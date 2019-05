Ivana i Marija najbolje su prijateljice, žive u istom kvartu, zgradu do zgrade, i uvijek se zajedno igraju.

No, izgleda da ne stanuju u istoj ulici, jer Ivana živi u Zrinjsko-frankopanskoj broj 32, a njezina prijateljica Marija u susjednom portunu, u Zrinsko-frankopanskoj 34. Tako se barem može zaključiti prema plavoj ploči koja se nalazi na svakom od ulaza u zgradu.

Ivana i Marija odlučile su pitati svoje mame kako to da žive u istoj, a s druge strane različitoj ulici, no i one su ostale zbunjene.

- Prošetala sam se ulicom i primijetila da na starijim kućnim pločama s adresom piše Zrinsko-frankopanska, a na novijim Zrinjsko-frankopanska. Pogledala sam adresu na svojoj zgradi, pa na osobnoj iskaznici. Na zgradi je uredno napisano slovo "n', a na osobnoj - "nj". Tko tu pije, a tko plaća - pita se naša čitateljica (podaci poznati redakciji) koja je upozorila na ovu zbrku s nazivljem, no za širu javnost je željela ostati anonimna.

Prema njezinim riječima, i svoje susjede pitala je što im piše na osobnim iskaznicama, a njihovi odgovori su je dodatno zbunili, jer je čula izjave s jednom i drugom verzijom imena ulice koja se već gotovo 90 godina proteže od Ujevićeve poljane pa sve do Lore. Pita se naša sugrađanka znači li to da i svi nalozi za ovrhu, pretraživanje stanova ili deložacije automatski "padaju u vodu" zbog neujednačenih podataka o adresama pojedinih stanara ako jednima na dokumentima stoji ime ulice sa slovom "nj", a na nalogu s - "n".

Proveli smo i malo istraživanje u redakciji i svi kolege, različitih generacija, "kao iz puške" su odgovorili:

- Zrinsko-frankopanska je ispravno, kakvo slovo "nj".

No, zbunjenost u javnosti i dalje izazivaju plave pločice s imenom ulice i kućnim brojem koje izdaje Grad, jer je iz prakse vidljivo da, izgleda, postoje dvije verzije. Prvi korak prema rasplitanju čvora bila je konzultacija s našim lektoricama, koje su objasnile:

- Zrin je naselje u podnožju Zrinske gore u Sisačko-moslavačkoj županiji s utvrdom po kojoj su knezovi Šubići Bribirski dobili ime Zrinski. Takvi navodi jasno su vidljivi iz Hrvatskog općeg leksikona, ali i informacije na Hrvatskom jezičnom portalu.

Usudili bismo se reći da su se svojedobni tvorci verzije imena ulice sa slovom "nj", vjerojatno iz neznanja i jezičnog kvazičistunstva koje je "cementirano" službenom odlukom gradske uprave iz ožujka 1992. godine, zdušno potrudili da tu hrvatsku plemićku obitelj dalmatinskih korijena bace u njedra Mađarima, koji ih ponajprije zbog doprinosa Nikole Šubića Zrinskog u obrani Ugarske od Turaka također smatraju nacionalnim junacima.

Naš Nikola, u boj, u boj, Šubić Zrinski u mađarskoj se verziji zove Zrínyi (Zrinji) Miklós i eto jedne od teorija zašto je slovo "nj" moglo ući u igru kod promjene naziva splitske ulice, iako čisto sumnjamo da se u doba naoko minimalnog preoblikovanja naziva prije 27 godina netko bavio tim povijesnim zavrzlamama.

Činjenično potkovani, nazvali smo Petra Škorića, predsjednika gradske komisije nimalo spretnog naziva - Za imena ulica i trgova i za spomenike.

- I puni i skraćeni naziv ulice je Zrinsko-frankopanska, a ime nije mijenjano niti skraćivano. Zašto je u osobnim iskaznicama različit naziv ulice, trebaju građani provjeriti u Ministarstvu unutarnjih poslova - odgovorio je Škorić.

Na pitanje kako to da su na plavim pločama koji stoje na pročeljima objekata različiti natpisi, čelnik Komisije dodao je da će provjeriti radi li se o greški kod tiskanja.

Nije nam bilo druge, obratili smo se i Policijskoj upravi kako bismo saznali koja se verzija imena spomenute ulice upisuje na osobe iskaznice građana. Objašnjavaju nam da je prema Zakonu o prebivalištu adresa definirana kao ulica ili trg i kućni broj, te je kao takva evidentirana u registru prostornih jedinica što ga vodi nadležno tijelo, odnosno Državna geodetska uprava (Katastar, op.a.).

- Ulica u Splitu u registru prostornih jedinica nosi naziv Zrinjsko-frankopanska, te se takav podatak o adresi iskazuje i na osobnim iskaznicama - naglasili su iz policije.

Bez panike, svi stanovnici spomenute splitske ulice neće morati mijenjati svoje osobne iskaznice i ostale dokumente koji sadrže adresu i time se dovoditi u dodatan trošak, ali ne može se prijeći preko činjenice da opisana zbunjujuća situacija ipak komplicira život.