Splitski poduzetnik i vlasnik tvrtke “Akceleracija” Ante Tonković, danas se odlučio obračunati s novinarima i aktivistima koji su se usudili preispitivati zakonitost rada njegove tvrtke zaslužne za brojne reklamne panoe postavljene na rasvjetna tijela, i to bez važećeg statičkog proračuna o njihovom utjecaju na stabilnost stupova.

Uz to, Tonković je na pojedine stupove postavio i rasvjetu za svoje reklame, koje su “obasjane” uz pomoć struje gradske rasvjete. Znajući da je danas, u organizaciji Facebook inicijative Dnevna doza Splitskog nereda na Matejuški bila organizirana dodjela nagrada “Zlatni ku**c award”, namijenjena mladim novinarima koji su uz brojne komunalne probleme, pisali i o radu tvrtke “Akceleracija”, Tonković je izabrao pravi trenutak za verbalni obračun s aktivistima i novinarima. Sve je to bilo je uživo preneseno preko nekoliko Facebook kanala.

Tko je bračni par koji je na Matejuški nasrnuo na aktiviste? Ante je vlasnik tvrtke koja je rasvjetne stupove pretvorila u jarbole, a Alena je profesorica u splitskoj gimnaziji i koordinatorica za državnu maturu

Opara osudio incident na Matejuški: Napadači nisu dostojni nazivati ih se građanima grada Splita koji je otvoren i tolerantan grad

Nije samo Ante Tonković vrijeđao, već i njegova supruga Alena, inače profesorice u splitskoj gimnaziji “Marko Marulić”, a ujedno i koordinatorice za državnu maturu, koja je verbalno napala inicijatora “Dnevne doze” Bojana Ivoševića, ali nagrađenu novinarku “Slobodne Dalmacije” Andreu Topić koja na samom početku incidenta nije uopće znala tko su ti ljudi i zašto je napadaju.

Nisam znala zašto mi se taj čovjek unosi u lice, nasrće na mene, ali kad je njegova supruga počela vikati moje ime i urlati da kako me nije sramota pisati o njihovim poslovima, o kantama, takozvanim plinskim pećima, postalo mi je jasnije. Bilo je grozno. On je stalno nešto dobacivao, nisam htjela ulaziti u sukob pa sam se odmicala, a onda je vikao da će me naći - prepričava Andrea isto što je kazala i policiji.

Kamenom gađali aktiviste i prijetili: bračni par Tonković nakon incidenta na Matejuški završio na Prekršajnom sudu, evo za što ih se konkretno tereti

- To što se meni dogodilo je ništa prema hororu koji je Bojan doživio i prema onome što kolegica Ivana Perković od ranije prolazi s “Akceleracijom”. Više su oni zbog nje došli, ja sam im bila usput - kaže novinarka “Slobodne” koja je još u listopadu 2017. godine pisala o postavljanju glomaznih kanti za smeće po gradskim ulicama, a taj posao također je obavljala tvrtka “Akceleracija”.

Podsjetimo, Ivana Perković, novinarka portala “Dalmacija Danas”, također je trebala dobiti spomenutu nagradu, i to upravo zbog članka o reklamnim panoima koji su bili glavni povod ovog nasilnog incidenta u sred bijela dana. Kolegica Andrea Topić ističe da joj ovo nije bila prva neugodna situacija sa Tonkovićem.

Taj Tonković me nekad znao zvati svako malo, čak bi rekla da je uznemiravao pozivima u kojima bi vrijeđao moje kolege i kukao kako mu posao nije profitabilan. Uredno bi poklopila slušalicu - zaključila je Topić.