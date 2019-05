"Flying Clipper", radnog naziva "Novogradnja 483", najveći brod s križnim jedrima na svijetu, trebao je biti referentna točka Brodosplita, vrhunska reklama u segmentu jedinstvenih putničkih brodova i ulaz na zahtjevno tržište, a sva je prilika, mogao bi postati problemom koji će dobro uzdrmati splitski škver.

Da nešto s budućim ponosom cijele hrvatske brodogradnje ne ide po planu dalo se naslutiti iz stalnih prolongiranja završetka radova. Rok je bio dvije godine pa je zbog nekih, dijelom i objektivnih okolnosti, pridodana još jedna godina, ali eto, ni četiri godine od početka gradnje najveći jedrenjak na svijetu nije završen. I nitko danas ne može dati precizan i bezuvjetan odgovor na pitanje - kad će biti? U najboljem mogućem slučaju ovaj komplicirani i jedinstveni projekt mogao bi, procjenjuje se, biti okončan do rujna.

Puno lošije od toga zvuči neslužbena informacija da su se putevi naručitelja i brodograditelja razišli. Čini se nepovratno.

- Nažalost, sve vodi prema arbitraži u Londonu, kaže neslužbeni, ali dobro informirani izvor iz škvera.

Strpljenje nije vječno, ali, još važnije, švedski jedriličar Mikhail Krafft, vlasnik tvrtke "Star Clippers" iz Monaka, izgleda nije zadovoljan ni kvalitetom nekih vitalnih dijelova broda (ponajprije jarbolima) pa je veliki posao ušao u vrlo neizvjesnu fazu.

Neslužbeni izvori kažu da je Krafft, znakovito, zatvorio svoj ured u brodogradilištu i povukao inspektore koji su u njegovo ime nadzirali gradnju jedrenjaka. Razgovori i putovanja Tomislava Debeljaka u Monte Carlo, izgleda, nisu dali rezultata.

Poslovni odnos došao je u svojevrsnu pat poziciju. Jasno je, ako se dogovorom ne može premostiti očito ozbiljan problem, a prijepor između naručitelja i brodograditelja vrijedan je, kažu, barem dvadesetak milijuna eura, onda su moguće samo dvije opcije – arbitražni postupak, dugotrajan proces čiji pravorijek obvezuje obje strane, ili možda definitivno odustajanje naručitelja. Za Brodosplit prilično nepoželjne i ubitačno skupe opcije.

I to, naravno, nije sve. O planiranoj dobiti na zahtjevnom poslu, nakon svega, suvišno je i razmišljati, a Brodosplit ne može ni naplatiti svoj proizvod. Tek nakon isporuke broda - ako i kad do nje dođe - na račun škvera može sjesti više od 50 milijuna eura. Do tada, ostaje samo trošak. I velika neizvjesnost.

Gradnja "Flying Clippera" posao je vrijedan pola milijarde kuna po škverskim izvorima (referentni "Cruise Mapper" navodi pak cijenu od čak 100 milijuna eura). Kupnju za kompaniju "Star Clippers Ltd." financira njemačka KfW Ipex banka zajedno s jednom komercijalnom bankom. Jedan od preduvjeta ugovora o kreditu bilo je izdavanje police osiguranja povrata dijela kredita koji je KfW Ipex odobrio kompaniji "Star Clippers Ltd." HBOR je, podupirući Brodosplit, u srpnju 2015. izdao takvu policu osiguranja povrata dijela kredita i time omogućio financiranje ovog projekta.

Prethodno su pregovori s naručiteljem, a zatim izrada tehničkog opisa i dokumentacije, trajali čak 11 mjeseci. Vlasnik kompanije "Star Clippers Ltd." dugo je planirao gradnju ovog jedrenjaka. Godinama je imao nacrte u ruci, još 2008. godine kupio je i motore, koje je konzervirao dok je neuspješno tražio brodogradilište koje može izvesti sve njegove zamisli i zahtjeve.

Tomislav Debeljak je, samopouzdanjem većim od svake sumnje, prihvatio posao želeći pokazati da njegov Brodosplit zna rješavati najkompliciranije probleme i da ima kompetitivnost u izgradnji jedinstvenog broda, od projektiranja do gradnje i opremanja složenom opremom te luksuznim interijerom.

U srpnju 2015. počelo se raditi na projektiranju, u rujnu 2015. rezanjem čelika počela je izgradnja, u prosincu 2015. položena je kobilica, a u lipnju 2017. u more je porinuta čelična konstrukcija "Flying Clippera", odnosno "Novogradnja 483". Počeo se tako ostvarivati Krafftov dječački san s jedrenja Baltičkim morem.

- Zahvalan sam na prilici što smo mogli izgraditi ovako sofisticiran brod - istaknuo je Tomislav Debeljak.

- Brodosplit je prepoznat kao rijetko brodogradilište koje je u stanju izgraditi ovako jedinstven brod; od projektiranja, gradnje do opremanja složenom opremom i luksuznim interijerom Ovakav brod doista nije lako napraviti - poručio je tada osnivač i vlasnik monegaške kompanije.

Brod je, po prvobitnom hodogramu, trebao biti isporučen krajem 2017., ali je, zbog financijskih problema u škveru - tvrdio je Krafft - sve prolongirano najprije za proljeće 2018. pa onda periodično barem do jeseni 2019. godine. Neki dio krivice snosi i naručitelj kašnjenjem nekih isporuka.

Zapelo je na jarbolima. Zbog specifičnog ugovora, pet golemih jarbola, sveukupno teških 220 tona, nije trebao graditi ni montirati Brodosplit, ali su ih škverani, po dodatnom ugovoru, ipak izgradili uz obvezu kupca da se pobrine za dodatnu opremu.

Zaplet i potpuna neizvjesnost unijeli su nemir na škverske navoze. Likvidnost je osigurana novim kreditnim zaduženjem kod jedne inozemne banke izvan Europske unije pa se, bez većih potresa, očekuje mogući rasplet drame oko najsofisticiranijeg jedrenjaka ikad i najsloženijeg i najkompliciranijeg putničkog broda koji je do sada napravljen.

Pitanje koje čeka odgovor je - je li Brodosplit bio spreman za takav pothvat?

Oličenje luksuza Najveći brod s križnim jedrima na svijetu, usput i oličenje luksuza, ima čeličnu konstrukciju, dok će paluba biti kompletno pokrivena tikovinom najviše kvalitete. Dug je 162 i širok 18,5 metara, nosivosti 2000 tona, imat će pet ogromnih jarbola (najviši doseže impresivna 63 metra) i 36 četvrtastih jedara ukupne površine 6347 kvadratnih metara. Ovaj tip Clipper jedrenjaka sa svojim rasporedom jedara naziva se Bark (Barque engl.). Predviđeno je da plovi svim morima svijeta, pa čak i po Arktiku i Antarktiku, zbog čega se gradi u skladu sa zahtjevima za klasu leda. Najveći, najljepši, a sa svojim najvećim jedrima i jarbolima i najbrži jedrenjak na svijetu, trebao bi biti upisan u Guinnessovu knjigu rekorda zbog svoje dužine.