Hoće li srednjoškolci iz rubnih dijelova Splita kasniti na nastavu cijelo prvo polugodište? Učenici bi mogli imati problema, a ljutita majka poručuje: Djeci oduzimaju vrijeme za ručak i učenje

Svega nekoliko dana od početka školske godine, naše školarce muče infrastrukturni problemi, a vjerojatno ih većina niti ne zna što to znači. E, pa, draga djeco, to vam je kada krenete u školu u sedam sati ujutro iz Žrnovnice, a stignete u osam na Sukoišan. Onda trčite do škole i pokucate na vrata i kažete profesoru: oprostite, ali kasnim zbog infrastrukturnih problema.

Naime, tek je četvrti dan školske godine, a srednjoškolci iz Žrnovnice i Korešnice već dva ili tri puta kasne u školu. Prema najavama, radovi na cesti od magistrale do Korešnice će biti okončani tek krajem ove godine, što znači da će cijelo prvo polugodište biti prepuno opravdanja i izostanaka.

- S linijom broj 27 koja kreće u sedam sati ujutro, u utorak je sin zakasnio desetak minuta u školu, dok jučer, eto, slučajno nije. Ovisi o tome kakva je gužva na cesti, a to je nedopustivo. U redu je ako se to dogodi jednom mjesečno, ali dva ili tri puta tjedno, da ne kažem više, nastat će problem u školi - kaže gospođa Vukušić, majka dvoje srednjoškolaca koji bi prvo polugodište redovito mogli "preskakati" dio prvog sata.

Isti problem, kaže, dijeli jutarnja i popodnevna smjena, s tim da je popodnevni polazak 27-me poprilično "nezgodno" organiziran za dijete koje u 14 sati mora biti u razredu.

Popodnevna smjena

- Čak mogu reći da je u popodnevnoj smjeni najgore. Kćer mi u Teslinoj ulici pohađa srednju školu i kako bi stigla na vrijeme, trebala bi krenuti s autobusom u 12 i 15 sati, da bi stigla na Sukoišan oko 13 sati. To je sat vremena ranije!? Idući autobus iz Žrnovnice kreće tek u 13 i 10, što je u potpunosti neprimjereno, jer taj stiže na Solinsku nakon 14 sati. Tako da mi mala, kada je u popodnevnoj smjeni, mora se početi spremati za školu u 11 sati. Sasvim je bespotrebno oduzimati vrijeme djetetu za ručak i učenje. Lako je sada dok je još početak škole, ali kada krene intenzivnije učenje, to će puno značiti - pojasnila je majka iz Korešnice koja je već u utorak tvrtki "Promet" elektronskom poštom poslala prigovor i prijedlog.

- Nadam se da mogu nešto napraviti, pa barem dok traje rekonstrukcija ceste u Žrnovnici. Nadam se da se može nekako regulirati da autobus, koji inače kreće u sedam ujutro, da krene makar pet ili deset minuta prije. Isto tako bi trebalo i za onaj koji kreće u 13 i 10 sati. Ili da uvedu još jednu liniju u tu uru. Pa, prema kome bi se vozni red trebao prilagođavati, nego školarcima - upitala se naša čitateljica.

Nije ona jedina majka koja je na adresu naše redakcije poslala sličan prigovor, jer osim polaska u školu, kažu, problem je i povratak doma.

- Autobus za Žrnovnicu polazi u 19 i 15, pa su ih već sada u školama zadnji sat počeli puštati pet minuta ranije, da bi eventualno stigli na taj autobus. Zamislite da škola skraćuje nastavu i prilagođava se linijama "Prometa". Mislim da bi se ipak oni trebali malo prilagoditi - naglasila je gospođa Vukušić.

Spomenula je još jedan apsurd. Naime, premda je stanovnica splitskog mjesnog odbora, dijete joj mora krenuti iz kuće kada i ono kojem je polazišna točka Baška Voda.

- Sin mi ima prijatelja u razredu iz Baške Vode koji kreće sat i po vremena prije u školu, a moj sin krene jedan sat ranije - i zakasni. Dakle, trebao bi krenuti kada i njegov kolega iz Makarske rivijere - pita se majka koja ističe da ne može vjerovati da uspoređuje putovanje autobusom iz 12 kilometara udaljenje Korešnice, s putovanjem iz Baške Vode, koja je 50 kilometara od Splita.

Domino efekt

Za pronalazak mogućeg rješenja obratili smo se Javnom gradskom prijevozniku (JGP) "Promet", čiji rukovoditelj prometnog sektora Vedran Knezović, nije bio upoznat sa nedaćama školaraca.

- Kako se naizmjenično propuštaju vozila, naravno da to usporava promet. Moguće da se iz nekih razloga povećava broj vozila pa bude zastoja. Koliko smo vidjeli do sada, nismo imali primjedbe na kašnjenje drugih linija. Svakako ću kolegama prenijeti problem, oni će izaći na teren i ako kašnjenja pokažu učestala, morat ćemo pronaći neko rješenje - odgovorio je rukovoditelj prometnog sektora JGP-a.

Pojasnio je kako pomicanje samo jedne linije stvara domino efekt i kašnjenje svih kasnijih linija, ali je obećao da će svakako bolje promotriti taj problem kako bi pronašli nekakvo rješenje za školarce, barem u prvom polugodištu, dok se ne okončaju radovi.