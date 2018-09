Trojica radnika u eksploziji zadobila teške opekline, jednom su morali amputirati nogu; Stanari zgrade u Spinčićevoj: Čuli smo buku, a onda i zapomaganje. Momke smo s četvrtoga kata spuštali na nosilima i stolici

Nasuprot Kliničkog bolničkog centra Firule, na adresi Spinčićeva ulica 1, u ponedjeljak došlo je do eksplozije prilikom popravka vanjske jedinice rashladnog uređaja. Do nesreće u kojoj su teške ozljede zadobile tri osobe, navodno je došlo prilikom varenja vanjske jedinice plinskog klima-uređaja.



Sva trojica ozlijeđenih muškaraca (rođeni 1968., 1969. i 1999. godine) zadobila su teške opekline po tijelu, dvojica opekline ruke i noge, dok je treći uz sve to zadobio i opekline po glavi.



Prema neslužbenim informacijama koje smo dobili kasno večeras, muškarci su zadobili opekline na oko 40 posto tijela, a jednom od njih eksplozija je teško raznijela nogu koja se morala amputirati. Sva trojica su zadržana na liječenju na jedinici intenzivne njege.



Kako smo doznali od očevidaca, snažan prasak odjeknuo je kilometrima. Stanari okolnih zgrada dotrčali su na balkone i ispred portuna. Od siline udarca zabilježene su i manje materijalne štete u nekim stanovima.



Nardi Nardelli, predstavnik susjedne zgrade i ove u kojoj je došlo do nesreće, svjedočio je eksploziji.



– Stanari su čuli buku, a onda i zapomaganje. Izletjeli smo i vidjeli dim koji se širio s krova. Momak koji je najbolje prošao, tj. jedan od radnika na popravku klima-uređaja dohvatio je vatrogasni aparat i gasio požar. Dvojica njegovih kolega bila su ozlijeđena. Jedan je ležao nepokretan. Bilo je dosta krvi.



Zgrada nema lift, pa su ih vatrogasci s četvrtoga kata spuštali na nosilima i stolici – kazao nam je Nardelli dodajući da su, prema njegovim saznanjima, kratkotrajno oglušili od eksplozije.



Dodao je i da su radnici s popravcima počeli oko 15.30 sati.



– Domar im je otvorio vrata. Sreća da se nije zadržao gore. To su momci iz tvrtke "Fabula". Kod nas i inače rade na održavanju. Svaki stan ima vlastitu vanjsku jedinicu klimatizacije na krovu. Radili su na nekoj od njih. Nije bila u funkciji godinu dana. Vlasnik je zvao da provjere u kakvom je stanju i kad je puštena u pogon, tad je najvjerojatnije i puklo – kaže Nardelli.



Kako neslužbeno doznajemo, radi se o klimatizacijskom uređaju u vlasništvu obitelji Kuzmanić. Instalacija se potpuno raspala. Navodno je oplata kompresora pronađena na obližnjem sportskom terenu.



Ispred zgrade smo zatekli jednog od stanara.



– Ne mogu van ništa kazat, još san pod streson. Sidio san i gleda televiziju. Onda je puklo. Svi smo izašli vanka da vidimo šta je. Evo sad san montira nazad plafonijeru koja je ispala od tog udarca – kratko nam je kazao stanar.



Od Sanje Nazlić iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske doznajemo da je dojava o eksploziji stigla jučer u 17.25 sati.



– U Spinčićevoj ulici došlo je do eksplozije prilikom izvođenja radova, a dvjema osobama pružena je liječnička pomoć. O težini ozljeda ćemo znati naknadno. Na mjestu događaja vrši se očevid i utvrđuju sve okolnosti – poručili su nam iz policije sat vremena nakon incidenta.



Iz dojavnog vatrogasnog centra kratko su nam tek potvrdili da su unesrećene iznosili s vrha zgrade.



– Dolaskom na intervenciju zatekli smo dvije teško ozlijeđene osobe. Spustili smo ih s vrha zgrade te predali djelatnicima hitne medicinske pomoći.