Ogorčenje ponašanjem na jednoj od najljepših hrvatskih plaža: 'To je ružno i opasno. Sin jedne Čehinje teško je stradao...'

Čitateljica iz Selina, koja je htjela ostati anonimna, poslala je Jutarnjem listu fotografije i pismo, u kojemu je detaljno opisala divljaštvo kojemu je svjedočila na plaži Pisak u svojemu mjestu u sastavu Općine Starigrad u Zadarskoj županiji. Dio onoga što je napisala prenosimo u nastavku:



- Zgrožena sam, ne znam odakle bih krenula... Dolaskom na samu plažu ostala sam u šoku vidjevši kako auti prolaze kraj glava kupača doslovce na par centimetara. Pomislila sam, osim što je ružno, nepropisno i neugodno, to je i opasno. I nakon mojega negodovanja, u priči s jednom českom turistkinjom (čije podatke sam uzela), ona mi je ispričala anegdotu staru oko dva tjedna, kad joj je sina od 4 godine kamen odbijen od automobilske gume pogodio tik iznad oka.



I ja ju u nevjerici pitam, je li zvala policiju ili se barem potužila nekome. Rekla je kako je vozač bio korektan i napravio što god je trebalo da joj pokaže žal za događajem, pa samim time, kako nije došlo do težih posljedica, i nije željela stvarati pristojnom čovjeku probleme, ali nije se željela ni zamjerati lokalnim stanovnicima jer je ovdje redoviti gost.



Ono što me dodatno žalosti jest činjenica da se Pisak, više puta proglašavan jednom od najljepših plaža u zemlji, uništava i nikome ništa. Pitam se, gdje je problem? Plaža je na nekim mjestima široka manje od 5 metara i nema mjesta za aute. Postoji alternativni put koji se ne koristi, a taj put upisan je kao put, pa zašto se onda ne koristi, nego se ide plažom? Štoviše, djelovima toga puta, koji su široki i po 10 metara, mogao bi se napraviti parking i na kraju, prije samoga izlaska na plažu, jedan veći parking. Zašto se to ne napravi?



U najmanju ruku, ako nitko nije u stanju osigurati nužno, onda se treba podnijeti kaznena prijava DORH-u jer se ugrožavaju ljudski životi. Probudite se, ljudi. Ove fotografije pravi su dokaz ljudske bezobraštine - zaključila je ljutita čitateljica Jutarnjeg.