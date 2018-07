Tko je nadležan, Ministarstvo ili Grad? Dok prepucavanje traje, reklamni cirkus u dvorištu jedne od najljepših splitskih građevina se nastavlja

Reklamni cirkus u dvorištu jedne od najljepših splitskih građevina, kasnogotičkoj palači D'Augubio, o čemu smo nedavno pisali, konačno je pokrenuo Ministarstvo kulture.



Iz resorne administracije su nam nakon gotovo tjedan dana odgovorili na pitanje smije li se, bez dopuštenja konzervatora, izlagati velike reklamne panoe (poslali smo im fotografiju, op.a.) u zaštićenom kulturnom dobru.



– Obavještavamo vas kako se za plakate ne ishode posebni uvjeti u konzervatorskim odjelima, nego su za to nadležne komunalne službe – kratko su odgovorili iz Ministarstva kulture.



Jedno od najljepših zdanja splitske baštine zaklonjeno 'vrištećim' panoima, djelatnik agencije prijetio našem novinaru: Znamo tko vas je poslao, možete imati problema!



Sve bi bilo u redu da se pročelnik komunalaca Damir Babić nije proglasio nenadležnim u ovom slučaju. I najavio kako će stvar proslijediti inspekciji Ministarstva kulture, koje se, kako je vidljivo iz njihova odgovora, također proglasilo nenadležnim. Pod Marjanom je na snazi Odluka o komunalnom redu, koja bi trebala regulirati postavljanje reklamnih sadržaja.



No, iz Banovine tumače da se spomenuti propis odnosi na promidžbene sadržaje na javnim površinama i one na pročeljima fasada koje su okrenute prema javnim površinama. Slučaj o kojem pišemo nalazi se u dvorištu koje ima više vlasnika i tobože nije okrenut prema Dioklecijanovoj ulici kao javnoj površini, iako su plakati turističke agencije "Sirena" postavljeni tako da ih mogu vidjeti svi koji prolaze nekadašnjim antičkim Cardom.



Istina, u Generalnom urbanističkom planu piše da za pojedinačno zaštićene spomenike kulture, a to je palača D'Augubio, "nisu dopuštene radnje koje bi mogle narušiti integritet nepokretnog kulturnog dobra".



No, što to znači kad nitko ne želi preuzeti odgovornost da rastjera nekoliko metara ružnih reklamnih sadržaja. To samo znači da se bez straha od posljedica u utrobi kulturnog dobra može izložiti još veće i nakaradnije reklame i pult!



Poučeni ovim iskustvom, možemo zaključiti da je moguće staviti velike pultove i šarene plakate u dvorište palače uz Zlatna vrata, gradnji koja se pripisuje Jurju Dalmatincu i oglašavati bilo što. Moguće je, onda, isto izvesti u baroknoj palači Cindro, zar ne? Zašto ne i u dvorištu gotičke palače iza Vestibula gdje je nekad bio Urbanistički zavod Dalmacije?



Konzervatori zabranjuju da se stavi solarni kolektor na krov, a za ovakav plakatni desant, koji "redikulizira" ambijent baštine na kojoj zarađujemo, nije ih briga, što je teško razumljivo, jer premda kolektorima možda nije mjesto u Palači, plakati kakvi vrište iz prostora jedne od najljepših gotičkih palača i praktički su postali dio vizure Carda kojim prolaze turisti, zapravo su veća devastacija.