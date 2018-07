Dina Levačić nije uspjela! Odustala je svega tri kilometra prije Splita, počela se gušiti, više nije imala snage...

20:04 - Dina Levačić nije uspjela! Nažalost, kako nam je upravo javio njen otac Mladen Levačić, Dina je odustala 3 kilometra prije Splita.

Popela na brod vidno iscrpljena, počela se gušiti, nije više imala snage. Sigurno su je ponajviše iscrpile jake morske struje zbog kojih je njeno napredovanje prema cilju bilo usporeno...

19:23 - Oko 18.30 sati na Facebook profilu Dine Levačić objavljeno je: "Kurenat je strašno snažan, Dina pliva u mjestu više od sata."

17:19 - Solinjanka Dina Levačić, koja je lani preplivala La Manche, sebi je zadala još jedan zahtjevan pothvat - prijeći 54 kilometra morske dionice od Visa do Splita, i to plivajući bez prestanka. Kako je i planirala, u subotu je u četiri ujutro skočila s carinskog mula na viškoj rivi u more i zaputila se na put dug nešto više od 29 nautičkih milja koji je prije 43 godine na isti način preplivao legendarni Veljko Rogošić.

Pothvat 22-godišnje Dine, inače članice Kluba daljinskog plivanja "Split", javnost je tijekom cijelog današnjeg dana pratila preko njezine Facebook stranice, a među ekipom koja ju je cijelo vrijeme bodrila bio je i Dinin otac Mladen Levačić. S njim smo se čuli oko 16 sati, sat vremena nakon što je Dina prošla Mrduju i prošla kroz Splitska vrata.

- Nije lako, vjetar na momente pojačava, u ovoj etapi plivanje joj otežava i puno brodica i jedrilica, ali ona će izdržati jer je jaka i ima vjeru u sebe, jednako kao što i mi vjerujemo u nju - kazao nam je Mladen Levačić i potvrdio kako je Dina plivala bez prestanka, a oni su joj s broda povremeno dodavali energetske napitke da se okrijepi.

Ona bi to otpila bez stajanja, iz čaše pričvršćene na posebni štap. Gotovo pa nadljudske napore Dina je ovog puta uložila kako bi ispromovirala individualne sportove te Košarkaški klub invalida "Split", za koji ide dio novca koji će se prikupiti u ovom projektu. Svaka čast!

PRVA VIJEST

Najpoznatija hrvatska daljinska plivačica Dina Levačić pliva na relaciji od Visa do Splita u duljini od 54 kilometra. Nakon nešto više od šest sati prešla je 21 kilometar. Putem je prate članovi HGSS-a koji brinu o njenoj sigurnosti.



Dina Levačić pokušava ponoviti uspjeh Veljka Rogošića iz 1975.