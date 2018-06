Pravni cirkus na Viru s nezakonitom gradnjom benzinske pumpe dovodi do sumraka pravne države, ali ovo niti u Zadru nismo mogli očekivati ni u najluđim snovima! Da bi nas spriječio u zaustavljanju bespravne gradnje, "Tri Bartola" i "Krekić Avangard" kao investitor i izvođač radova preko odvjetničkog ureda "Franko Kotlar, Ana Vidov&partneri" Trgovačkom sudu u Zadru 20. lipnja podnose zahtjev za izdavanje privremene mjere i praktično traže razvlašćenje Općine i njenih trgovačkih društava u bilo kakvom postupanju prema spornoj nekretnini i nezakonitoj gradnji pumpe. Ovo je pravosudni skandal nacionalnih razmjera, izjavio je virski načelnik Kristijan Kapović zgrožen nedjelovanjem državnih institucija koje o svemu sve znaju.

- Najprije, nemamo mi nikakve gospodarske odnose ni s investitorom ni s izvođačem radova niti je bilo tko bilo kome nešto dužan, pa je Trgovački sud u Zadru nenadležan za donošenje takve privremene mjere! Ali, Trgovački sud već sutradan donosi rješenje i pokazuje ekspeditivnost pravne države! Najveći skandal je u tome što je odvjetnik Franko Kotlar rođeni brat predsjednice Trgovačkog suda Ardene Bajlo, a odvjetnik njegovog odvjetničkog ureda koji je radio na tom predmetu zove se David Bajlo i sin je predsjednice suda!



Ovo nema nigdje na kugli zemaljskoj, ovo je obiteljska privatizacija cijelog jednog suda koji se stavlja u funkciju branjenja organiziranog kriminala i to na bezobziran način kako bi se obranio privatni interes Kotlarovog klijenta. Vidimo koliko je pravna država brza i ekspeditivna kada je obitelj uključena, rekao je Kapović uvjeren da je "privatizacijom suda državni sustav stavljen u funkciju obrane neobranjive nezakonitosti što pokazuje paniku i očaj".

Kapović je još jednom ponovio kako je svjestan da je dirnuo u osinje gnijezdo i interese organiziranog kriminala, ali ne odustaje: o postupku Trgovačkog suda će obavijestiti Ministarstvo pravosuđa i sve pravosudne institucije u Hrvatskoj, a Općina Vir će zatražiti izuzeće Trgovačkog suda u Zadru i nastaviti provoditi sve svoje zakonske ovlasti.

-Mi nemamo snage spasiti državu, pa ni Zadarsku županiju, ali spasiti Vir od organiziranog kriminala i nefunkcioniranja pravne države i možemo i hoćemo! Ovdje je netko "uzeo tešku lovu" i to treba istjerati na čistinu, kazao je Kapović i najavio da će Općina Vir "ojačati svoj pravni tim" i angažirati ne samo odvjetnički ured Andreja Korljana nego i druge odvjetnike po Hrvatskoj s kojima Korljanov ured radi.

Na koncu, Kapović se čudi i izjavi župana Božidara Longina:

- Župan Longin kaže da će poništiti građevinsku dozvolu kad nadzorno tijelo utvrdi da je nezakonita!? Pa tko je tu lud?! Nadzor Ministarstva je već utvrdio niz nepravilnosti, niz nezakonitosti i tešku povredu službene dužnosti i to našem županu nije dovoljno. Znam da kriminala i mafije ima u svakoj županiji, negdje mafija ima državu, ali nedopustivo je da se županijske institucije svojim nedjelovanjem stavljaju u funkciju organiziranog kriminala, izjavio je Kapović.

- Uopće ne znam o kojem je predmetu riječ, niti znam koji je sudac na njemu radio! Jedino znam da sam predsjednica suda i da ne odlučujem o tome koji će sudac raditi na kojem predmetu, već to radi algoritam. Ako u Općini Vir smatraju da im je to neka smetnja, mogu zatražiti delegaciju predmeta nekom drugom sudu u Hrvatskoj. Osim toga, koliko sam shvatila, to rješenje o privremenim mjerama nije pravomoćno i na njega je moguće podnijeti žalbu Visokom trgovačkom sudu. Ako im je problem brzina kojom je rješenje donijeto, skrećem pažnju da se radi o hitnom predmetu koji prioritetno ide u rad. Jednako tako, u slučaju žalbe, hitno reagira i Visoki trgovački sud, izjavila nam je predsjednica Trgovačkog suda u Zadru Ardena Bajlo.

Bajlo tvrdi da joj ni predmet ni sadržaj sudskog rješenja nisu poznati, te da za javnost ne bi mogla o tome detaljnije govoriti čak i da joj je sve to poznato. Što se tiče činjenice da je zahtjev za privremene mjere podnio odvjetnički ured njenog brata u kojemu radi i njen sin, predsjednica suda kaže:

- Jedino što je bitno je to da takve predmete ne mogu rješavati ja, već to mora obaviti neki drugi sudac, izjavila nam je Ardena Bajlo.

Predsjednica Trgovačkog suda dodaje da ne bi bilo prvi put da se izuzima iz odlučivanja u predmetima koje kao ovdjetnik vodi njen brat Franko Kotlar, te da se dosada izuzimala i u nekim drugim slučajevima.