Čelnica lokalnog sindikata medicinskih sestara otvoreno o egzodusu kolegica: Hrvatsku je napustilo više od tisuću sestara, a u splitskoj bolnici ih sada nedostaje čak 150!

Čak petstotinjak naših sugrađanki i sugrađana došlo je u Marmontovu ulicu, gdje su medicinske sestre iz KBC-a Split svima onima koji su to htjeli mjerile tlak i biometrijsku težinu.

Uz to su dijelile i promotivne letke županijskog Nastavnog zavoda za javno zdravstvo, a sve je bilo organizirano u povodu Svjetskog dana sestrinstva, koji se obilježava 12. svibnja. Nakon velike obljetnice razgovarali smo s bolničkom sestrom Silvanom Ganzom, predsjednicom podružnice Hrvatskog strukovnog sindikata medicinskih sestara i tehničara, koju smo pitali koliko medicinskih sestara nedostaje u najvećoj dalmatinskoj zdravstvenoj ustanovi.

– Po mojoj procjeni, u KBC-u nedostaje 150 medicinskih sestara da bi se posao na svim bolničkim lokacijama mogao odvijati nesmetano i bez velikog broja prekovremenih sati, ali i bez "iscrpljivanja" medicinskih sestara i tehničara. Nažalost, toliki broj nezaposlenih sestara ne postoji ni na jednoj ispostavi Zavoda za zapošljavanje u Hrvatskoj, a i da postoji, mišljenja sam da ih splitska bolnica ne bi sve zaposlila.

U lipnju će iz Zdravstvene škole "izići" dva razreda medicinskih sestara, dakle njih oko 50, ali teško mi je vjerovati da će baš sve one odmah naći kruh u KBC-u. Nedostaje i 30 primalja, kojih također nema na tržištu rada jer je njihov smjer prije nekoliko godina ukinut u srednjoj medicinskoj školi, a nekada je znalo biti i po dva razreda primalja – ističe Ganza.

Ovome svakako treba dodati i popriličan odlazak medicinskih sestara iz KBC-a.

– Nisu sve one otišle u inozemstvo. Puno je više onih koje su otišle raditi u privatne poliklinike, kojih ima sve više. Tamo su im bolji uvjeti rada, nema dežurstava i prekovremenog rada, a i plaće su im veće. Zbog toga se sestre, i to one iskusnije, jer privatnik neće neiskusnu djelatnicu iz naše struke, sve više odlučuju za rad izvan javnog sustava – dodaje naša sugovornica.

Što se tiče osobnih primanja, medicinske sestre i nemaju toliko loša primanja ako se ona promatraju na ukupnoj razini radničkih plaća u Hrvatskoj.

– Medicinska sestra sa srednjom stručnom spremom u KBC-u ima početničku plaću od oko pet tisuća kuna, a s dežurstvima se njihova primanja znaju popeti na više od šest tisuća kuna. Prosječne plaće viših medicinskih sestara kreću se oko sedam tisuća kuna, a s dežurstvima mogu dosegnuti i više od devet tisuća – naglašava sindikalna čelnica.

Bolnički pacijenti vrlo često se žale kako tijekom noći na nekom od odjela radi samo jedna sestra.

– Znalo je biti i takvih slučajeva, ali oni su zaista rijetki. To se događa upravo zbog manjka sestara – kaže Ganza.

Naša sugovornica ističe da nitko u Hrvatskoj ne može raditi po normativima koje je propisalo Ministarstvo zdravstva:

– Ti normativi propisuju da jedna kirurška medicinska sestra može raditi s osam pacijenata, a jedna internistička s najviše 10 pacijenata. Za ispunjavanje tih normativa morali bismo imati vojsku sestara. To nije moguće ni u našem KBC-u, kao ni u jednoj drugoj bolnici u Hrvatskoj.

Koliko je medicinskih sestara do sada otišlo iz Hrvatske trbuhom za kruhom? Ima li verbalnih i fizičkih napada na one koje trenutačno rade u domaćem zdravstvu?

– Iz Hrvatske je, a to mi je informacija otprije nekoliko dana, do sada otišlo 1100 medicinskih sestara, prvenstveno radi boljih uvjeta rada i plaća u inozemstvu. Trpe li razne vrste napada? Da, gotovo svakodnevno, kako od onih pacijenata koji su, recimo, pod utjecajem nekih sredstava ili nakon trauma, zbog čega i nisu uvijek svjesni što rade i govore, pa sve do onih koji su vrlo prisebni, ali kojima je medicinska sestra kriva za sve nevolje u životu. Mi vodimo strogu evidenciju o tim napadima i svaka tri mjeseca šaljemo je Ministarstvu zdravstva – zaključuje naša sugovornica.

Za kraj zamolba roditeljima. Ne upisujte djecu na ekonomiju, pravo... ili neka druga zanimanja gdje ima tisuće nezaposlenih. Dajte djecu u liječnike ili medicinske sestre jer ćemo uskoro, ako se nastavi ovakva politika, liječiti sami sebe, odnosno jedan drugoga.