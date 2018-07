U Selinama, općina Starigrad, na plaži Pisak, automobilima se kupači dovoze doslovno na žalo, na sam rub morske obale. Potom otvore prtljažnik, izvade plažne rekvizite i - kupanje može započeti. Ne jedan, dva automobila, već se masovno kupačima parkira doslovno uz glave.



- Zgrožena sam nakon događaja zadnjih dana na plaži Pisak u Selinama. Ne znam odakle bih krenula. Dolaskom na samu plažu ostala sam u šoku vidjevši da auti prolaze od glava kupača doslovce na par centimetara. Pomislila sam osim što je to ružno, nepropisno i neugodno, to je i opasno.



Ogorčenje ponašanjem na jednoj od najljepših hrvatskih plaža: 'To je ružno i opasno. Sin jedne Čehinje teško je stradao...'



Ono što me dodatno žalosti je činjenica da je ovo više puta proglašavana jednom od najljepših plaža u zemlji. Ovo je dragulj koji je nastao kotrljanjem kamenja s Velebita preko Male Paklenice. I dok drugi navažaju šljunak za plažu, ovaj prirodni dragulj se uništava i nikome ništa – doznali smo od jedne mještanke koja je na uzurpaciju plaže medije upozorila javnim apelom zajedno s fotografijama koje zorno svjedoče o stanju na plaži.

Rampa priječi ulaz

- Nije u cijeloj općini tako, plaža koja je nastala na identičan način kroz kanjon Velike Paklenice je uređena, parking se naplaćuje, rampa priječi ulaz na plažu iako postoji uređeni put za aute od blokova, sve savršeno funkcionira. Pa se pitam, gdje je problem? Plaža je na nekim mjestima široka manje od 5 metara i nema mjesta za aute. Postoji alternativni put koji se ne koristi, a taj put je i upisan kao put, pa zašto se ne koristi? Nego se ide plažom?



Štoviše jer bi se dijelovima tog puta koji su široki i po 10 metara mogao napraviti parking i na kraju prije samog izlaska na plažu jedan veći parking. Možemo li dobiti odgovor zašto se to ne napravi? - upitala se zatraživši od ministarstava turizma, zaštite okoliša, prometa i od samoga MUP-a da se probude, jer se u Selinama krši zakon i prometa i obalnog pojasa i zaštite okoliša, a narušava ugled turizma.



- U najmanju ruku ako nitko nije u stanju osigurati nužno, treba onda podnijeti kaznenu prijavu DORH-u jer se ugrožavaju životi. Svatko od navedenih ministarstava mogao bi to riješiti, samo da policija napiše kazne, općina i komunalni redari bi isto reagirali. Probudite se, ljudi - napisala je savjesna građanka.



Načelnik općine Starigrad Krste Ramić kaže kako je upoznat s problemom na toj plaži koja se nalazi u zoni pomorskog dobra.



- Ali to ne znači da ćemo mi bježati od problema ako je na pomorskom dobru. Činjenica je da je tu plaža, ali da tuda vodi i put ne samo do plaže, već i do polja u privatnom vlasništvu koja se nalaze poviše te plaže. Postoji doduše put i s druge strane, ali se njim ne može do svih zemljišta. Jutros sam dao nalog našim komunalcima da postavimo na tom mjestu znakove zabrane zaustavljanja i parkiranja. Ne možemo u potpunosti zabraniti ljudima da dođu do svog zemljišta autima, ali barem ako se tu prođe, da bude manje izražen problem.



Preko noći se ne može naći idealno rješenje, ono bi bilo ono što smo mi započeli u raditi, a to je projekt uređenje obale kojim bi se uredila i šetnica, sanitarni čvorovi promet, čime bi onda čitav taj prostor bio pod posebnim režimom uprave. Taj projekt nije daleko odmaknuo, idejno rješenje imamo, ali smo čekali određivanje granica pomorskog dobra kako bi se moglo ići dalje i taj dio nije određen do kraja, što nije problem samo na razini Starigrada, nego i u čitavoj državi. Osim toga, odmah iznad plaže je privatno zemljište na kojemu nemamo nadležnosti pa su nam i s te strane vezane ruke – kaže Ramić.

Kritike građana

Kad postave prometnu signalizaciju, očekuju od prometne policije da i ona postupa prema tim znakovima, čime bi se problem parkiranja na plaži mogao znatno ublažiti, barem da se iz automobila ne izlazi doslovno u more. To je i pitanje opće kulture, pogotovo zato što se malo prije i poslije te plaže može parkirati automobil da se ne smeta nikome i ne narušava slika primjerena plaži.



Ne mora se baš auspuhom ući u more, otvoriti vrata, pa se sunčati i slušati radio, kaže načelnik, priznajući da su dosta kritika zbog toga imali i do sada.



- Građani s pravom kritiziraju, ali mi smo svjesni tih problema i pokušavamo ih rješavati. Kad dođu turisti, broj ljudi nam se poveća deset puta, a dužina obale u našoj nadležnosti iznosi 40 kilometara. Pa vi sad to održavajte s 8 komunalaca u sezoni. S druge strane mi smo uložili do sada 5 milijuna kuna u plažu Jaz pokušavajući usmjeriti ljude na uređene plaže koje imaju i sanitarni čvor, šetnicu, sportska igrališta, fitness na otvorenom, uređene parkinge i sve druge sadržaje. To je veliki iskorak u odnosu na prije, ali svjesni smo da to još nije dovoljno – zaključuje načelnik Starigrada.





Najkorisnije su fizičke prepreke - Pokušavamo čistiti plažu i barem s te strane održavati red. Bilo je prigovora i zbog prolaska komunalnih vozila obalom također u Selinama, ali kako će očistiti plažu ako ne prođu, onda će sve biti i još puno smeća? Na jednoj obližnjoj lokaciji imali smo problem s divljim kampistima koji smo pokušali rješavati u suradnji s nadležnim institucijama. Najučinkovitije su bile fizičke prepreke i rampa ispod koje su mogli prolaziti ljudi osobnim automobilima do svojih parcela, ali nisu mogli kamperi i kamp-kućice. Prije nekoliko večeri to nam je netko porušio. Umjesto da čiste plaže, komunalci moraju sad popravljati rampe – ističe načelnik.