskoristio. Mi se volimo", rekla joj je ona dok je ljubav cvala. No, nedugo nakon prekida ljubavne veze "leptiriće" u trbuhu zamijenila je prvotna zbunjenost, a onda i hladni šok. Iako prekid veze nije baš najbolje primio, nije vjerovala da bi se odvažio na to što je učinio. Nije vjerovala dok nije vidjela svojim očima. Dok se snašla, shvatila je da je to uistinu ona, gola kao od majke rođena, i to na pornostranicama sa seksi nadimcima.



Sve je prijavila policiji, a Općinsko državno odvjetništvo u Zadru (ODO) ovih je dana protiv njezina bivšeg partnera, 34-godišnjaka iz Slavonskog Broda podignulo optužnicu.



Tereti ga se da je počinio kazneno djelo protiv privatnosti – nedozvoljene uporabe osobnih podataka.



Lažni profili



Iznoseći obranu kod suca istrage, priznao je kazneno djelo, a tužiteljstvo je za njega traži kaznu zatvora u trajanju od deset mjeseci s rokom kušnje u trajanju od četiri godine.



Prema navodima iz optužnice, Brođanin je u svibnju 2017. u Zadru, nakon prekida ljubavne veze s djevojkom, na internetskoj stranici s pornosadržajem "X Hamster" otvorio više profila na kojima je objavio njezine obnažene fotografije s različitim varijacijama njezina imena. Koristio se njezinim osobnim podacima koji su mu bili poznati, kao i obnaženim fotografijama koje mu je poslala na njegov mobilni telefon dok su bili u ljubavnoj vezi.



Iako je ovo prva takva poznata optužnica vezana uz dijeljenje eksplicitnih fotografija na internetu, zadarski sociolog Krešimir Krolo navodi kako u zadnje vrijeme sve više ljudi postaje žrtvom te pojave popularno nazvane "revenge porn". Prijavljeni slučajevi "pornografije osvete", odnosno javnog objavljivanja eksplicitnih fotografija nakon prekida veze, značajno su se povećali 2015. i 2016. godine paralelno s razvojem mobilnih telefona. Na telefonima s fotoaparatima dijeljenje slika nikada nije bilo tako brzo i jednostavno. To je dovelo, navodi Krolo, do povećanja broja korisnika koji dijele intimne slike s partnerima preko društvenih medija.



Teške posljedice



– Osveta porno-fotografijama vrlo je osobna i štetna, a žrtve su najčešće žene. Društvene mreže su se, nažalost, u pojedinim slučajevima, pa tako i u ovom, pokazale kao jedan od mehanizama za produženo nasilje ili pritisak nad ženama. Žene su tu daleko veće žrtve jer im se događa veća osuda i pritisak društva nego što bi se to dogodilo muškarcima. Problem je što taj digitalni trag jako dugo ostaje. U Italiji je, primjerice, jedan takav slučaj završio tragično jer je djevojka zbog osude okoline na koncu počinila suicid – navodi Krolo.



Iako "osvetničke" pornosnimke najčešće objavljuju bivši partneri, to mogu biti i hakeri, stranci ili čak najbolji prijatelji. Hakeri "porno-osvetnici" ciljano kradu materijale s e-mailova ili sadržaje neovlašteno preuzimaju s lokacija za pohranjivanje podataka.



– Važno je da se precizno uvede u zakon bilo koji oblik nasilja unutar društvenih mreža, da se na vrijeme prepozna i precizno kvalificira jer posljedice mogu biti teške – kaže ovaj zadarski sociolog.

Kazna do tri godine zatvora

"Revenge porn" pojam je koji prepoznaje sve više nacionalnih zakonodavstava diljem svijeta i donosi zakone koji će spriječiti takvu praksu. Zasad posebni zakoni za to postoje u SAD-u i dijelu Europe, dok se ostale zemlje snalaze s pravnom regulativom preko zakona o zaštiti osobnih podataka. Sukladno tom zakonu, osobnim podatkom smatra se svaka informacija koja se odnosi na fizičku osobu koja se može identificirati izravno ili neizravno, na osnovi jednog ili više obilježja specifičnih za njezin fizički, psihološki, mentalni, gospodarski, kulturni ili socijalni identitet.



Za teži, kvalificirani oblik ovog kaznenog djela propisana je kazna zatvora do tri godine, a tu je riječ o nedopuštenom korištenju osobnih podataka djeteta ili o slučajevima u kojima se protivno zakonu koriste nečiji osobni podaci koji se odnose na rasno ili etničko podrijetlo, politička stajališta, vjerska ili druga uvjerenja, sindikalno članstvo, zdravlje ili spolni život. Uz to, kaznenopravna zaštita osobnog i obiteljskog života, dostojanstva, ugleda i časti u Kaznenom zakonu osigurava se kroz kaznena djela protiv časti i ugleda. I sam Google od 2015. godine poštuje zahtjeve ljudi za uklanjanje golišavih ili seksualno eksplicitnih fotografija koje su podijeljene bez prethodnog pristanka, te ih odmah uklanja iz rezultata pretrage.