Mali Sirijci sutra kreću u školu i vrtić, a njihovi roditelji u potragu za poslom: 'Ovo je moj novi život, a ne biste vjerovali, nismo mi toliko ni različiti'

Već idućeg tjedna, 13-ero sirijskih osnovaca koji su prije desetak dana stigli u Zadar sa svojim obiteljima, prvi će put sjesti u školske klupe OŠ "Šime Budinić" i zajedno sa svojim vršnjacima slušati nastavu na hrvatskom jeziku.



Istodobno, njihovi mlađi braća i sestre, također njih 13, krenut će u vrtić.



Rezultat je ovo sastanka koji je u zadarskom Uredu državne uprave održan između svih partnera koji su uključeni u što bezbolniju integraciju sirijske djece u hrvatski školski sustav: pomoćnika iz ministarstva obrazovanja Momira Karina, Grada Zadra, ravnatelja škole te IMO-a, Međunarodne organizacije za migracije koja je državnim institucijama partner u pilot-projektu preseljenja 150 sirijskih izbjeglica u Hrvatsku.



Prvi korak



Svi oni tražili su i dobili azil za Hrvatsku, gdje sa svojim obiteljima žele početi novi život, a skupina od 40 Sirijaca, među kojima je sedam bračnih parova i njihovo 26-ero djece, u Zadar je stigla zahvaljujući poduzetniku Mladenu Ninčeviću i njegovoj supruzi Sarah koji su im pružili smještaj i svu potrebnu pomoć u svom hostelu dok ne stanu na svoje noge. Prvi korak je odraslima pomoći da pronađu zaposlenje, a djeci omogućiti da krenu u vrtiće i škole iz kojih su, do sada, već previše izbivali.



Nakon bijega od rata u Siriji, većina ih je zadnje dvije godine provela po izbjegličkim kampovima u Turskoj. U Hrvatsku su stigli krajem studenoga i prvih šest tjedana proveli u prihvatilištu za tražitelje azila u Kutini gdje su prošli 80 sati ubrzanog tečaja hrvatskog jezika u osnovnom sporazumijevanju i još 16 sati predavanja socijalno-ekonomskog usmjerenja. Iako je poznavanje jezika i kulture slabo, po zakonima Republike Hrvatske, djeca se moraju odmah uključiti u školski sustav.



- Budući da smo već u sredini veljače, ova je školska godina za tu djecu praktički izgubljena. Ali, zajednički stav sviju jest da je puno bolje djecu odmah uključiti u proces nastave i tako započeti integraciju, umjesto čekanja na iduću školsku godinu. Zato će ova sljedeća tri i pol mjeseca služiti isključivo učenju hrvatskog jezika uz matematiku, likovnu i tjelesnu kulturu. Djeca će sa sobom imati prevoditelja s arapskog koji će im pomoći da prate nastavu dok sami ne savladaju jezik. U tom bi razdoblju trebali i testirati njihovo znanje, odnosno odrediti kojem razredu odgovara, jer se sirijski obrazovni sustav ne poklapa s našim - kaže pročelnik gradskog odbora za školstvo Joso Nekić.



Otvorena vrata



Osnovna škola "Šime Budinić" odabrana je kao najbolje rješenje jer je najbliža hostelu u kojemu sirijske obitelji sada borave. A kada, za nekoliko mjeseci, trajno riješe svoje stanovanje, djeca će krenuti u škole najbliže mjestu stanovanja s dovoljnim znanjem jezika da samostalno prate nastavu.



Na sličan će način biti organiziran i boravak u vrtiću, u maloj školi, gdje će mališani za početak biti u jednoj skupini koja će intenzivno učiti jezik. Kasnije će roditeljima na volju biti prepušteno hoće li manja djeca nastaviti pohađati vrtić dok će za predškolce to biti obavezno.



Uz sve ovo, na sastanku se razgovaralo i o tome na koji način lokalna zajednica može pomoći u integraciji malih Sirijaca pa se tako planiraju održati dani otvorenih vrata s učiteljima u školi, a po potrebi i s roditeljima druge djece kako bi cijeli proces prošao što bezbolnije.



- Sada je na institucijama da odrade posao koje su preuzele. Ovo je projekt kojim se Vlada RH obvezala preuzeti 150 izbjeglica i osigurati im integraciju u društvo preko svojih institucija, počevši od Ministarstva obrazovanja, preko državnog ureda do gradskih odjela za školstvo. Nama su sada najbitnije tri stvari: da što prije pronađu trajni smještaj, zapošljavanje koje već sada jako dobro ide, i da djeca što prije krenu u škole - zaključuje Igor Aničić iz Međunarodne organizacije za migracije, IMO, koja će djeci osigurati prevoditelja s arapskog.



'Ne želim biti teret'



Već prvog tjedna u Zadru, Abdulkader Alsawari, 29-godišnji Sirijac iz Alepa, koji je sa suprugom Halom i troje male djece stigao u Hrvatsku preko Turske i Libanona, našao je posao u struci, u jednoj zadarskoj pekari. Ovaj simpatični pekar radi u smjenama od tri sata ujutro i presretan je što je odmah našao posao.

Abdel Kader Al Swere

- Uspjelo mi je iz prve. Ne želim biti na teret hrvatskoj državi, želim sam raditi i uzdržavati familiju. Ovo je moj novi život, a ne biste vjerovali, nismo mi toliko ni različiti. Jedini mi je problem jezik, koji prilično razumijem, ali se trudim i progovoriti - kaže ovaj simpatični Sirijac.