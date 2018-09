A žrtvama ni lipe: bivšem fratru izbačenom iz Crkve zbog pedofilije franjevci isplatili 'otpremninu' i obećali 'plaću'; On tvrdi: Trpim, patim i to je to...

Hrvatska provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca isplatila je Gracijanu Stipi Gašperovu, sada već bivšem fratru splitskog samostana sv. Frane koji je zbog pedofilije izbačen iz Crkve, nešto više od 2500 eura naknade, te mu je obećana i isplata mjesečne naknade.



Proizlazi to iz Gracijanovih riječi na snimci telefonskog razgovora između njega i nepoznatog sugovornika koja je anonimno dostavljena redakciji Slobodne Dalmacije.

Gracijan se na snimci sugovorniku predstavlja imenom, a naša procjena da je snimka autentična proizlazi iz činjenice da smo i osobno s njime razgovarali te da smo je dodatno usporedili s javno dostupnom snimkom na YouTubeu.

'Imam još nešto malo'

"Obećali su da će mi svaki mjesec davati 4000 kuna za moje uzdržavanje, da otvorim žiro-račun, a već su mi dali 20 tisuća kuna. Ali dok sam sve kupio što mi treba, to se polako otapa. Još imam za deveti mjesec i početak desetog i to je to. Pričekat ću do 1. listopada da vidim hoće li Provincija održati svoje obećanje, koje nije nigdje napisano, pa ću se obratiti zamjeniku provincijala, koji mi je to obećao prvi, a provincijal potvrdio, pa ćemo onda vidjeti što će biti", riječi su sada već bivšeg franjevca koji je izbačen iz reda franjevaca konventualaca.

"Sveti Otac Frane je, nakon što je primio izvješće od Kongregacije za nauk vjere, otpustio fra Gracijana Stipu Gašperova iz Reda franjevaca konventualaca, razriješivši ga svih obveza koje proizlaze iz svetoga reda, također i onih vezanih uz redovničke zavjete, čime se ujedno fra Gracijanu S. Gašperovu trajno zabranjuje slavljenje sakramenata, poučavanje te bilo kakav javni nastup u ime Crkve. Dana 1. kolovoza uručen je ovaj dekret Gracijanu Stipi Gašperovu, koji je svojim potpisom potvrdio da ga prihvaća", objavila je prije nešto više od mjesec dana franjevačka Provincija na svojim internetskim stranicama.

Gracijanov glas na snimci spominje da ova isplata nema veze s Nadbiskupijom splitsko-makarskom, odnosno nadbiskupom mons. Marinom Barišićem kojega on, veli, "nije ni čuo ni vidio".

Kako bismo to provjerili, poslali smo službeni e-mail s pitanjima o isplaćenom novcu i obećanoj naknadi franjevačkom provincijalnom ministru dr. sc. fra Josipu Blaževiću. Nismo naveli da imamo snimku. Odgovor je stigao nakon nekoliko dana.

"Vijest o otpuštanju iz Reda bivšeg člana naše provincije gosp. Gracijana Gašperova također me zatekla u vremenu moga izbivanja iz Hrvatske. Svoja prava i dužnosti spomenuti je ostvarivao u samostanu sv. Franje u Splitu do dana njegovog otpuštanja iz Reda, radi čega nije bilo potrebe da Provincija posebno financijski intervenira u njegovu korist.

Pismom Kongregacije za nauk vjere od 28. srpnja 2018. godine spomenuti je gosp. Gracijan G. otpušten iz Reda i razriješen svih prava i dužnosti koje proizlaze iz ređenja i zavjetovanja. Sam si je providio smještaj, a Provincija mu do današnjega dana financijski nije pomagala", odgovorio nam je provincijal Blažević.

U istom e-mailu pitali smo ga i je li Hrvatska provincija franjevaca konventualaca žrtvama Gracijana Gašperova dosad isplatila novčanu naknadu i, ako jest, koliko ju je žrtava dobilo i u kojem iznosu te, ako nije, zašto i što je potrebno prethodno ispuniti da bi se to ostvarilo.

Ajde, recite mi broj žrtava?

Iz odgovora je jasno da ni jedna žrtva još nije dobila ni jedne jedine lipe bilo kakve novčane naknade.

"Na Vaša pitanja o žrtvama, ufajući se u Vašu dobrohotnost i novinarsku istinoljubivost, izvijestite nas, molimo, o njihovom broju, težini povrede svakome od njih nanesene, visini naknade koja im pripada proporcionalno pretrpljenoj šteti, kao i onoga tko im je dužan utvrđenu štetu nadoknaditi, te kriterije po kojima ste sve to utvrdili.

S obzirom da ta pitanja nadilaze područje moje kompetencije, pretpostavljam i Vaše, ja sam teolog, a ne pravnik ili liječnik, moramo i s obzirom na njih pričekati procjenu kompetentnih stručnjaka te postupiti u skladu s primljenim uputama nadležne struke. Stoga molim za razumijevanje i strpljenje.

Trebam li Vas podsjećati da je naš bolni slučaj Gracijana Gašperova, našom odlučnošću i agilnošću, najbrže i najradikalnije riješeni slučaj u cijeloj Hrvatskoj u kategoriji sličnih?! Ima li mu premca?

Medijski linč te mobing praćen javnom difamacijom i klevetama kojima smo već mjesecima izloženi od strane gospodina iz kategorije žrtava ne može zamijeniti posao pravosudnih tijela i stručnih službi. U nadi da ćete dobrohotno primiti moje odgovore i nepristrano izvijestiti javnost iskreno Vas pozdravljam želeći mir i dobro!", odgovorio nam je provincijalni ministar.

No, nakon što smo ga naknadno porukom obavijestili da posjedujemo snimku na kojoj Gracijan govori da mu je novac isplaćen i obećana mjesečna hranarina uz njegovo znanje i privolu, te kad smo tražili njegov komentar na to, provincijalni ministar zašutio je i nije nam ništa više odgovorio.

Nazvali smo i Gracijana, koji nam se ljubazno javio. Kad smo mu rekli zbog čega ga zovemo, samo nam je kratko kazao:

"Od prvog dana ni s kim ne želim razgovarati, trpim, patim i to je to. Hvala lijepo na interesu i svako vam dobro želim", rekao je.