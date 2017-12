Riješen slučaj serijskog pljačkaša crkava iz Zadra: jednom svećeniku ukrao 24 sata vrijedna 50.000 kuna, drugom 'pokupio' 12.000 kuna; Na sudu poručio: Sve priznajem, ali...

Jedinstvenu kaznu od sedam godina zatvora zatražilo je zadarsko tužiteljstvo za 32-godišnjeg Zadranina F.B., zbog pljački sedam crkava, dva župna stana, samostana, te župne kuće na području Zadarske i Šibensko-kninske županije.

Na Općinskom sudu u Zadru, gdje je protiv njega u četvrtak počeo kazneni postupak koji ga tereti za ukupno 19 kaznenih djela teške krađe, koje je, osim u dvanaest sakralnih objekata, od ožujka do srpnja počinio i u nekoliko svjetovnih, priznao je krivnju, ali je opovrgnuo materijalni iznos od nešto manje od stotinjak tisuća kuna koji mu se stavlja na teret optužnicom Općinskog državnog odvjetništva u Zadru (ODO).

"Priznajem sve, ali toliki iznos nisam ukrao", rekao je na sudu, gdje je doveden iz istražnog zatvora u Zadru, u kojem je završio u rujnu, nakon što je pao u ruke policije nakon još jedne u nizu pljački sakralnih objekata, u koje je ulazio podesnim alatom.

Kako bi se domogao plijena, u neke se crkve i penjao preko gromobrana, a u impozantnom nizu serijskog pljačkaša našle su se crkve Gospe od Karmela u Vodicama, Uznesenja Blažene Djevice Marije, Gospe Loretske, Sv. Petra, Srca Isusova, Blažene Djevice Marije u Zadru, Rođenja Blažene Djevice Marije u Zatonu, Velike Gospe u Bibinjama, pravoslavna crkva u Crnom, kao i dva župna stana u Zadru.

Iz crkava je nakon provala uzimao uglavnom škrabice s milodarima, a najvećeg materijalnog plijena domogao se u župnom stanu Blaženog Alojzija Stepinca na zadarskom predjelu Bili brig, gdje je pronašao i ukrao čak 24 muška ručna sata u vlasništvu svećenika Marija Sikirića. Riječ je bila o satovima Rolex Oyster Perpetual Date Explorer, Henry London, Omega, Tissot 1853, Swatch Swiss Automatic, Seiko, Citizin Puma, Kienzle Sport, Certina, Polet, Breill, Casio, Suunto Ambit, U-Boat, četiri sata Swatch, Nike, Omicron, Steinhart, Longines Spirit, Hamilton, Luis Erard, te kopiji Rolexa, vrijednih oko 50 tisuća kuna.

Iz svećenikova stana ukrao je i nekoliko muških parfema, prijenosno računalo, uređaj za pregledavanje digitalnih materijala, nekoliko noževa, dok je iz ormara uzeo 6200 kuna i 300 eura. Iz ureda župnika Martina Jadreška, u župi sv. Josipa u Vrškoj ulici u Zadru, u koji se popeo preko gromobrana, uzeo je 12 tisuća kuna u različitim valutama i apoenima.

Nije "izbjegao" ni tri tisuće kuna milodara koji su bili u kutiji ispred središnjeg kipa Gospe Loretske, koja se u crkvi u zadarskim Arbanasima slavi kao "arbanaško čudo". Istu je crkvu i prije toga pokušao opljačkati, no nije uspio otvoriti glavna ulazna vrata. Nakon što je provalio drvena ulazna vrata za ulazak na kor crkve, ipak se nije uspio spustiti u crkvu. Iz crkve Gospe Maslinske u Zadru uzeo je dvije kutije za milodare sa po tisuću kuna, nakon čega je prešao i na crkvu Uznesenja Blažene Djevice Marije, gdje je ukrao kutiju s tisuću kuna milodara, te prijenosno računalo vrijedno 13 tisuća kuna. Iako se u crkvu Gospe od Karmela na brdu Okitu u Vodicama preko skele popeo do prozora na visini od 3,5 metara, u crkvi nije pronašao ništa što bi mogao ukrasti.

Uz sakralne objekte, 35-godišnjak se tereti i za pljačku dviju trgovina i kozmetičkog salona u Zadru, kao i konobe, obiteljske kuće i trgovine u Pirovcu. Policija je nakon uhićenja, osim plijena i satova, pronašla odvijače, kliješta, te rukavice.

Serijski pljačkaš dosad je već desetak puta pravomoćno osuđivan zbog imovinskih kaznenih djela, te kažnjen bezuvjetnim zatvorskim kaznama.