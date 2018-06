Tajna 15-godišnje vladavine 'otočnog Bandića': prijetili su njemu i obitelji, fizički ga napadali, palili mu auto... No 'najružnije mjesto na Jadranu' danas je više nego poželjno za život i bogati turistički rekorder

Kada ste posljednji put pročitali da je 16 radnika bilo kojeg javnog poduzeća odjednom dobilo otkaz? U Hrvatskoj, "uhljebistanskoj" zemlji u kojoj je "okrugli pečat" uokviren ispravnom stranačkom iskaznicom prečesto jamstvo za doživotni nerad i sigurnu plaću?!



Eto, moguće je: Vir nikada nije bio obični jadranski otok s kojeg dolaze dosadne novinske vijesti.



Izvanredni otkaz uručen je 16-orici mahom KV i NKV radnika s prosječnom plaćom od 5500 kuna, jer je njihov 28-godišnji direktor Marino Radović ocijenio da su ušli u nelegalni štrajk, a nagađa se da iza svega stoji najmoćniji čovjek otoka, općinski načelnik Kristijan Kapović bez čije suglasnosti ne bi bilo moguće otpustiti čak 16 od 44 zaposlenika "Vir Održavanja".



To je vijest od pretprošlog tjedna. Kapović je 2003., s 28 godina prvi put postao načelnik, dotada najmlađi u Hrvatskoj. Ubrzo, kaže virska legenda, jedan od najvećih otočnih poduzetnika odbija plaćati odvoz otpada, dotada nepoznati "namet" na Viru.



Mladi je načelnik naredio da se ispred poduzetnikovih poslovnih prostora - ne odvozi otpad! Ubrzo, tamo je naraslo brdo smeća i na koncu je popustio poduzetnik. Ne bi to bilo strašno neobično da se nije radilo - o ocu načelnika Kapovića.

Napadi, optužbe, sukobi...

Između ta dva događaja leži 15 godina Kapovićeva vladanja Virom, vrijeme kroz koje je neprekidno bio "hodajući sukob": s političkom konkurencijom, vlastitim suradnicima, raznim interesnim grupacijama, pa i vlastitim biračima, županijskom upravom, policijom i cijelim represivnim aparatom - Kapović je otvarao rat kad god je mislio da je u pravu. Ili da je zakon na njegovoj strani. I za to je plaćao cijenu.



Prijetili su mu, fizički ga napadali, palili mu auto i uništavali imovinu zbog čega je za osiguravajuća društva postao „osoba visokog rizika", napadali su mu roditelje i suprugu i doveli ga do apsolutnog hrvatskog rekordera: niti jedan načelnik u državi nije zaradio toliko kaznenih prijava, mahom anonimnih, u policiju je odlazio kao u kafić, "uskokovce" je poimence poznavao.



Od preko stotinu kaznenih prijava ni jedna nije urodila plodom - sve su odbačene. Zanimljivo: ni protiv koga tužiteljstvo nije istodobno podnijelo kaznenu prijavu zbog lažnog prijavljivanja.



Unatoč tome, za jedne je i dalje sklon protekcionizmu, autokratskom ponašanju i političkoj korupciji, za druge je bio ključni čovjek promjena u učmaloj i potpuno kaotičnoj sredini, politički protivnici su mu zamjerali nekooperativnost, saveznici su se uzdali u izostanak gena za truli kompromis i upornost u realizaciji vlastitih vizija čak i onda kada mještani nisu baš najbolje prihvaćali njegovo "dovođenje reda i pravila na otok" jer je to donosilo promjene ustaljenih navika i odnosa.



Prvi su u njemu vidjeli fotokopiranog "otočnog Bandića", lokalnog šerifa i mjesnog populista, drugi su ukazivali na činjenicu da je u dva navrata bio član Glavnog odbora SDP-a, da bi 2010. zbog političke i prijateljske lojalnosti prema Milanu Bandiću napustio stranku i otada pobjeđivao na izborima kao nezavisni kandidat kojega su podržavali i SDP i HSS i HSLS i - HDZ!



Za pobjedu na prvim izborima trebalo mu je 400, a na posljednjim 1200 glasova. I imao ih je.



Bezbroj puta je optužen, pogotovo od jedine preostale opozicije okupljene oko Udruge "Vir bez podjela", da su se za njegova načelnikovanja enormno obogatili i on i njegova obitelj i njegovi istomišljenici.



Kao odgovor stizala je konstatacija da su Kapovići spadali u bogataške obitelji puno prije toga, poznat je i podatak da kao poduzetnik Kapović od turizma, ugostiteljstva i najma poslovnog prostora ima godišnji prihod od pet milijuna kuna, a prijava za utaju poreza je propala.

Rošinova dijagnoza

Sa strane, činilo se da je Kapović na Viru ostvario san svakog političara: ma kolike otpore imao u realizaciji nekih svojih projekata, do svakih sljedećih izbora uspijevao je "korumpirati" svakog svog birača i uredno pobijediti. A sva davanja koja je transferirao građanima, uredno su uzimali i svi njegovi neprijatelji koji u tome vide - političku korupciju!

Što se za to vrijeme događalo s Virom?



Kada je Kapović postao načelnik, splitski arhitekt Jerko Rošin izjavio je da se Vir urbanistički može srediti jedino tako da ga se - poravna sa zemljom! Otok je bio sinonim divlje gradnje, prometnog kaosa, infrastrukturnog Srednjeg vijeka.



- Nisam želio živjeti u takvom Viru, "najružnijem mjestu na Jadranu". To nezadovoljstvo, a nezadovoljan sam i danas, bilo je pogonsko gorivo koje me gonilo naprijed. Smisao nije bila moja "politička karijera" nego realizacija projekata, a "karijera" je samo posljedica, smatra Kapović.



Općinski proračun je 2003. bio 11, a lani je zaokružen na 46 milijuna kuna. Međutim, brojke iz 2014. i 2015. pokazuju što se dogodilo: tada je Općina raspolagala s 58, odnosno 60 milijuna kuna, jer je u jeku bila legalizacija bespravnih objekata.



Najveća mana Vira preobratila se u njegovu najveću prednost čime je omogućena najveća Kapovićeva pobjeda: godinama je mijenjao percepciju Vira kao "paklenog otoka divlje gradnje i urbanističkog kaosa", a onda je legalizacijom tog kaosa popunjen proračun. Vir je lagano dobivao potpuno novi imidž da bi s godinama postao "otok poželjan za život"!



Priča je preokrenuta, infrastrukturni projekti su mijenjali sliku otoka. Vrtić je besplatan, odlikaši dobivaju laptope, učenici imaju besplatne udžbenike i prijevoz, studenti stipendije, umirovljenici i nezaposleni uskrsnice i božićnice.



Prije nekoliko dana objavljeno je da će od sljedeće godine umjesto dosadašnjih sedam i pol, za prvo dijete roditelji dobivati 11, drugo 22, treće 44, četvrto 88, a za peto 176 tisuća kuna - ukupno će roditelji za petero djece moći dobiti 341 tisuću kuna.



Danas, kada se stranci odlučuju za kupnju nekretnina, Vir im je destinacija broj jedan u Hrvatskoj, većina turista su stranci, većina kupaca novih nekretnina su stranci, turistički rekordi padaju iz godine u godinu, s 16,7 ostvarenih noćenja u prosjeku po gostu Vir je uvjerljivi hrvatski broj jedan, a ima i najveći broj noćenja domaćih gostiju.

Sedam godina za kapitalne projekte

Kada je Kapović došao, u Općini je bilo šest zaposlenika koji nisu primali plaću, kao ni 13 zaposlenih u jedinom komunalnom poduzeću. Sada Vir ima šest trgovačkih društava čiji direktori uglavnom imaju veće plaće od načelnikove, ali i od svojih kolega u Zadru, a zajedno s općinskom upravom zaposleno je 248 ljudi.



Ciljevi su postavljeni jako visoko: Kapović želi izgraditi "Vir Turizam" kao poduzeće sa 100 stalno zaposlenih ljudi.

Mada mu se zamjera zapošljavanje po političkom ključu, Kapović je dugo radio na stvaranju "općinskog tima", na Vir je kao direktore komunalnih tvrtki dovodio nekadašnjeg državnog tajnika za turizam Zdenka Mičića, SDP-ovca Antuna Novoselovića, a od zadarske "Odvodnje" preuzeo je Antu Josipa Šikića kada je ovaj ispao iz HDZ-ovih kadrovskih kombinacija.



- Neću doživotno biti načelnik, ne želim to. Od birača sam tražio povjerenje za ovaj i sljedeći mandat, a to je još sedam godina za realizaciju kapitalnih projekata. Vodovodizacija i odvodnja je broj jedan, rok realizacije je 2023., u to je već uloženo 225 milijuna kuna i još nam treba 460 milijuna, a sredstva ćemo tražiti od EU fondova. Drugi projekt procijenjene vrijednosti 200 milijuna je uređenje južnog obalnog pojasa od pet kilometara, tu dolazi i hotel i nova općinska zgrada. Nakon toga, što bude - kaže Kapović...



Ako je išta sigurno, bit će sukoba.