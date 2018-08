Kerum konačno priznao on što smo svi znali: I novu koncesiju za Bene držim ja, ali koalicija s HDZ-om nema ništa s tim!

Prije izdavanja koncesije potrebno je da davatelj koncesije utvrdi stanje septičke jame objekta restorana te ju nakon toga sukladno propisima restorana adekvatno sanira – jasno je napisano u Odluci o davanju koncesije na Benama, koju je početkom godine Ministarstvu zaštite okoliša i energetike uputila Javna ustanove za upravljanje Marjanom.



U istom dopisu stoji kako su njihovi djelatnici tijekom 2016. godine u više navrata utvrdili curenje iz septičke jame, što upozorava na problem potkapacitiranosti ili tehničke neispravnosti, te smatraju da je potrebno ozbiljno pristupiti utvrđivanju problema i sanaciji, priznavši tako da fekalije odlaze u more.



Početkom 2017. godine, jasno je u prijedlogu Odluke o namjeri davanja koncesije pisalo da se sabirna jama mora sanirati prije izdavanja koncesije, a godinu dana nakon toga, u Odluci o davanju koncesije Javna ustanova se malo "smekšala" i koncesionaru dala rok od 60 dana za sanaciju.



Čini se da ovi ustupci koncesionaru, nauštrb kupača i okoliša, nisu bili dovoljni da u zadanom roku saniraju jamu, jer je prije nekoliko dana na stranicama Društva "Marjan" ponovno objavljen video curenja fekalija iz septičke jame. Koliko je ovaj problem poprimio velike razmjere, dovoljno govori činjenica da se o njemu osobno odlučio očitovati Željko Kerum, a ne Igor Sapunar, njegov nećak i direktor koncesionarske tvrtke "National".



Kerum je, predstavivši se prokuristom spomenute tvrtke, prvi put priznao da upravo on stoji iza koncesije u uvali Bene, o čemu smo već dosta puta pisali. Nezadovoljan novinskim naslovom i tekstom o neuglednoj plaži, objavljenom u našem dnevnom listu krajem srpnja, prokomentirao je kako ih se lažno prikazuje da se ne brinu o okolišu i tvrdi da to nije istina. Imao je pojašnjenje za fotografije koje govore suprotno, a priložene su uz sporni članak.



– Pitanje je ko ih je fotografirao i u koje vrijeme. Maksimalno se vodi računa o čistoći, urednosti... – kazao je Kerum, nadodavši i kako mu nije jasno kakve veze koalicija s HDZ-om ima s čistoćom plaže, aludirajući na optužbe oporbe da je "namiren" koncesijom na povijesnom splitskom kupalištu.



– Ako je neko kriv, kriv je koncesionar. Mi smo koncesionar, dobili smo koncesiju, šta ima veze koalicija s tim. Poštivamo ugovor koji imamo s davateljem koncesije, a to je Županija – kazao je prokurist tvrtke "National". Svjestan je kako su ugovorom obvezni održavati plažu, propisno zbrinjavati otpad i otpadne vode, ali i ispoštovati jasno propisane rokove za sanaciju sabirne jame.



– Trebali smo sanirati i septičku jamu i mul, ali ne možemo ako nemamo dozvolu. Sve smo pokrenuli, a oni je nisu dali. Nama je u interesu da to bude čisto i sređeno. Došli smo s bagerom prije sezone i donili kamion žala, pročišćivač, odnosno bioseparator za crnu jamu, ali zbog političkih igara ili pritisaka nama nije ispisana dozvola da stavimo separator – kaže Željko Kerum, koji je istaknuo da, što se tiče sanacije opasnog mula, više nije imao strpljenja za čekanje dozvole.

– Osobno sam bio na Benama ima deset dana i kada sam vidio da je mul opasan za djecu, došao sam i sanirao ga. Mi to nismo mogli bez građevinske dozvole koju nam je trebala dat Županija, a kako nisu, na vlastiti rizik smo to sanirali da se neko ne bi ozlijedio – pojašnjava Kerum, koji tvrdi da u cijeloj županiji ne postoji koncesija koja se poštuje kao ona na Benama.



– Čudno mi je da u ciloj županiji nema problema, nego jedino na Benama, jer iza Bena stoji Kerum. U tome je problem. Ovi koncesionar je prihvatio dug od bivše firme koja je isto bila moja. Osnova problema je onaj tko kritizira, a zna se ko kritizira – oporba – kaže nekadašnji splitski gradonačelnik, prozivajući Marijanu Puljak (Pametno), Antu Čikotića i Društvo "Marjan".

Kako smo se i sami uvjerili, Bene su trenutačno čiste i uredne, smeće pokupljeno. Promjene nabolje su vidljive jer nas je po plaži proveo mladić Ivan, koji je neposredno nakon našeg članka zaposlen na poslovima održavanja i čišćenja plaže.



No, septička jama je još uvijek ostala kao najveći problem. Oko poklopca sabirne jame sve je čisto, kao što piše i u priopćenju Sanitarne inspekcije krajem srpnja, no za potencijalnu vodopropusnost septičke jame zadužena je Vodopravna inspekcija koja, prema našim informacijama, još uvijek nije izišla na teren. Iz Društva "Marjan" kažu da nisu sigurni je li problem potkapacitiranost ili tehnička neispravnost jame, ali je uočeno propuštanje fekalija.



– Tu je bila predviđena jedna mala zalogajnica, a ne restoran. Ovo je masovni turizam. Najveći pritisak je vikendom, kada je najviše gostiju i kada se septička jama prepuni. Onda se obično naruči pražnjenje u ponedjeljak ili utorak, tako da je preko tjedna, kada dođe inspekcija, sve u redu. Oko septičke jame je šikara i ne vidi se ništa osim otvora od septičke jame, ali treba doći s druge strane, uz more, i onda se vidi gdje se ona prelijeva – kazao je Srđan Marinić, predsjednik Društva "Marjan", koji je videom na Facebooku jasno pokazao kako izgleda kada se taj problem dogodi.

Šetnjom oko septičke jame mogu se vidjeti lokve koje su ostale od curenja, ali na sanaciju ćemo pričekati nakon sezone. No, nakon raznih upozorenja i priznanja u dopisu da problem već neko vrijeme postoji, pitanje je tko je onda odgovoran za curenje septičke jame koje se godinama događa 50-ak metara od ureda čelnih ljudi Javne ustanove. I u ovom slučaju odgovornost nestane kada fotelju preuzme netko novi?

Koncesionar Igor Sapunar: Da mi Županija dopusti, u šest sati bih iskopao jamu

– Da me je pustit, doslovno bi u šest radnih sati jama bila iskopana i posao bi bio završen, ali kako bez svih papira? Nama je Županija dala neizvedive uvjete za sanaciju septičke jame.



Ne mogu utjecati na to koliko će trajati odobrenje zahtjeva za sanacijom. Napravio sam glavni projekt sanacije, poslao im na uvid i čekam samo da završi sezona da se to napravi. Nama je u interesu sanirati septičku jamu – kazao je Igor Sapunar, direktor koncesionarske tvrtke "National" i nećak Željka Keruma.



Kada smo ga upitali zašto jama nije sanirana proteklih godina kada su oni također bili koncesionari, pojasnio je kako nisu znali hoće li im produljiti ugovor za upravljanje nad plažom.



Napomenuo je kako je njima u interesu da plaža bude uredna te su upravo zbog toga preuzeli obvezu ulaganja oko četiri milijuna kuna unutar dvije godine.

Damir Grubišić, ravnatelj JU-a: Bez dokumenata nema nadzora

– Tek nakon što se izdaju dokumenti Javna ustanova provodi nadzor nad provedbom uvjeta zaštite prirode koji su njihov sastavni – kaže Damir Grubšić, ravnatelj JU-a za upravljanje park-šumom Marjan.



No, još od 2016. godine, otkad su i sami uočili curenje iz jame, dokumenata nema, što u prijevodu znači da nema ni nadzora curenja fekalija u more između Bena i kultnih Bunkera.