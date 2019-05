'Prodajem miran san kod fratara': u franjevačkom klerikatu u Splitu otvara se hotel, doznali smo kolike će biti cijene soba; Gvardijan ima i posebno upozorenje za buduće goste

– Ideja je da otvorimo hotel u kojem će se prodavati mir – kaže nam Ivan Livaković (40) iz Kaštel Lukšića, vlasnik tvrtke "Pax et Bonum" (franjevačko geslo, u prijevodu s latinskog: mir i dobro), koja je unajmila jugoistočni dio Franjevačkog klerikata na splitskom Trsteniku.

Iz 39 soba puca pogled na Trsteničku uvalu, odnosno s druge strane na trg ispred crkve Presvetog Otkupitelja u sklopu klerikata.

Kada smo u četvrtak posjetili objekt, radnici su uređivali veliki šank na ulazu u budući hotel i kuhinju, a sobe na gornjim etažama je usisavao Livakovićev brat.

– Ne natječemo se s drugim hotelima i sobe su nam jako skromnih gabarita, površine samo 14 kvadrata. Ali se zato nalazimo u prekrasnoj mirnoj oazi u sklopu samostana fra Ante Antića.

– U sinergiji s franjevcima želimo oživjeti taj neiskorišteni prostor, prvenstveno za potrebe hodočasnika kojima će to biti baza za odlazak u Međugorje, i za sve druge ljude dobre volje koji će se tu doći odmoriti i osjetiti mir samostana – kaže poduzetnik Livaković.

Naš sugovornik nastavlja da će otvaranje hotela ovisiti o tome kada će dobiti kategorizaciju, te da će cijena dvokrevetne sobe s doručkom u prosjeku koštati oko 500 kuna.

– Ne možemo u potpunosti raditi po komercijalnim uvjetima. Tako ćemo sredinom srpnja hodočasnicima sobe nuditi po povoljnim cijenama, bez obzira na to što je tada top sezona i što zbog Ultra Europe festivala cijene ostalih smještaja lete u nebo – govori nam naš sugovornik koji je upravo u potrazi za osobljem hotela koje je, dodaje, teško naći.

– Kao kršćanski hotel želimo da se poštuju kršćanske vrijednosti. Tako želimo da ljudi koji će kod nas raditi budu zadovoljni plaćom. Time ćemo i mi biti na dobitku, jer ćemo imati zadovolje zaposlenike koji zrače i sretni dolaze na posao – ističe Livaković.

Vlasnik hotela ne želi otkrivati uvjete najma i trajanje ugovora, tek kaže da se radi o višegodišnjem najmu, a da je ostalo poslovna tajna. No, zato fra Domagoj Runje, gvardijan na Trsteniku od 2016. godine, otkriva da nije ugovoren fiksni najam, već da će hotel plaćati postotak zarade. No, dodaje da detalje ne zna jer je ugovor o najmu potpisao (sad već bivši op.a.) provincijal zato što je vlasnik objekta franjevačka Provincija Presvetog Otkupitelja.

Kako se radi o jednom krilu samostana, morat će se, kaže gvardijan, poštovati pravila samostana. A to znači, dodaje, nema tuluma i tišina mora biti od 23 do 8 sati.

– Radi se o samostalnoj zgradi s ukupno šest etaža, od kojih je dio ukopan u zemlju. Hotel će nositi naziv "Pax" i već se oglašava na internetu – veli nam gvardijan, te nastavlja:

– To krilo samostana je deset godina u najmu imao Filozofski fakultet koji je tu izvodio nastavu, izuzev soba na trećem katu koje su bile za naše goste. Visokoobrazovna ustanova je 2017. godine odavde otišla u zgradu Brodomerkura na Poljičkoj cesti i od tada su ti prostori uglavnom stajali prazni. Tražili smo način da ga iskoristimo i za to je bilo raznih ideja. Jedna od njih bila je da to bude studentski dom s dvoranama za učenje i radi toga sam osobno razgovarao s predstavnicima Studentskog centra, no ispostavilo se da je to mali kapacitet za tu namjenu. Više osoba je bilo zainteresirano za najam i na kraju je, nakon godinu dana pregovora, izabran gospodin Livaković – za kraj će fra Domagoj.