KBC-u treba pomoć: Pacijenti se 'kuhaju' 50 stupnjeva

Liječnici i pacijenti "crkavaju" od vrućine u stacionarnoj zgradi KBC-a Split na Križinama. Razlog je više nego jednostavan. Kako zgrada bolnice na Križinama nema centralni rashladni sustav kao bolnica na Firulama, sve bi bolničke, ali i liječničke sobe morale imati klimatizacijske split sistem sustave, a podosta bolničkih soba na Križinama ili nema ili ima neispravne klimatizacijske uređaje.



Stoga se za ovih vrelih dana, kada je vruće i onima koji "lože" klime po stanovima ili poslovnim prostorima, temperature u pojedinim bolničkim sobama na Križinama penju i do 50-ak stupnjeva.



I sada zamislite kako je ležati nekome pacijentu u takvoj "mikrovalnoj sobi", koja se nalazi na južnoj strani zgrade i u koju sunce ljeti "tuče", od zore do sumraka?



Prema našem izvoru, medicinsko osoblje s Križina poziva razne tvrtke koje se bave montažom klimatizacijskih uređaja da dođu na Križine i da im pomognu, jer u bolničkim skladištima postoji dovoljno klimatizacijskih uređaja, doduše polovnih i skinutih sa zgrade na Firulama, kada se radila energetska obnova Firula, a koje bi sada došle kao "melem na ranu" na Križinama.

No, naravno, te montaže treba platiti, a novca nema.

- Klimatizacijske uređaje postavljamo intenzitetom kako možemo, ovisno o sredstvima kojima raspolažemo. Svjesni smo problema i nastojimo ga riješiti što je prije moguće. Klime su u skladištu, ali svaka montaža košta - rekao nam je prof. dr. Ivo Jurić, ravnatelj KBC-a Split.



Sada se postavlja pitanje zbog čega zgrada na Križinama nema centralni rashladni sustav, kao i ona Firulama, odnosno zašto je energetskom obnovom Firula taj centralni sustav napravljen, a energetskom obnovom Križina, koja je bila prije, taj sustav koji bi bio spas u ljetnim, ali i zimskim mjesecima, nije napravljen.



- Takav sustav na Križinama nije bio predmet ugovora energetske obnove Križina, nego samo da izvođač skine postojeće split sisteme, obavi energetsku obnovu fasade i potom vrati na isto mjesto sve one klime koje su skinute s fasade. Mi smo to i uradili. Sve liječničke sobe su imale rashladne uređaje, kao i većina bolesničkih. A one sobe koje nisu imale te uređaje trebale su ih dobiti onog trena kada se dovrši energetska obnova Firula i kada s Firula skinemo sve klime split sistema, koje tamo više nisu potrebne jer postoji centralni rashladni sustav - kazao nam je Graciano Rudan, vlasnik i direktor tvrtke "Rudan" d.o.o. iz Žminja, koja je obavila sve poslove vezane uz energetsku obnovu bolničkih zgrada.



Tako je zgrada bolnice na Križinama zasigurno jedinstvena u svijetu. Ljeti se pacijenti žale da im je vruće i da "crkavaju" od vrućine, a zimi se žale da nemaju tople vode, odnosno imaju je, ali moraju čekati dok ona poteče sa slavina.



Tople vode nema odmah i svugdje jer ne postoji cijev za recirkulaciju koja bi omogućila toplu vodu "odmah i sad". Naime, kada se bolnica, prije više od 50 godina gradila, takav sustav nije ugrađen i po tome je ova bolnica unikatna u Hrvatskoj, a vrlo vjerojatno i u cijelom razvijenom svijetu. Da se taj sustav ugrađivao prilikom energentske obnove Križina iziskivao bi još veće, odnosno ogromne građevinske pothvate, koji bi poskupjeli cijelu obnovu Križina za tko zna koliko još milijuna kuna, eura ili tko zna čega.



Tragično je da smo o ovome problemu pisali i lani za vrijeme vrućina, ali uzalud...