Čisto, kristalno more, očuvana obala i plaže koje oduzimaju dah, aduti su s kojima pozivamo goste u naše krajeve. Poslušaju oni nas i dođu, oduševe se, ali i često iznenade mrljama na moru koje su postali naša česta razglednica. Javna je tajna da se tijekom ljetnih mjeseci, mogu zamijetiti mrlje na niti stotinjak metara od kopna, koje polako, ali sigurno putuju prema obali.

Sličnu situaciju primijetila je i naša čitateljica koja je kupajući se na plaži Trstenik, prvo uočila turistički brod usidren nekoliko metara od "krunica", a onda je dobila i čestitku, more više nije bilo čisto, već pokriveno slojem nepoznate tekućine.

Nama, laicima, teško je utvrditi radi li se o pražnjenju tankova s fekalijama i to nije ni naša namjera, ali svjesni smo svi da se takve situacije redovito događaju. Fekalije su biorazgradivi otpad i mogu se ispustiti u more, ali zna se gdje i kako.

- Redovito provodimo inspekcije nadzore te provjeravamo brodove i tankove. Zna se gdje se može to odlagati. Kazne za ispuštanje fekalija su ogromne, ali uvijek ima neodgovornih osoba. To vam je ono 'radije će istrest kantu smeća preko balkona, nego se spustiti ispred zgrade do kontejnera'. Tema je to o kojoj treba razgovarati i educirati ljude jer samo tako može podići svijest o tome, kazao nam je Željko Kuštera, kapetan splitske Lučke kapetanije.

Prema Međunarodnoj konvenciji o sprječavanju onečišćenja mora s brodova (MARPOL) smrvljene i dezinficirane fekalije mogu se ispuštati na udaljenosti većoj od tri nautičke milje od najbližeg kopna, a fekalije koje nisu smrvljene i dezinficirane na udaljenosti većoj od 12 nautičkih milja od najbližeg kopna.

Pojednostavljeno rečeno, brod s pročistačem, fekalije može ispuštati na 5,5 kilometara od obale, a onaj bez pročistača na 22 kilometra od kopna.

Prekršajne sankcije vezano za ispuštanje fekalije s pomorskog objekta u more su velike.

- Novčanom kaznom u iznosu od pet do 50 tisuća kuna kaznit će se za pomorski prekršaj zapovjednik broda, jahte ili brodice i/ili član posade ako u more i na morsku obalu ispušta, odnosno odbacuje krute i tekuće otpade, zauljene vode, fekalije i ostatke tereta s pomorskog objekta kao i sve druge tvari koje onečišćuju more, zrak ili obalu. Za isti prekršaj Pomorski zakonik propisuje i novčane kazne i za pravnu osobu vlasnika broda, brodara i kompaniju u iznosu od 20 do 300 tisuća kuna, fizičku osobu vlasnika broda u iznosu od 5 do 50 tisuća kuna te odgovornu osobu u pravnoj osobi u iznosu od 5 do 50 tisuća kuna, objasnili su nam iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Napomenuli su kako nadzor onečišćenja mora fekalijama s brodova Lučka kapetanija provodi u okviru redovitog rada i po dojavama građana, a u prošloj godini nije bilo slučajeva naplate novčanih kazni na području LK Split.

Prema Pomorskom zakoniku plovni i plutajući objekti mogu prazniti spremišta krutog i tekućeg otpada, zauljenih voda, fekalija i ostataka tereta s broda, kao i svih drugih tvari koje onečišćuju more i obalu samo na mjestima u luci ili izvan nje gdje postoje uređaji za prihvat ovih tvari.

Dakle, i u ovom slučaju imamo odličan zakon koji sve to regulira, ali, na žalost, provedba je problem. U svakom slučaju, ukoliko vidite da netko prazni fekalije iz broda tamo gdje ne bi smio, ne budi vam teško snimite to i alarmirajte Lučku kapetaniju ili nazovite 195. Naravno, uvijek se možete obratiti i Slobodnoj Dalmaciji, portal@slobodnadalmacija.hr