Dok jedni pate, drugi guštaju: Splićanin otkrio kako je u današnjem prometnom kolapsu konačno došao na svoje, pogledajte video koji je 'sol na ranu' mnogim vozačima

Kako to obično u životu ide, potpuno istu situaciju neki dožive kao beskrajnu "tlaku", a neki u njoj nađu priliku za - guštanje.



Vjerovali ili ne, i današnji je prometni kolaps u Splitu nekome donio nešto pozitivno. Beskrajno duge kolone i "čep" na ulasku u Trajektnu luku sigurno su brojnima, u jutarnjem startu, uništili dan, ali jedan je Splićanin na društvenim mrežama otkrio kako su ga neprilike u prometu razveselile.



'Možeš samo ugasit auto, da ne prokuva, i čekat': promet oko Pazara potpuno je paraliziran, a najveći problem na Jadranskom mostu rade - pješaci!



Kao biciklist, i to u Splitu, navikao je vjerojatno na razne prepreke - nedostatak staze, ljutite vozače i nemogućnost sudjelovanja u prometu na način na koji bi trebao, ni sve mu se to danas vratilo s kamatama.



Splićanin je na Twitteru podijelio video svoje lagane jutarnje vožnje uz kolonu, uz poruku koja je vjerojatno dodatna sol na ranu onim vozačima koji su se jutros pokušali probiti kroz Zvonimirovu ulicu. "I ovo je gušt... Za bicikliste", napisao je i izazvao lavinu komentara.



I ovo je gušt 👉 za bicikliste 😉 #Split pic.twitter.com/V7TwubVZHI — Mate Perković (@balkan021) August 11, 2018





"Zagrebeš li mi auto... Preko zida bih te bacio!", priprijetio mu je čak jedan pošteni šofer koji je čekao u redu s ostalima, dok je netko drugi podijelio i jedno neugodno iskustvo.



"Dok netko ne otvori vrata. Ne pitaj me kako znam", dobacio je kolega biciklist, koji se u prošlosti neslavno opekao.