Unatoč odustajanju, brojni Splićani dočekali su Dinu kao pobjednicu: Bila sam tako blizu, a tako daleko!; Majka Željana: Ja sam presudila, vidjela da joj je postalo izrazito naporno

Dina Levačić (22) nije, na žalost, uspjela u svom pokušaju da prepliva zahtjevna 54 kilometra morske dionice od Visa do Splita. Nakon 16 sati borbe s morem, strujama i vjetrovima, mlada je Solinjanka, samo tri kilometra pred ciljem morala odustati zbog problema s gušenjem, odnosno dišnim sustavom.

Večeras oko 20 sati o tomu nas je izvijestio Dinin otac Mladen Levačić, rekavši nam kako je mlada plivačica zbog svega izrazito iscrpljena, te da plače na brodu u majčinom naručju. Dina je isprva bila toliko potresena da je govorila kako nema snage doći pred Splićane koji su joj priredili spektakularan doček na Rivi, no ipak je izašla iz broda držeći se uz majku Željanu.



- Oni koji me dobro poznaju, znaju da ne odustajem tako lako. Jednostavno nisam imala sreće - nakon Brača je postalo izrazito teško, struja je bila toliko jaka da sam gotovo dva sata plivala u mjestu, bila sam fizički i psihički potpuno iscrpljena. Žao mi je; ovo je, rekla bih, mitska dionica za plivače na ovom području. Bila sam tako blizu, a tako daleko, gotovo da sam vidjela Rivu - rekla je Dina koja je lani, podsjetimo, preplivala La Manche, kao prva Hrvatica u povijesti kojoj je to uspjelo.



Majka Željana rekla je večeras pred novinarima kako je upravo ona presudila da Dina izađe iz mora jer je vidjela da joj je postalo izrazito naporno. Kurenat je, dodala je, bio prejak.

Na pitanje je li joj bilo teško gledati kćer kako pliva od četiri sata ujutro, kad je s carinskog mula na viškoj rivi Dina uskočila u more, odgovorila je:



- Ja je nisam na to natjerala, to je bila njezina odluka, a mi smo joj uvijek i u svemu velika podrška...

Ljudi koji su dočekali Dinu na Rivi, a bio ih je prilično velik broj, uopće nisu dvojili o tomu koliki je podvig ova djevojka napravila.



- Ma, ona nije hrvatsko čudo, ona je svjetsko čudo! Plivati tako zahtjevne maratone s toliko godina je jednostavno nevjerojatno. Krivo mi je da se žalosti radi ovoga danas jer sam sigurna da će, ukoliko se odluči ponoviti ovaj pothvat, u njemu i uspjeti - kazala je Splićanka Olga Ugrina koja je u mnoštvu čekala Dinu na Rivi.



Na pitanje hoće li opet pokušati prijeći morsku dionicu Vis-Split koju je, podsjetimo daleke 1975. godine savladao naš legendarni Veljko Rogošić, mlada je plivačica odgovorila "sutra sigurno neću, ali možda jednog dana...".



- Za mjesec dana idem na Havaje gdje planiram preplivati Molokai kanal od 42 kilometra, kao jedan od sedam velikih svjetskih plivačkih maratona. Nadam se da će tamo biti više sreće - kazala je Dina Levačić.



Držimo joj fige!